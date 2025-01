Deudas autonómicas vivas: 350.000 mil millones de euros

Creado: Actualizado:

El titular corresponde al capital pendiente de amortizar más los intereses generados sobre un compromiso financiero adquirido en el tercer trimestre de 2024. Allá por septiembre 2023, les escribía, una Tribuna titulada: «España rehén de incertidumbres, caos y ambiguo futuro», tiempo entonces en que ya se encontraba negociada la investidura de Sánchez con ERC, mediante una especie de acuerdo de pignoración de determinados votos con garantía de cumplir a cambio una o varias supuestas prestaciones por parte del PSOE.

Según El Economista, (noviembre de 2023), se trataba de un documento de 14 páginas contemplativo del traspaso en forma integral del servicio ferroviario de Cercanías de Cataluña a la Generalitat, adscrito entonces al Ministerio de Transportes, así como la condonación del 20% de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica, esto se traduce que la Generalitat catalana no tendría que devolver unos 15.000 millones de euros al Estado. En relación con el punto anterior, las cuentas acordes con la Fundación Fedea, cifraban. que la deuda de Cataluña aumentaría hasta los 85.806 millones en 2026, aumentando en unos 17.000 millones considerando que sería una de las autonomías que más intereses abonaría.Otros acuerdos de distintos tipos fueron alcanzados entre PSOE y otros partidos, pero quizás el más controvertido y delirante fuese el suscrito con Junts, el pasado 09.11.2023, y que junto al anterior no merece la pena comentarlos, dadas sus exigencias pues coloquialmente podría decirse, «entre pillos anda el juego»: Quizás a partir de estos momentos se abra un nuevo paréntesis recordando los recientes planteamientos suscitados en la reciente Conferencia de Presidentes, la cual ha finalizado sin adopción de acuerdos y ha servido, para presentar las intenciones de Pedro Sánchez de negociar la condonación de las deudas autonómicas con el fin de «dulcificar» la singularidad del cupo catalán, frente a una realidad anterior del rechazo de la mayoría de las CC AA.Presentación, que, ¿para quién de los asistentes no significaría la tentación de condonarse parte de las deudas que lastran a las CC AA? (importe arriba citado)No ceja el presidente en sus posturas dialécticas, las cuales nos hacen despertar temores, considerando, que el presidente nos tiene educados y sometidos a su particular lenguaje de inexactitudes y extraños cambios de opinión que alteran el sentido de las cosas.Una posible decisión de este tipo tendría un altísimo coste político y social, especialmente porque quedaría afectada la percepción de justicia territorial y redistribución.De surgir un supuesto agravio comparativo financiero, podría ser aquel consistente en: trato desigual sobre quienes o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación.Al respecto podrían surgir al menos dos preguntas: La primera, qué ocurriría con el Principio de Igualdad en lo concerniente a las Deuda Entidades Locales: 23.317.793 mm euros al 31.12.2023. Supuestamente, se permitirían bajo un trato de igualdad, recabar el mismo título.Segunda, ¿Quiénes asumirían los resultados de quitas o condonaciones? ¿Los de siempre, mediante nuevas subidas de impuestos?Hay que asumir en esta ocasión que las deudas cuando se contraen hay que afrontarlas, absteniéndose de mercadear con ellas, con la excepción de la Comunidad Valenciana, por lo que ante la propuesta del presidente, habría «que poner pies sobre pared», y evitar «quitas o condonaciones de Deuda que de paso beneficien a los políticos de autonomías hacia otros endeudamientos y una posible extensión tampoco a las Entidades Locales.Abogan razones basadas en la endeble estructura económica de España y algunas de sus magnitudes, aunque el PIB actual se muestre positivo en España, no dejan de existir otros desafíos estructurales que ya supera el 105% del PIB. Si lo anterior llegase a convertirse en realidad, personalmente prefiero no creer en la llegada de este punto crítico a la política económica del país, ya que posiblemente entraríamos en posible «quiebra técnica», precisando la ayuda del BCE, que, por cierto, dejó de comprar deuda en 2023.Finalmente, recordar dos grandes obras de Miguel de Unamuno (España Invertebrada), y Ramón del Valle Inclán (Luces de Candilejas), ambas contemplativas de las crisis sociales y económicas de sus tiempos, pero con ciertos «parecidos como gotas de agua», a las ya admoniciones de la UE de encontrarse España en la cola de Miembros en riesgo de pobreza y exclusión social, abandono escolar y desempleo, informó estos días la Comisión Europea.