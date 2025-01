Un Ministerio de Familia

Creado: Actualizado:

Hace unos días participaba en Madrid en unas Jornadas de Derecho de Familia que tenían como ideario y propuestas programáticas principales apoyar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como fortalecer y proteger a la familia como la organización social mas importante y eje vertebrador de la sociedad en consonancia a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Dicha declaración hace referencia a la protección de la vida y la familia basada en la unión estable del hombre y la mujer, reconociendo el derecho y la obligación de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias, principios y convicciones filosóficas y religiosas.

Sin embargo, estamos viendo desde hace tiempo, que estos derechos universalmente reconocidos son puestos en entredicho por intereses de grupos de iluminados muy poderosos que están imponiendo ideologías retrógradas, radicales y totalitarias a través de organismos e instituciones supranacionales que ellos mismos controlan y en connivencia con los gobiernos de muchos países , contemplamos estupefactos cómo se va disolviendo el concepto milenario de familia para crear una nueva Antropología social. Nunca se ha destruido tanta libertad en nombre de la libertad.

A día de hoy, apenas hay matrimonios, crecen las uniones sin vocación de permanencia y la ratio de divorcios aumenta de manera exponencial. Cada vez somos más las personas que vivimos solas y millones de niños/as sufren las consecuencias de estas familias rotas y desestructuradas, pues el hecho natural de la diferenciación complementaria del varón y la mujer se ha dinamitado, apareciendo, contra natura, ideologías que atenazan nuestras vidas por medio de la educación, las leyes y los medios de comunicación llevándonos a la quiebra de este maltrecho Estado de Derecho y Bienestar e incluso me atrevería a decir al propio suicidio como nación porque las tendencias demográficas actuales representan una sentencia de muerte de estas sociedades decadentes, enfermas y en estado terminal, pues un país sin hijos es un país sin futuro.

La ausencia de estrategias políticas progresistas, de planes de natalidad y de protección a la infancia, de leyes y organismos a favor de la familia, ha sido demasiado duradera para poder ser considerada como accidental. No valen las disculpas, no se ha querido ayudar a la familia, pues no ha existido ni existe voluntad política de ayudarla. Por una parte muchos políticos mediocres e indecentes hablan de la importancia de la familia y por otra, la abandonan y marginan, cuando no la atacan. Son incapaces de tomar conciencia de su importancia y de las funciones sociales que cumple. Como consecuencia los poderes del Estado la han abandonado en todos sus ámbitos, no contando con ninguna ley sobre ella y sin un marco legal de referencia para promocionarla y protegerla.

La tan aludida política familiar se ignora, presentando políticas asistenciales que no van a ninguna parte, pues las políticas públicas se han centrado en sus componentes, olvidándose de la familia como institución. Así la inexistencia de un conjunto articulado de medidas que tengan por objeto de aplicación a la familia como institución provoca que las medidas que se ponen en marcha sean, en el mejor de los casos, puntuales, aisladas e ineficaces, dado que persona y familia están interrelacionadas y no se las puede separar.Pese a que estas son una condición necesaria para el desarrollo de una política familiar, hasta ahora las diferentes administraciones han destinado dotaciones presupuestarias insuficientes.

Desgraciadamente nuestros gobernantes todavía no se han enterado de que apoyar a la familia es una inversión social y no un gasto por su visión cortoplacista y electoralista, privándonos de una auténtica política integral de apoyo a la familia.

España es uno de los países de la UE que menos la protege y ayuda. Lamentablemente, en el caso español recibe unas ayudas muy reducidas tanto en su cuantía como en su diversidad. El profundo desnivel existente entre las prestaciones familiares en España y otros países de la UE confirman la falta de voluntad política para implantar una auténtica política familiar.

Ante este panorama cabe preguntarse: ¿Es indiferente para la sociedad que la familia exista o que no exista?,¿ lo es que las familias estén rotas o no ?, ¿que los niños vivan en familias desestructuradas o no?, ¿que los padres puedan conciliar su vida familiar y laboral?, ¿que sean educados por sus padres o según los intereses doctrinarios de los gobiernos de turno?, ¿ que la familia cumpla o no su verdadera función de comunidad?,etc..

Hoy más que nunca la familia tiene necesidad de una protección especial por parte de los poderes públicos. Las autoridades públicas tienen no solo la obligación de reconocer su importancia y el papel destacado que desempeña la familia en la sociedad, sino también el deber de protegerla con medidas y ayudas de carácter político, económico, cultural, social o jurídico.

Las siguientes citas electorales supondrá continuar con este escenario de abandono, marginación y ataque a la familia en la que estamos viviendo o buscar una solución y es que para ello va a ser necesario derogar leyes inadecuadas e injustas y abordar en profundidad temas y asuntos que afectan directamente a nuestra comunidad como son la familia y la vida. De no ser así, estaríamos perdiendo una magnifica oportunidad de promocionar y ayudar a la familia desatendiendo lo que, sin lugar a dudas, debería ser la prioridad para la revitalización de nuestra sociedad.

Desde este artículo de opinión pido a los partidos políticos que concurran a las siguientes convocatorias electorales que se tomen en serio de una vez por todas las políticas de familia, ya que España sigue a la cola de la UE en ayudas directas y las que hay son de tipo asistencial y no universal.

Las siguientes elecciones suponen una oportunidad para que los políticos cambien de opinión y demuestren su voluntad de apoyo creando ya de una vez por todo un Ministerio de Familia.