Necesidades del paraíso natural que es Babia y Luna

Hoy quiero hablarles de tres municipios que conforman lo que se denomina Babia y Luna (verdaderos paraísos naturales). Los municipios son Sena de Luna, San Emiliano y Cabrillanes. Muchos pueblos (son pueblos con entidad jurídica propia), poca población y a eso voy.

Esto es política, no es otra cosa. Sé que de nada vale lamentarse y ya no hay vuelta atrás, pero hasta 1964 los funcionarios debían habitar el municipio o pueblo donde tenían su plaza, su puesto. En el mío, San Emiliano, teníamos el cuartel de la Guardia civil con cinco familias. El médico y sus dos hijos. El veterinario y sus cuatro hijos. Los maestros debían vivir donde tenían su plaza, la escuela. Había tiendas también, y las y los tenderos tenían hijos, había clientes, había mucha vida, pero alguien tuvo la brillante idea de despoblar la España rural de aquel momento obligando a desplazarse a los profesionales y anulando plazas. Una plaza de veterinario y otra de médico de familia desaparecieron para siempre.

Ministro de Gobernación a la sazón Alonso Vega. Gobernador Civil de León, Ameijide.

Muchas y muchos nos acordamos muy bien de todo, de los «caciques» de lo que fue la dictadura. Sus ministros, sus órdenes ministeriales, la falta de libertad de cualquier tipo. Ellos te podían cambiar la vida de golpe. Empezaron a vaciar Babia y Luna con una orden.

Después de esto, Babia y Luna pasaron por distintas épocas, que influyeron directamente en su demografía.

En los años finales de los 60; de la mano de la Diputación de León, se introdujo una nueva raza de vacas: la parda alpina, buena raza mixta de carne y leche. (Anteriormente había habido una raza de vaca autóctona: la mantequera leonesa, muy rica en nata para mantequilla, pero desapareció. En la actualidad investigan para ver si encuentran su ADN y regenerarla).

En ese momento, toda la zona entró en contacto con la economía de mercado y los ganaderos y agricultores pasaron de una economía de autoconsumo e intercambio. Había molino en cada pueblo y se cobraba «la maquila», no dinero. Había lecherías para fabricar mantequilla…

Con los precios de leche y carne en alza los agricultores sustituyeron el arado y la guadaña, el carro y la pareja de vacas de trabajo por los tractores.

Empezó a haber ingresos en las familias: se arreglaron casas, se hicieron establos nuevos, los hombres sacaron carnet de conducir, aparecieron los tractores, compraron coches y mandaron a sus hijos e hijas a estudiar. El interés por la cultura en la zona es antiguo, han existido escuelas en cada pueblo desde que existe la escuela como institución, no se conoce el analfabetismo.

Quien hacía una carrera ya no volvía a asentarse aquí, trabajaba fuera. De esos que se fueron a estudiar, los chicos en su mayoría volvieron aquí a ocuparse de la ganadería que heredaban de los padres, las chicas todas hicieron carreras y se colocaron fuera, ya no volvieron. ¿Ellas, verían el trabajo de sus madres y su condición como mujeres? yo pienso que eso las empujó a estudiar e irse para no volver.

Más tarde, ya en los 90, el precio de la leche dejó de ser competitivo y abandonaron ese tipo de explotación ganadera.

Siguiente gran paso; los chicos que se quedaron aquí se dedican a la ganadería y otros negocios heredados de los padres. Pero son pocos, las hectáreas disponibles para ganadería extensiva son las que son y no hay más. Muy pocos vecinos por pueblo. Despoblación no, pero pocos habitantes.

Ahora tenemos el gran problema que sufrimos Babia y Luna, no hay servicios básicos y absolutamente necesarios.

Sanidad: de tener médico de Atención Primaria en Sena de Luna, San Emiliano y Cabrillanes, con consultorios en Abelgas y Piedrafita, pasamos actualmente a tener un Centro de Salud, sin dotación en San Emiliano (no se pueden hacer radiografías simples...). No hay pediatra más que una vez al mes en San Emiliano. En Cabrillanes, Sena y San Emiliano el medico de Atención Primaria viene algunos días???? Por supuesto, igual ocurre con las enfermeras, tan importantes para nosotros, tan cercanas.

Farmacias: sé que son negocios privados que tienen que cumplir una cierta normativa. Me pregunto, ¿por qué en esa normativa u otra ad ok no se introducen los turnos de guardia? ¿Cuántos kms hay entre Caldas de Luna y Caboalles? Con un puerto de montaña por el medio. «Pena Dereita». Ese recorrido tenemos que hacer en ocasiones para encontrar farmacia de guardia. Oiga Sr. Consejero, al menos dos farmacias de guardia por justicia social. Que no les interesa económicamente a las farmacias; ayudémosles desde la Consejería de Sanidad. Designemos dos farmacias de guardia por semana entre las siete que hay en la zona y démosles un incentivo económico.

Veterinarios. Los que hay son autónomos, ya no existe plaza de veterinario.

La Junta de Castilla y León debe hacer presupuestos que cubran las necesidades sanitarias y educativas en primer lugar.

No necesitamos tanto título de Reserva de Biosfera ni Parque Natural, que ya lo es sin el «papelito», pero si memoria económica de la Junta de Castilla y León que incluya más actividades que ciertos actos culturales, sin duda, necesarios. Y dé facilidades burocráticas y fiscales a quien se quiera instalar aquí.

A pesar de todo, la zona sigue disponiendo de una renta per cápita notable. Y es un paraíso natural.