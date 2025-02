El relevo de crianza generacional

Publicado por Álvaro Navarro Sotillos periodista Creado: Actualizado:

El otro día me confesó mi mujer un sentimiento suyo que resonó en mi conciencia con la fuerza de una detonación en plena tundra. Esa noche, me contaba apenada, iba a ser la última que daría lactancia materna a nuestro hijo.

Sus palabras, recitadas con afecto y melancólica, me hicieron ver la verdadera incidencia que los padres tenemos en la vida de nuestros hijos en todas las etapas de su vida, pero especialmente durante sus primeros meses. Algunos hombres (o al menos fue mi caso), con el advenimiento de un hijo, tratamos de paladear un rato más esa concepción infantil de la libertad, que diría genuinamente David Gistau; ideamos mil planes fuera de casa porque pensamos que, después, cuando nazca la criatura, ese pequeño demonio, estaremos enmarronados con su crianza, encarcelados en nuestro hogar. Y con el nacimiento, en efecto, llegan las noches de insomnio y duermevela, de cambio rutinario de pañales, de lavado de mocos, de dedos pringados de cremas y muchos pijamas sucios que acaban parando en la cesta de la ropa sucia. Los meses transcurren estacionales haciendo monótona tu nueva vida, diferente a aquella vivida anteriormente que ya no recuerdas. Y uno quiere que su criatura crezca más rápido, que ande, que hable, que coma sin ayuda externa, que sepa expresarse y, si entra en el menú, que duerma plácidamente por las noches. Uno busca anhelo en el futuro en vez de disfrutar del momento. Está bien solicitar todas estas aptitudes, claro, pero cuando escuché a mi mujer lastimándose por esa etapa —nada fácil— que se le escurría de las manos, pensé en la oportunidad que se nos brinda a los padres de disfrutar cada uno de los ciclos de la crianza, y guardarlos en la retina o apuntarlo en un cuaderno. Pensé entonces en los ojos suplicantes de mi hijo de pocos meses de vida, cuya mirada se clava en ti solicitando tu ayuda y tu atención. Y no te pide nada más. Su vida se centra en comer y dormir; en llorar y gemir cuando tiene sueño, hambre, dolor o miedo. A la pequeña criatura no le importa cómo marcha el Ibex, si mañana darán lluvias, cómo te va en el trabajo, si el Atlético ganó o no su partido de Liga, o quién ocupa el maldito sillón del Despacho Oval. Los críos, a diferencia de nosotros, viven y disfrutan del presente más virgen. Lo que verdaderamente le importa al chipilín que tienes en tus brazos, mirándote absorto, es tenerte lo más cerca posible, haciéndote ver con un simple gesto que lo que necesita es tu cariño y tu cuidado. Ahora. Comprendes que la vida es un relevo de crianza generacional, un ir y venir de personas que se van pasando el testigo inmemorial del legado paterno; una educación hereditaria sincera e impagable. Escuché en boca de un profesor de la universidad que lo que dan los padres por sus hijos no se puede devolver, y no se refería a la deuda económica —que de por sí es abultada—, sino por lo que representa el acto de criar: legar un amor incondicional, un regalo que por derecho natural se nos ha de brindar a cada uno de nosotros. Voy a llamar a mi madre.