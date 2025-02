León herido pero no muerto

Publicado por Jesús Villarreal Integrante de UPL Juventudes Leonesistas y UPL Astorga Creado: Actualizado:

No es un secreto ni ningún misterio el estado en el que está la provincia de León ni tampoco es un secreto ni ningún misterio el estado de algunos pueblos de nuestra querida provincia.

León provincia llega a la manifestación del 16 F en un estado muy grave pero todavía no está terminal, vivimos los leoneses y leonesas en una sociedad decepcionada con todo lo que vemos día a día, una situación casi sin esperanzas donde parece que todo está decidido sin remedio y con una sensación de una sociedad dormida o apagada . Pero leoneses y leonesas esta sociedad, tan nuestra como la cecina, poco a poco va despertando y asuntos que la cotidianidad había normalizado se van rompiendo paso a paso. Una sociedad que veía normal que sus pueblos estuvieran sufriendo de forma paulatina un grave aislamiento por la falta de comunicaciones y el implacable descenso poblacional, comienzan a reaccionar y a generar malestar. Y por eso el próximo domingo habrá una manifestación, será un 16-F en el que León provincia rugirá, sí rugiremos, pero no será un rugido y hasta el año que viene, este 16-F será donde demostremos que estamos y estaremos del lado de nuestros compañeros leoneses y leonesas pues la injusticia, la desigualdad y la indiferencia tanto del Gobierno Central como de la Junta de CyL hacia esta provincia no pueden seguir de ningún modo, no podemos tolerarlo más. Este 16-F es el momento de actuar, de expresarnos de forma firme y contundente, dejando claro que no aceptamos más promesas incumplidas ni más excusas de ningún tipo, vengan de quien vengan. Por eso recordemos que no será solo un rugido vacío, este 16-F será donde demostremos que estamos y estaremos aquí alzando nuestras voces y dejando claro que no nos callarán. Nuestra determinación en la causa y nuestra lucha son más fuertes y justas que cualquier intento de silenciarlos ya sea de la Junta o del Gobierno por ello hagamos que se escuche el mensaje: más soluciones y menos cuentos dejando claro que no vamos a retroceder ni nos vamos a rendir.