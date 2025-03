50 años del Camino Neocatecumenal en León

Creado: Actualizado:

El primer trimestre de 1975 empezó esta realidad eclesial en la Parroquia de Nª Sra. Del Mercado de León, con unas catequesis para jóvenes y adultos, a cargo de un equipo itinerante formado por el Carmelita Manolo García y los seglares Ángel y Aurita. Las había solicitado el párroco D. Enrique García Centeno

Dos años antes ya se habían hecho las mismas catequesis en la Parroquia de la Inmaculada, con el párroco D. Luciano. Siempre el comienzo está ligado a una parroquia, que tiene que iniciar esta evangelización, que se había experimentado en 1964 en las barracas de Palomeras altas de Madrid, donde se retiró el pintor leonés Kiko Argüello. Allí predicaba la buena noticia de Jesucristo a los más pobres, que acogían la Palabra de Dios y su vida cambiaba. El arzobispo Morcillo supo ver la importancia de este anuncio, que se extendió por Madrid, Zamora y otros muchos lugares de España, Italia y luego por todo el mundo. En esta tarea colaboraron con Kiko, la fallecida Carmen Hernández, en proceso de beatificación y el P. Mario, que es el equipo iniciador. Carmen fue sustituida por Ascensión. La pequeña comunidad que surgió en el Mercado hace 50 años, empezó su camino de conversión y fue dando origen a otras 8 comunidades, en sucesivas catequizaciones, haciendo una Iglesia «comunidad de comunidades» como prefigura el Concilio Vaticano II, del que es fruto. Y siempre con un equipo de catequistas de referencia, del que en esta zona fue responsable Jesús Serrat, hasta su muerte en 2012. Aquí se experimenta cómo la comunidad no es un ente abstracto ni ideal, sino que está formada por personas concretas de todas las edades, que siguen un itinerario de años, que hace presente el misterio pascual de Cristo, que pasó haciendo el bien, pero fue crucificado, muerto y sepultado, para el perdón de nuestros pecados. Justo lo que se celebra en la próxima Semana Santa. Pero no se quedó ahí, sino que resucitó como prenda de nuestra resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre Él y por lo tanto sobre nosotros. ¡Es la mejor noticia! Y todo esto se celebró el pasado día 8 de marzo, en el Seminario Redemptoris Mater, antiguo Seminario Menor de la avenida de Asturias. La Eucaristía, que es la mejor acción de gracias, fue presidida por nuestro obispo D. Luis Ángel, concelebrando con el obispo de Astorga D. Jesús y el obispo emérito D. Julián, más numerosos presbíteros y un diácono. Los fieles éramos unos 400 de León y Castilla, Asturias, Cantabria, Galicia… junto con hermanos en misión venidos de Israel, Túnez, Francia y algunas hermanas de conventos, que no pudieron venir. Y todos los años se sigue catequizando en León, en diversas parroquias, que lo solicitan y también en la Unidad Pastoral del Mercado y san Martín, además de la Diócesis de Astorga, en Ponferrada y este año en Barco de Valdeorras. Es un tiempo estupendo de catequesis de adultos y jóvenes que nos pone al día la fe, que a veces se quedó de primera comunión, con ese traje pequeño. ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor, en estos 50 años de fidelidad para unos hermanos revestidos de la santidad de Dios, que llevan la Buena Noticia por todo el mundo!