Sin prevención no pueden detectarse 275 casos de cáncer de colon al año en León

Creado: Actualizado:

El cáncer de colon es el tipo de tumor más frecuente para la población en general, con más de 41.000 casos en España y de casi 3.500 afectados en la provincia de León durante el pasado año 2024, aunque con tasas de incidencia muy variable, ya que la media para el país fue de 85 por cada 100.000 habitantes, mientras que en nuestra provincia alcanzó el valor de 114, ocupando en el ranking de tumores detectados el cuarto lugar en nuestro país con mayor riesgo de padecer este tipo de cáncer. También es uno de los más frecuentes a nivel mundial.

Y la tasa de mortalidad, para el mismo periodo de referencia, se manifestó con un monto de 52, lo que supone 20 puntos superior a la media nacional. Pero también es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar precozmente, incluso antes de que la persona llegue a presentar síntomas, consiguiendo sobrevivir a este tumor 9 de cada 10 personas si se actúa con esta estrategia preventiva. Lo cual es extraordinariamente importante, porque las manifestaciones sintomáticas suelen ser bastante vagas e inespecíficas, y en algunos casos no revelarse en absoluto de forma evidente, sobre todo en las fases iniciales. Y cuando se llega a mostrar incuestionablemente, ya en fases tardías, el riesgo de adenoma es alto e incluso se ha transformado en un cáncer invasivo con baja probabilidad de supervivencia. Las principales muestras de evidencia suelen relacionarse con la presencia de sangre en heces, cambio de ritmo en las deposiciones, sensación de evacuación incompleta, dolor abdominal, cansancio extremo o pérdida de peso sin causa aparente.

El cáncer de colon tiene unos factores de riesgo que en su mayor parte podrían ser evitables, por lo que la adopción de conductas saludables disminuiría el peligro de presentar esta enfermedad. Por eso, es importante prevenirlo evitando, principalmente, el consumo de tabaco y alcohol, siguiendo una dieta saludable con abundancia de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, y rehuyendo del sobrepeso y la obesidad, al igual que del sedentarismo. Pero otros riesgos, como la edad, no son evitables, y por ese motivo participar en el cribado de cáncer de colon se hace necesario e imprescindible

La detección de sangre oculta en heces es el procedimiento utilizado en los test de diagnóstico de cáncer de colon, y es una prueba sencilla, no invasiva y nada molesta. Se realiza de forma sistemática para la población calificada de riesgo medio, comprendida en el rango de edad ampliado entre los 50 y los 74 años, con periodos regulares cada dos años, excepto para las personas con historial previo de cáncer de colon o con antecedentes familiares, que se someterán a un seguimiento especial al ser considerados como población de alto riesgo.

Este programa de cribado preceptivo, y metódicamente practicado, es un arma eficaz de prevención y diagnóstico precoz, que tiene como objetivo, desde evitar la aparición misma de la enfermedad, hasta la detección y extirpación de pólipos para prevenir el desarrollo de tumores malignos, así como la revelación de estos tumores en estadios precoces, que tienen mayores posibilidades de curación y tratamientos menos agresivos.

Con un diagnóstico precoz se consigue mejorar el pronóstico del 30% de los casos, pero para que un programa de cribado sea efectivo es necesario que se cumplan dos condicionantes de gran importancia: que la cobertura de la población diana sea total, y que se asegure la participación de una mayoría cercana a los umbrales del 70%. Sin embargo, en la actualidad no suelen cumplirse ninguno de ellos. La invitación a participar en el programa ignora a una parte significativa de la población no perteneciente al sistema sanitario oficial, cuando todas las personas, de acuerdo con las pautas emanadas de la Unión Europea, tienen pleno derecho a ser informados y tratados de forma igualitaria en la prevención contra el cáncer. Tan solo seis comunidades autónomas de nuestro país superan el 65% de participación.

En el caso concreto de la provincia de León y para la última referencia oficial del sistema sanitario, correspondiente al año 2023, el número de invitaciones validas enviadas fue de 74.018, pero solamente se realizaron 30.536 test de sangre oculta en heces, lo que supone una participación del 41,25 %, cifra muy por debajo de lo aconsejable, y con graves repercusiones sanitarias en cuanto a la muy posible manifestación de tumores en sucesivos años, ya que el proceso de malignización en imparable, y con el tiempo la posible curación es cada vez más complicada y, por tanto, la supervivencia más difícil de conseguir.

Lo realmente inconcebible es que las razones que se aluden para no participar en estos barridos preventivos de detección precoz resultan a la vez absurdas y dolorosas, estando fuera de toda lógica, cordura y sentido cuando se juega con la propia vida. No se puede arriesgar lo más valioso que poseemos por desidia, falta de tiempo o simplemente pensar que no es necesaria. Además, para hacer más accesible y ágil la entrega de las muestras, este año se ha implantado en los centros de salud un sistema de buzones para su recogida.

Para las campañas realizadas en los últimos años se conoce la proporción de resultados de presencia de cáncer de colon, por lo que, si se aplica el mismo algoritmo para estimar lo que podría ocurrir con los que no participaron, se pone de manifiesto que han dejado de detectarse, en promedio y cada año en nuestra provincia, unas 75 personas con un cáncer de colon invasivo o de riesgo alto, y 200 con riesgo bajo o medio.

Y además el efecto económico, ya que el test de sangre oculta puede costar unos 2 euros por prueba, la constatación por colonoscopia aproximadamente 200 euros, y el tratamiento de cáncer de colon invasivo o de alto riesgo puede llegar a los 20.000 en promedio por persona y año, con el desgaste correspondiente para el sistema sanitario.

Es una seria responsabilidad pasar los controles para la detección de cáncer de colon, y cada uno debe jugar su papel cívico, apaleando al simple hecho de que unos minutos pueden salvar tu vida. Lo recordamos hoy, día Mundial del Cáncer de Colon.