La irrupción de internet ha supuesto la emergencia de un nuevo modelo de creación cultural que bien podemos llamar wiki, «rápido» en lengua hawaiana, y a la aparición de un nuevo modelo de cultura que bien podemos llamar wikicultura.

A diferencia del modo tradicional de hacer cultura, es decir, de elaborar recursos que contribuyan al desarrollo de la inteligencia, la wikicultura no se basa en el aporte individual, comercialmente identificable de una persona o de un colectivo sino de la contribución anónima, comercialmente neutra, de individuos aislados sin pertenencia a colectivos involucrados como creadores de cultura.El modelo más elaborado de wikicultura y a su vez su prototipo es el de la Wikipedia del internet y sus diversos proyectos wiki, wiki commons, wikidiccionario, wiki media, etc. En ellos los saberes, la información se fabrican y desarrollan de forma autónoma, anónima aunque sometida a reglas y pautas definidas por una organización ejecutiva centralizada. Al partícipe de esta neo-forma de hacer cultura le podemos llamar wikicultor, un individuo anónimo, con capacidades creativas, que aporta gratuitamente su acervo intelectual en la creación de contenidos que podemos llamar culturales.Pero de un modo genérico se puede incluir en la actividad wikicultural a las redes sociales, donde cada componente elabora, a través de sus intervenciones textuales un corpus cultural de variable calidad pero claramente conceptual.El concepto wiki como modelo colaborativo, anónimo, tiene una capacidad asombrosa y se puede aplicar a casi cualquier actividad de las posibles actualmente a la comunidad social. Se podría hablar una wikicracia, en proceso de consolidación, donde los temas se plantean y difunden a través de redes y medios online y donde no tardan en objetivarse las votaciones que hacen posible su articulación práctica.Y se podría hablar también de una wikiciencia, aunque esta se halla en un estado mas embrionario, ya que el intercambio de saberes no se efectúa de una manera tan espontánea como en la wilkicultura. Pero creemos que también esta práctica se hará general en el medio «onlain» en un futuro próximo. Estamos pues ante nuevas formas de creación intelectual que están acabando con las tradicionales: herméticas, exclusivas, remuneradas por otras abiertas, inclusivas y gratuitas que sin duda están trasformando la comunidad planetaria y que es el exponente más de eso que venimos llamando globalización.