El espejismo de la bonanza

Con esta frase definió Mario Vargas Llosa lo ocurrido en la costa atlántica colombiana con la invasión económica norteamericana del banano, en concreto refiriéndose a Gabriel García Márquez y a su pueblo natal, Aracataca.

Y leyendo esas líneas, me viene a la memoria lo que está ocurriendo en el pueblo de Oville, Ayuntamiento de Boñar, con el intento de reapertura de la mina de sílice. La mina se abrió sobre los finales de la década de los sesenta, y supuso para el pueblo un revulsivo absoluto. Eran tiempos en los que el medio ambiente no importaba, en las ciudades se construían edificios como cajas de cerillas en posición vertical, y el pueblo de Oville se vio inmerso de repente en la modernización y el progreso. Todos los inconvenientes no importaban: Se soportaba con gusto el paso de los camiones por el medio del pueblo, el ruido constante de las perforaciones, las explosiones de dinamita… Los gestores de la mina arreglaron y ampliaron los caminos, los vecinos compraron maquinaria, se aumentó la cabaña ganadera y el ingreso por la venta de leche… Pero los animales seguían valiendo lo mismo, el precio de la leche subía un mes y bajaba al siguiente, la mina cerró, llegó de nuevo el éxodo de lo rural, como lo denomina el señor Castroviejo… ¿Y de todo aquello, qué quedó?. Un desastre medioambiental, unas escombreras centenarias que en sesenta años solo se han cubierto de algunas escobas, un fallecido a quien todo el pueblo quería y una familia rota… Un espejismo de bonanza ya olvidado…

Hoy se quiere reabrir la mina de sílice. El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Boñar dice que el asunto es beneficioso porque se crearán al menos treinta puestos de trabajo. No siete, ni treinta y ocho. Treinta al menos. En los mejores tiempos de la cantera de Oville, trabajaron tres personas, y al final, sólo dos. En la mina de Valdecastillo, que actualmente está en terreno de Oville, con una solera de varias décadas y que surte a la Vidriera de León, no creo que lleguen a los treinta ni haciendo multiplicaciones.

Lo verdaderamente importante son los 28.946,5 euros anuales que el Ayuntamiento recibe por cada cantera en terrenos del pueblo, más los 5.108,27 euros anuales que deberían ser para mejoras, más el dinero que el Ayuntamiento reciba por la ocupación de la pista que se pretende hacer, y cuyos inconvenientes y molestias va a sufrir gratuitamente sólo el pueblo. Ya hay una cantera en funcionamiento, y esta que se pretende abrir será la segunda, pero los vecinos siguen sin fibra, los días con alguna inclemencia meteorológica no funciona la televisión y los baches que alguien prometió públicamente arreglar siguen igual, los caminos los reparan los vecinos, los propietarios de las fincas no reciben ni un euro por el coto de caza de Boñar, el pueblo perdió su Junta Vecinal y con ella su identidad…y así se podría seguir con un rosario de afrentas.

Quienes dirigen el Ayuntamiento no se dan cuenta de que las prioridades han cambiado con los tiempos. Se puede, por ejemplo, hacer con el dinero recaudado por lo expuesto unas fiestas fastuosas, unas canchas de bolos y de pádel impresionantes, pero el tiempo pasa y todo lo acaba; y no se olvide que los habitantes de Boñar son al igual que los de Oville depositarios de un bien medioambiental que representa el futuro de la zona a medio y largo plazo, y por tanto responsables de lo que hoy se haga, y responsables también de la herencia medioambiental ante hijos y nietos. Ya se da la casualidad de que en este pueblo se han comprado varias casas y se han arreglado otras, y han venido a vivir personas de Málaga o Madrid, algunas de los cuales están esperando la fibra para poder asentarse definitivamente. La conservación del medio ambiente. Ese es el futuro y el remedio a la despoblación o al éxodo rural. El resto de soluciones son el espejismo de la bonanza.