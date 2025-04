Un recuerdo para ‘Pacem in Terris’ en su cumpleaños

Creado: Actualizado:

El 11 de abril celebraremos el 62 aniversario de la Pacem in Terris (Paz en la Tierra), que apareció en 1963, apenas unos meses después de la crisis de los misiles cubanos. El Papa Juan XXIII había servido como un importante mediador entre los estadounidenses y los rusos durante esa crisis. Más tarde, el primer ministro Kruschev dijo del Papa: «Con respecto a lo que Juan XXIII hizo por la paz, su ayuda fue humanística, que quedará registrada en la historia». En efecto, los dos campesinos, Kruschev y Roncalli, encontraron una manera de evitar una guerra, posiblemente nuclear, por Cuba.

En un brillante comentario sobre Pacem in Terris, Drew Christiansen, profesor de la Universidad de Berkley y experto en la Doctrina Social Católica, dijo de ella que es el «tratado general más completo de la moralidad política que se encuentra en la enseñanza social católica moderna». También señaló que: «como plataforma para la acción social católica, la PT sólo puede ser comparada con la Rerum Novarum de León XIIII, que dio impulso al movimiento obrero católico. El documento consta de cinco partes. La primera representa un gran avance en la doctrina social de la Iglesia al enumerar los derechos humanos universales e inviolables de la persona. Entre los derechos enumerados cita los derechos de los trabajadores, la emancipación de la mujer, la libertad religiosa y la independencia de los nuevos estados que surgían del colonialismo. La segunda parte examina el origen divino de la autoridad y comienza con un estudio de las características de la época actual. La tercera parte trata de las relaciones entre los Estados, apelando a los principios de justicia, verdad y solidaridad activa. También pide poner fin a las guerras y encontrar la solución de los conflictos mediante la negociación. La cuarta parte trata de la comunidad mundial. Evoca el nuevo concepto de «un bien común universal» y la necesidad de un nuevo tipo de autoridad política para abordar ese bien común universal. La quinta y última parte insta a los católicos a participar plenamente en la vida pública. Apoya firmemente la iniciativa laica y anima a los católicos a cooperar con los no católicos en los asuntos sociales y económicos.

Pacem in Terris fue la primera encíclica social que intentó leer los signos de los tiempos. Tal lectura obliga a la Iglesia a dialogar con las ciencias sociales, lo que significó un gran avance. Para quienes estén interesados ??en los debates que se están dando hoy en Occidente sobre la inmigración, la lista de derechos en PT es esclarecedora. Incluye tanto el derecho a emigrar como el de inmigrar por una causa justa. La enseñanza de la Iglesia es casi única en cuanto a la afirmación del derecho de los refugiados a la integración y a la ciudadanía, fundada en la creencia de la unidad de la familia humana. La defensa que hace la Iglesia de la admisión e integración de los refugiados y de la libertad de movimiento de los migrantes la pone en conflicto con los enfoques centrados en el Estado y en la nación, así como con las ideologías nativistas y racistas que, por ejemplo, hoy defiende Trump.

Pacem in Terris subraya que las autoridades públicas tienen la obligación especial de servir a los menos afortunados y a los menos capaces de hacer valer su voz en la vida pública. Puesto que la autoridad siempre viene de Dios, la autoridad política también está limitada y restringida. Ninguna ley contraria al orden moral es vinculante para los ciudadanos. Sin duda alguna, Pacem in Terris marcó un hito en la tradición de la enseñanza social católica y tuvo una gran acogida en la sociedad de su tiempo. Incluso las Naciones Unidas celebraron una conferencia especial de tres días sobre el documento. Parte de la buena acogida se debió a dos circunstancias especiales: al destacado papel mediador de Juan XXIII para evitar la crisis de los misiles cubanos y por recoger en la encíclica muchos de los temas que estaban siendo tratados en el Concilio Vaticano II. Algunas encíclicas sociales se leen mejor desde una perspectiva histórica. Esto también es cierto en el caso de

Pacem in Terris. Este documento aún merece ser leído hoy y sigue siendo esclarecedor en cuestiones de relaciones internacionales. Así pues, si no lo has leído o no lo recuerdas, espero que estas letras sean una invitación a su lectura.