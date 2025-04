El domingo tortillero y el IES Lancia de León

Creado: Actualizado:

Estos de Alcuetas son la «hos…». No quiero reproducir la palabra porque no me parece muy católica, y me enseñó Don Otiquiano a no decir pecaus. Estos de Alcuetas son la hos… repetía un barbudo de buena panza acomodado en la barra de la Taberna Justi en Valencia de D. Juan, donde Carlos atiende a la clientela con exquisita amabilidad, agradable sonrisa y excelente talante. ¡ Hay que jorobarse, ¿no celebran el domingo tortillero en sábado?! Mientras los clientes se cachondeaban, no sé muy bien si de su perorata o de la ocurrencia de los cucuyos.

El pasado sábado 5 de abril celebramos en Alcuetas el domingo tortillero. No, no es habitual, pero tampoco es tan raro en la sociedad actual que la tradición y las normas arcaicas se cambien o maticen según el interés del consumidor. La verdad es que la junta directiva del Centro Cultural el Cerro propuso la fecha por ser la más conveniente para la mayoría de los socios y amigos de Alcuetas, que acudieron en masa. El cambio es casi una imposición del calendario actual obligado por la despoblación. No deja de ser el mismo horizonte sobre el que se han colocado la mayoría de las fiestas patronales del mundo rural celebradas antaño en invierno, el día del santo, y trasladadas al verano, fundamentalmente al mes de agosto, coincidiendo con algún fin de semana.

Entre los valores de la fiesta, el identitario siempre fue el más apreciado. Rara vez dos pueblos vecinos coincidían en el «disanto». Al trasladar las fiestas, se buscó siempre conservar este valor. La fiesta actual ofrece al emigrado, al que ha abandonado el pueblo, la posibilidad de volver a ejercer de vecino, a rememorar historias de vida, a encontrarse con las vivencias de «antes» y, por un día, soñar que el pueblo tiene pulso, que por un momento se conjura la tragedia del fin de un modelo de vida.

Las fiestas actuales, en un artículo las denominé neofiestas, son de hecho una reconstrucción de las antiguas en función de las necesidades actuales. Porque las fiestas actuales potencian (salvo honrosas excepciones) el concepto de divertimento, de unión, de comensalismo, pero carecen del ritual que deberían tener. Han perdido la vivencia profunda de inclusión o exclusión grupal del vecindario o de los forasteros. Perdido el rito y la esencia se ha salvado la cáscara, reforzado la apariencia, lo cual no tiene por qué ser negativo ya que ahora, como antes, son reflejo de los valores sociales políticos y religiosos que las sustentan. No hace falta recordar lo sucedido con algunas tradiciones leonesas como el magosto o el filandón cuyo parecido con el tradicional es mera coincidencia. Todas las fiestas «recuperadas» se han desprovisto del valor ritual, que es el que verdaderamente daba sentido al día santo.

El tortillero tradicional, o sea el que se celebró antes de la despoblación masiva del campo, tenían unos valores que le daban sentido. El más importante consistía en reforzar la unión de diversos sectores de la población. Ir a correr la tortilla era salir a merendar al campo, y esto se hacía por grupos de edad, de familias y de amigos. Los niños y niñas iban por su parte, los mozos y mozas por el suyo, y los casados a su bola. Sin embargo, los niños y niñas hacían la tortilla con los huevos que les daban los padrinos El padrinazgo fue una de las instituciones que protegían al infante en caso de orfandad.

El domingo tortillero, el anterior al domingo de Ramos, el conocido como domingo de Lázaro, era el día de los grandes excesos culinarios, fundamentalmente con productos caseros, más las aceitunas negras, a poder ser bien «arregladas» con ajo pimentón y cebolla, y las naranjas, que entonces no se prodigaban en Los Oteros. Hace ya varios años lancé la teoría de que el «domingo tortillero» era con respecto a la Semana Santa, lo que el carnaval, mutatis mutandis, a la cuaresma. Resulta que la semana de Lázaro, como preludio de la Semana Santa era el comienzo de un rigorismo que invitaba a los fieles a redoblar los ayunos y las abstinencias. Se conocía, en círculos eclesiásticos, monacales y cofradieros como la semana de las «serofagias», porque, los muy practicantes solo se alimentaban con un puñado de frutos secos y algún mendrugo de pan duro, y los más devotos no bebían ni agua durante el día.

Ambos casos darían origen y sentido a esta celebración pantagruélica. Hoy lógicamente no tiene sentido porque ha perdido, para la mayoría, el espíritu religioso; de todo ello sólo ha quedado, como emblema, la tortilla que lo identifica. Ahora bien, tampoco las tortillas en plural (que se consumen en la fiesta) son lo que eran. De aquella gran oferta de «cómo la quieres, con cebolla o sin cebolla», —alguno más rumbosos la cuajaban con chorizo, no de picadillo, como he visto alguna este año, que por cierto estaba muy buena, aunque no sea ortodoxa— , se ha pasado a lo que llaman tortillas rellenas. Un plato nuevo, según algunos, exquisito, que creo la inventó algún nutricionista americano con clínicas de adelgazamiento, para tener clientes, pero que a los entendidos de toda la vida no nos la dan ni con queso.

Sin el domingo tortillero sabatino (¡ojo que ya lo han registrado entre los acontecimientos del patrimonio cultural inmaterial europeo) Alcuetas no sería lo que es. Un centro de actividades culturales y ejemplo de comensalismo en la Tierra Llana leonesa. Allí estaban niños y niñas, de cero a siete años jugando y pasándoselo bien entre ellos. Nietos del pueblo venidos de lejos y más lejos, para reforzar lazos familiares y vecinales. Son la esperanza de esta tierra que no volverá a ser lo que fue (no pasaremos frío ni necesidades), pero mientras haya gente con raíces en ella, se conservarán, actualizadas, las tradiciones que permitan vivir y convivir, aunque solo sea en días concretos, a los descendientes de un lugar común.

De la celebración de antaño a la actual ha cambiado, quizás podríamos decir evolucionado, todo. El cambio más llamativo es el comensalismo, donde las viandas deben ir acompañadas por algún evento cultural de categoría. La junta directiva del Centro Cultural el Cerro se preocupó de llevar un buen grupo de teatro. Asistimos a una puesta en escena de la obra Historias de Romanos: Un paseo por el León romano en 2025 del alumnado de Artes Escénicas del Instituto Lancia de León. Decir que fue una delicia es no tener adjetivos para calificar la garra interpretativa de este grupo. Unos alumnos que demuestran los grandes valores artísticos de una buena parte de la juventud, y en este caso con una cultura sobresaliente. No sé cómo lo hicieron, ni qué fórmula secreta emplearon para divertir al público de todas las edades. Hasta los chicos pequeños se lo pasaron en grande. Enhorabuena chavales y chavalas, actores y actrices, enhorabuena y gracias de nuestra parte. Pero, como todos sabemos, los milagros no existen, son producto del trabajo, la entrega y el tesón cotidiano de dos profesores del Instituto Lancia, Mayela Paramio y Sergio Agra, a quienes los alumnos tienen que estar verdaderamente agradecidos, y con los que la sociedad leonesa tiene, sin duda alguna, una deuda.

El resto del mérito del triunfo del «domingo tortillero sabatino» de Alcuetas se debe a la junta directiva del Centro Cultural el Cerro, y a todos los cucuyos que han hecho posible que esta fiesta no sólo no se pierda, sino que se haya actualizado con garantías de pervivencia. Ya está preparando la del año que viene.