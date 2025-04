Las últimas voluntades del Papa Francisco

Creado: Actualizado:

Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco, publicada el 14 de enero de 2025, bien podría tomarse como su testamento, como sus últimas voluntades. El plan original de quien le ayudó en la elaboración de su autobiografía, el editor italiano Carlo Musso, era publicar el libro tras la muerte del papa Francisco. Sin embargo, fue decisión del Papa publicarlo a principios del Año Santo 2025, cuyo tema central es la esperanza. Aunque se definió como un «hombre mayor» y dijo que nunca esperó ser Papa por tanto tiempo, Francisco, hasta no hace mucho, todavía tenía sueños para el futuro. «No debemos tropezar con el mañana, debemos construirlo, y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera que responda al proyecto de Dios, que no es otro que la felicidad del hombre, la centralidad del hombre, sin excluir a nadie», escribió el Papa de 88 años en su autobiografía. En varios capítulos del libro, se dirige directamente a los lectores. «Si un día os sentís abrumados por el miedo y la preocupación», dijo, «pensad en aquel episodio del Evangelio de Juan, en las bodas de Caná (Juan 2,1-12), y decid: «El mejor vino está aún por servir». «Tengan la certeza: la realidad más profunda, feliz y hermosa para nosotros, para quienes amamos, aún está por llegar», continuó. «Aunque alguna estadística les diga lo contrario, aunque el cansancio debilite sus fuerzas, nunca pierdan esta esperanza invencible».

Gran parte del libro contiene historias familiares del pasado del Papa, su infancia y su relación con su abuela Rosa, su vocación y ministerio como jesuita, su servicio como arzobispo de Buenos Aires, Argentina, y su elección como Papa en 2013. Francisco reconoce que ha cometido errores durante su pontificado, generalmente por su impaciencia, pero defiende algunas de sus decisiones más controvertidas, entre ellas la de ampliar las posibilidades de que los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente regresen a los sacramentos y, más recientemente, la de autorizar la bendición de parejas del mismo sexo o que conviven. Escribió sobre ambas decisiones en el contexto más amplio de cómo la Iglesia debería acercarse y dar la bienvenida a todos. «Todos están invitados. Todos», escribió. «Y así: todos los que están aquí. Buenos y malos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos. Porque este es el plan del Señor». «Es nuestra tarea como pastores tomar de la mano a los demás, acompañarlos, ayudarlos a discernir y no excluirlos», escribió el papa. «Y perdonar: tratar a los demás con la misma misericordia que el Señor nos reserva». En cuanto a su decisión en la exhortación, Amoris Laetitia (La alegría del amor), de abrir la posibilidad para que algunas personas divorciadas y vueltas a casar por lo civil tengan acceso a los sacramentos, el Papa Francisco dijo que esa decisión «hizo que algunas personas se horrorizaran». «Los pecados sexuales suelen provocar más indignación en algunas personas», escribió. «Pero en realidad no son los más graves. Son pecados humanos, de la carne. Los más graves, por el contrario, son los pecados más angelicales, que se disfrazan de otra forma: orgullo, odio, falsedad, fraude, abuso de poder». También habla de su salud y vuelve a afirmar que nunca ha pensado en dimitir, aunque como sus predecesores había preparado una carta al principio de su pontificado ofreciendo su renuncia «en caso de impedimento por razones médicas». «Al principio de mi papado presentía que sería breve: no más de tres o cuatro años», escribió. «Nunca imaginé que escribiría cuatro encíclicas, ni todas esas cartas, documentos y exhortaciones apostólicas, ni que haría todos esos viajes a más de sesenta países». Pero, dijo, «la realidad es, sencillamente, que soy viejo». El Papa Francisco escribió que será Papa «mientras Dios quiera» y repitió su plan de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la Basílica de San Pedro, como la mayoría de los últimos papas. «El Vaticano es la sede de mi último servicio, no mi hogar eterno», escribió. Su sepultura estará cerca de la Regina della Pace (María, Reina de la Paz), a quien frecuentemente «he acudido en busca de ayuda y cuyo abrazo he sentido más de cien veces durante mi papado». «Aunque sé que Él ya me ha dado muchas bendiciones, escribe el Papa Francisco, le pido al Señor solo una más: cuida de mí, que suceda cuando Tú quieras, pero, como sabes, no soy muy valiente ante el dolor físico, así que, por favor, no me hagas sufrir demasiado». Y así ha sido su muerte, que hoy llora la Iglesia entera. Que Dios premie todas sus buenas obras y perdone sus debilidades. Descanse en la Paz del Señor.