Diputados separatistas

A los separatistas les han consentido demasiado, hasta el extremo de tolerar que en el Parlamento de España no juraran o prometieran, por su conciencia y honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes del Estado. En realidad, bien visto y examinado, estos sujetos no se pueden considerar Diputados ni legales representantes de la ciudadanía, pues les falta haber aceptado con claridad, sin circunloquios parlantes, el sometimiento a estas mismas leyes que les conferían la calidad, el privilegio, el lujo de hablar y vivir al amparo de ellas.

Es una pena que los medios de comunicación y los líderes políticos constitucionalistas hayan aceptado, de hecho, esta farsa, esta monumental tomadura de pelo que nos tiene crispados a todos los españoles de bien. Todos los políticos y funcionarios tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y tienen que hacerlo de manera clara, sin dejar sospecha o asomo de duda. Los delincuentes separatistas no se conforman con haber sido indultados, que el indulto otorgado por el Gobierno les haya perdonado sus delitos y los sacara de la cárcel. Quieren más, mucho más, quieren ser amnistiados, es decir que el Estado reconozca que no han cometido delito alguno y que fueron juzgados y condenados injustamente, lo cual supondría admitir que los poderes públicos estatales son los verdaderos culpables de todo. En consecuencia, exigen que el Estado se condene a sí mismo reconociendo su culpabilidad e indemnizando a estos separatistas catalanes que intentaron un Golpe de Estado contra España, la Constitución, y la democracia. Nadie que razone bien puede negar que estos canallas de extrema derecha y de extrema izquierda intentaron un golpe de estado, pues todos los españoles lo hemos visto en directo durante mucho tiempo, la imágenes no mienten. Han maltratado y violado la Constitución Española y el Estatuto de Cataluña, pero ahora se les premia con la amnistía y un montonazo de millones (a costa de los demás españoles), que han dado en llamar «financiación especial para Cataluña». Y toda esta gran generosidad estatal se basa en un «razonamiento» perverso cuya aberrante praxis es: un hombre viola la Constitución va a la cárcel, cincuenta hombres violan la Constitución van a la cárcel, y siendo cinco mil entonces la culpa es de la Constitución, que es una mala pécora y hay que reformarla. Así, el violador pasa a ser víctima y todos tenemos que considerarlos como «pacíficos y generosos» ciudadanos merecedores de premios y privilegios. A esta forma de proceder el Gobierno de España llama «tender puentes» y «regeneración democrática». Es triste, y ofensivo, que algunos «lumbreras» escriban que la ruptura de España, del derecho y de la democracia, no es real y sí una fantasía inventada por la derecha para enfrentar a la gente En enero de 2016, siendo presidente Mariano Rajoy, el ya desnaturalizado y desatinado PSOE apoyó a los separatistas catalanes cediendo dos de sus senadores a Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y otros dos a Democracia y Libertad (DiL), que así consiguieron tener grupo propio en la Cámara Alta, para disfrutar de más dinero, de más tiempo y capacidad para atacar a España y procurar destruirla. Esta forma de obrar, este «préstamo de escaños» no es «cortesía parlamentaria», sí es un mamoneo antidemocrático, una «canallada», una práctica demasiado habitual con la que el PP también ha beneficiado alguna vez al PNV. En el verano de 2023 el PSOE y Sumar cedieron diputados a ERC y JUNTS para que tuvieran grupo propio en la Cámara Baja o Congreso de los Diputados. Cualquier persona de cualquier lugar civilizado sería inmediatamente detenida y encarcelada si dijera públicamente, ante millones de ciudadanos, que iba a intentar, con todos los medios a su alcance, arremeter contra las leyes vigentes, democráticamente aprobadas, y cometer toda una cadena de delitos de extrema gravedad. En un estado de derecho, democrático y social, es necesario prevenir el mal y evitarlo. Cuando la policía, después de mucho investigar, descubre una banda de malhechores que se prepara para actuar, no espera a que cometa el atentado. ¿Por qué no se procede de igual manera contra los separatistas, racistas, sembradores de odio, que no para de amenazar a todos los españoles? Cataluña nunca fue una nación, y la historia que cuentan los separatistas es mentira. También miente la Enciclopedia Espasa Calpe que en su tercera edición Depósito Legal M-7096-1993 página 2670 del tomo 7, dice: «Al desaparecer la dinastía catalana por la muerte de Martín el Humano (1410), el Compromiso de Caspe entronizó la dinastía castellana de los Trastámara y las Cortes empezaron a tener roces con los nuevos monarcas, que se acentuaron, a pesar de que la unión era sólo personal, con el matrimonio de Fernando II de Cataluña-Aragón e Isabel de Castilla, los Reyes Católicos». A ver si comprenden (cosa casi imposible) los defensores de la amnistía que el principio básico, esencial, fundamental del socialismo (al menos en los papeles y la teoría) es la universalidad, la solidaridad y la igualdad de derechos. Pretender gobernar España siendo un «partido felpudo», sometido a la tiranía chantajista de nacionalistas separatistas de extrema derecha y de extrema izquierda, es una clarísima traición a los postulados de la democracia. El indulto no elimina la culpa, sólo el castigo, pero la amnistía sí. La Historia de verdad sí dice que en noviembre de 1893 el anarquista Santiago Salvador Franch lanzó dos bombas al patio de butacas del Teatro Liceo de Barcelona, sólo explotó la primera y causó 22 muertos y muchos heridos. Este «charnego» terrorista, nacido en Aragón, fue ejecutado a garrote vil en noviembre de 1894, en una plaza de Barcelona. Los catalanes separatistas no paran de exigir y dar guerra. Su ambición, su egoísmo, su insolidaridad están fuera de toda duda. Josep Pla decía que sus paisanos eran grandes quejicas, que nunca paraban de pedir. Y Jorge Luis Borges afirmaba que eran lo peor de la madre patria. Es muy injusto premiar a los malos y castigar a los buenos. Con toda Burbialidad.