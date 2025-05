Zapatero, muñidor de la política española y de Latinoamérica

Creado: Actualizado:

El 12 de julio de 2019 se constituyó el Grupo de Puebla. De acuerdo con sus fundadores, el objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Está compuesto por 64 líderes y lideresas, progresistas de dieciocho países de Iberoamérica, entre ellos, dos presidentes en ejercicio y diez expresidentes.

De todos los que componen el grupo destaco a tres españoles: un expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la exministra Irene Montero y, según informaciones, apoyan al grupo la actual delegada del Gobierno en el Principado, la asturiana Adriana Lastra. Por cierto, íntima amiga de Pedro Sánchez y actual representante suya en esta autonomía —cómo tan poco ha llegado tan alto— y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Dice el periódico,

Infobae, de mayor influencia en Latinoamérica, que el Grupo de Puebla lo conforman una serie de monigotes, encaramados en las estructuras del poder, por medio el combustible de la psicopolítica y la manipulación de la frustración y el resentimiento de amplios sectores de la fracasada América Latina. No son lo que ellos digan que son. Son los que promueven políticas progresistas y que dependen del pobre para medrar ellos. Primero, me voy a detener en algunos personajes de este bodrio gubernamental, progresista-comunista, fariseos, donde los haya, vividores sin escrúpulos. Todos los que conforman esta mafia siciliana en la empobrecida América latina están en la más profundo de las mazmorras corruptas, gobiernos putrefactos, delincuentes declarados que pretenden imponer un sistema progresista en unos países que fueron asaltados por los mayores bandoleros, atracadores y capós de la política latinoamericana. Parto de la base de que todos estos fundadores del grupo de Puebla los únicos que han progresado son ellos. Tenemos el ejemplo en España. José Luis Rodríguez Zapatero no era nada y progresó a la presidencia del Gobierno, fruto de un atentado que no se ha esclarecido y que sigue en el limbo porque de los autores intelectuales no se sabe nada. Bueno, los que lo idearon igual se sientan en las instituciones. De no ser presidente, el leonés, no sé a qué se hubiera dedicado. Escribe Jesús García Abad en su libro, El Maquiavelo de León, que, como profesor penene, apenas le daría para pagar unos cafetitos. Irene Montero, cajera de un supermercado. Tuvo la suerte de conocer a un engañifla que con su verborrea atracó a miles y millones de españoles ¡Cómo ha progresado! El único que vive en un palacio, o vivía, es el progresista Pablo. Se dice, se comenta que, ahora, debe ser un «vagabundo» en busca de nuevas presas. Antes de hablar de uno de sus protagonistas, el Zapatero de turno, voy a destacar algunos de los personajes del Grupo de Puebla y su progresismo, mejor su progreso. El argentino Alberto Fernández dejó el país arruinado. Se le acusa de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Su mujer, Fabiola Yáñez, lo denunció por violencia física y psicológica. Otra progresista, la que más ha progresado en la Argentina arruinada, es Cristina Kissner. Ha sido condenada a prisión e inhabilitada a perpetuidad por haber defraudado miles de millones de dólares. Según la justicia, el monto que Cristina Kirchner le robó al pueblo argentino llegaría a los 84.000 millones de dólares. Es el robo más grande de la historia argentina. Han ordenado decomisar sus bienes y los de los demás ladrones hasta recuperar el multimillonario robo al Estado argentino. Uno de los que más han progresado fue Evo Morales, ex presidente de Bolivia. Su trabajo, sindicalista de los cocaleros. Su progreso cuando salió de presidente: un avión que compró al Manchester United; un palacio que construyó a las afueras de Bogotá; dos coches blindados y un helicóptero para trasladarse a su morada palaciega cuando le venga en gana. Por cierto, el progresista Evo ha sido acusado de violar a una adolescente de dieciséis años. Para Evo Morales, expresidente de Bolivia, los ejemplos a seguir son los podemitas: Pablo Iglesias e Irene Montero. Y Bolivia sigue sin progresar y es uno de los países más pobres del mundo. Otro personaje progresista es Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Un tribunal declaró al expresidente Rafael Correa culpable de un delito de corrupción y lo condenó, en primera instancia, a ocho años de cárcel por estar involucrado en sobornos entre empresas nacionales e internacionales. Destacando su relación con la empresa brasileña Odebrecht en sobornos petrolíferos. Y qué podemos decir de Lula da Silva, presidente de Brasil implicado en corrupción por su relación con la empresa petrolera Petrobras. Y qué pasó con otra expresidenta progresista de Brasil, Dilma Rousseff, implicada en casos de corrupción por liberar a empresarios involucrados en el fraude de la empresa de petróleos Petrobras. Dejamos para el final a Zapatero, íntimo amigo de Maduro. La fortuna de Maduro se calcula en millones de dólares. El pueblo venezolano emigra. Carece de lo más elemental. Vive en la miseria. Y Zapatero, asesor de Maduro. ¿Por qué Zapatero apoya a Maduro? ¿Cuáles son sus intereses en Venezuela? ¿Si cae Maduro se le acaba el chollo a Zapatero? Sigo con el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Parece ser que se ha convertido en el muñidor de Pedro I, el Mentiroso. Le aconseja la política que debe seguir. Tanto en España como en Latinoamérica. Un ejemplo: no ha reconocido la victoria de Edmundo González en Venezuela por consejo de Zapatero. El Gobierno español no ha condenado el régimen fraudulento de Maduro por consejo de Zapatero. El viraje político de España hacia una izquierda casposa, comunista, se dice que es obra de Zapatero. El impulso de la Ley de Memoria Democrática es un ejemplo vivo de la venganza de Zapatero. También parece ser que el giro ideológico del PSOE en el Congreso de Sevilla con una ponencia para implantar la III República debe ser de Zapatero. Ha sido uno de los muñidores del Grupo de Puebla con aquel parto de la Alianza de las Civilizaciones. Zapatero está detrás de Pedro I, el Mentiroso. Zapatero no perdona la muerte de su abuelo. Zapatero está regresando a las cavernas de la guerra civil. Zapatero está promoviendo un socialismo comunista en la sociedad española. Zapatero quiere, desea imponer en España una sociedad bolivariana. Zapatero es el Rasputín de Pedro. Zapatero es el enlace de Pedro con toda la miseria independentista y terrorista. Es el embajador oficial en Waterloo o en Suiza para negociar la permanencia de Pedro en la Moncloa. ¡Qué patriota nos salió el leonés! Todo esto para vengar la muerte de su yayo. Si el pueblo español sigue a estos sicilianos, estamos ante el mayor atraco a la sociedad y los culpables no serán ni Zapatero ni Pedro Sánchez ni los gánsteres que aparecen por doquier para satisfacer sus anhelos progresistas. ¡Qué imbéciles somos! Hay que seguir votando a los muñidores para que satisfagan sus deseos nauseabundos, putrefactos y progresistas. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, allá por el 2018, se oye con fuerza, en las noticias económicas, que los postulados que defiende este Gobierno siguen las directrices del Grupo de Puebla. El influente periódico Infobae dice que el Grupo de Puebla, es un bastión de charlatanes, condenados y prófugos. Zapatero, que pasó a la Historia como el peor presidente de la democracia, asesora a Pedro y es el enlace ante los enemigos de España para mantener al mayor trapacero que habita la Moncloa y, a su vez, impulsor del Grupo de Puebla, conformado por los mayores corruptos de Latinoamérica. ¡Qué amigos se echó Zapatero y es muñidor de Pedro!

