El gran delirio

Hace unos días pudimos ver cómo Brigitte le pegaba un empujón a su marido, Emmanuel Macron, antes de bajar del avión, y también el saludo forzado del presidente francés al verse sorprendido por las cámaras. La verdad es que todo un presidente debería entrenarse algo más en el arte del disimulo. Se le notó también mucho cuando, hablando de recortes, escamoteó debajo de la mesa su carísimo reloj; y aún más cuando guardó disimuladamente aquel tissue, que algunos maliciosos quisieron identificar con una bolsita de farlopa, al irrumpir los periodistas en el vagón de tren que compartía con Keir Starmer y Friedrich Merz. El alemán fue algo más hábil al disimular la cucharita.

Con respecto a este último asunto, del supuesto consumo de drogas por parte de la clase política, en España Ramón Espinar afirmaba que en el Congreso circula la coca más de lo que se piensa, y Toni Cantó decía haber visto más droga en la política que en el cine. Fuera de nuestras fronteras, Bill Clinton reconocía haber fumado marihuana, pero sin tragar el humo; aunque Barack Obama opinaba que de lo que se trataba era precisamente de tragarlo y admitía haber consumido cocaína en su juventud. En otra ocasión, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se sometió a un test de drogas, para acallar rumores, dando negativo, según aclararon fuentes gubernamentales. Cuando vemos a Zelenski restregar la nariz constantemente, nos da que pensar, aunque ese síndrome de la nariz nerviosa también parecen padecerlo políticos como el propio Macron, Jacinda Ardern, Albert Rivera y muchos otros, sin que, evidentemente, ese aparente picor nasal sea prueba de nada. En uno de los mensajes de WhatsApp que, supuestamente, Ábalos le dirigía al presidente del Gobierno decía, referido a Marisú, que «Le sugerí que no se metiera una de palmo antes de salir, por lo visto no pudo resistirlo, jajajaja». Si, como dicen, Marisú fuera la vicepresidenta primera, y palmo lo que pensamos, eso podría explicar las caras con las que, a veces, nos deleita, y que ya querría Picasso para las señoritas de Avignon. En lo que a estimulantes se refiere, la mayoría nos conformamos con el café de las mañanas y las cervezas al atardecer, aunque los ingleses parece que prefieren el té. Así parece que era también en el período de entreguerras, y así nos lo cuenta Norman Ohler en su libro

El gran delirio. Hitler, drogas y el III Reich. Como los alemanes carecían de colonias en las que suministrarse, mientras que sí disponían de una poderosa industria farmacéutica, desarrollaron productos sustitutivos y fiaron su felicidad a la química. La metanfetamina, comercializada como Pervitin y vendida sin receta, servía para mejorar el rendimiento y ayudaba a olvidar las penas de la guerra perdida y de la hiperinflación. Ya durante la guerra también se utilizó en los frentes para suprimir el hambre, mantener a los soldados despiertos y aumentar su agresividad. Así, para el autor, la droga acabó por convertirse en un factor estructural en el funcionamiento del III Reich, y también podría ayudarnos a explicar la llegada del nacional socialismo al poder. Por lo que a Hitler se refiere, Ohler nos lo muestra como un drogadicto funcional, a quien el doctor Theodor Morell proporcionaba un cóctel diario de drogas, llegando a administrarle hasta setenta y cuatro estimulantes distintos. Para Ohler, esta euforia llegó a influir en decisiones clave durante la guerra, a veces infravalorando al enemigo y contribuyendo a la derrota. Hoy en día, cuando escuchamos declaraciones de algunos de los estadistas europeos, llamando a la guerra contra Rusia, podemos llegar a pensar que su estado de euforia no es natural. Así, a estos conductores de países, quizás sus votantes deberían aplicarles aquel viejo eslogan publicitario de «si bebes no conduzcas».