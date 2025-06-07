El Papa León XIV y la inmigración

Creado: Actualizado:

Cuando el Papa Francisco falleció el 21 de abril, los defensores de los derechos de los inmigrantes sufrieron una grave pérdida, la pérdida de una voz moral en defensa de los migrantes y refugiados a nivel mundial. Pero cuando dos semanas después fue elegido el nuevo papa la esperanza se renovó. El nuevo pontífice identificó inmediatamente a los pobres y marginados como una prioridad para la Iglesia. Como misionero en Perú, ha vivido entre los pobres y conoce profundamente las causas que impulsan a las personas a migrar para sobrevivir. León XIV parece estar en la posición correcta para hablar con autoridad en nombre de los migrantes y refugiados de todo el mundo y para continuar combatiendo la « globalización de la indiferencia », una lucha librada por su predecesor ante la difícil situación de los inmigrantes.

El Papa León se enfrentará a una difícil situación migratoria mundial, con un récord de 117 millones de desplazados, un número récord de muertes de emigrantes al año y una serie de guerras en Oriente Medio, África y Europa, que siguen generando refugiados y desplazados a un ritmo acelerado. Al mismo tiempo, los países más ricos cierran sus puertas a los solicitantes de asilo y limitan la asistencia internacional que se brinda al mundo en desarrollo. A pesar de estos desafíos, y quizás debido a ellos, la Iglesia debe seguir alzando la voz sobre el tema de la migración, no solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino también pastoral. Al menos el 30 % de los migrantes en todo el mundo son cristianos, y más de la mitad de estos son católicos. Otro desafío que tendrá que afrontar el Papa es que una minoría influyente de católicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, se opone a la enseñanza de la Iglesia sobre la migración e intenta justificar sus opiniones antiinmigración. Si bien puede que adopte un estilo diferente al de su predecesor, todo apunta a que León XIV no cederá en las posturas del papa Francisco ni relegará la migración a un segundo plano durante su papado. La voz del Papa León será crucial para frenar esta falsa narrativa y, con el tiempo, convencer a los líderes mundiales, y a quienes los apoyan, de adoptar una postura más humanitaria. ¿Qué puede hacer el Papa León XIV para hacer oír su voz en favor de las personas que se desplazan alrededor del mundo? El Papa podría plantear dos cuestiones migratorias inmediatas a los líderes mundiales, en consonancia con su experiencia misionera. En primer lugar, podría pedir un aumento global de las vías legales para que los inmigrantes trabajen en países desarrollados, subrayando la importancia del derecho al trabajo y al sustento familiar, tal como se establece en la

Rerum Novarum de León XIII. En segundo lugar, podría fomentar un esfuerzo para abordar las causas profundas de la migración pidiendo la creación de empleo en los países en desarrollo, la adhesión al acuerdo climático de París y la resolución de los conflictos regionales. Finalmente, es importante que León XIV manifieste públicamente su apoyo a los migrantes y refugiados. No necesita viajar a Lampedusa, como hizo el papa Francisco, sino que podría visitar a inmigrantes y refugiados en algún otro lugar, ya sea en Roma o durante el primer viaje que haga al extranjero. Francisco hizo de la migración un tema prioritario para su papado y elevó la voz de la Iglesia al respecto. Es importante, tanto para la Iglesia como para el mundo, que el nuevo Papa, guiado por su propio estilo y tono de comunicación, desarrolle y amplifique su voz en un momento de gran peligro para las personas desplazadas.En un momento histórico mundial en el que los movimientos nativistas están en auge, la comunidad global necesita un líder moral que anime a las naciones a trabajar juntas para construir puentes, no muros y abordar la crisis migratoria mundial de manera humana y equitativa. Afortunadamente, el papa León es un hombre con la experiencia, la compasión y la visión pastoral necesarias para afrontar este desafío.