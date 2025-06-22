Aquellas fiestas de 1945

Creado: Actualizado:

En los actos programados por la municipalidad con motivo de las fiestas de San Juan y de San Pedro, año tras año, se repiten determinadas actividades porque resultan del gusto de la voluntad popular. Actualmente, y con preferencia, son aquéllas referidas a las convocatorias de carácter musical que conllevan, lógicamente, la contratación de artistas y conjuntos que gozan de la mayor resonancia entre el público.

Dice Cervantes que «sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero». [Quijote II, XX]. Estamos de acuerdo. Pero, como cada tiempo trae su viento, hace ahora ocho décadas, en 1945, las estrecheces económicas imperantes en aquellos momentos avivaron la imaginación a la hora de confeccionar el correspondiente programa de festejos.

En dicho año, las fiestas se celebraron en nuestra ciudad entre el 23 y el 29 de junio, ambos inclusive. Al amanecer del día 23, tras ser previamente anunciadas al vecindario mediante «cohetes, bombas reales y cañonazos» y la interpretación de pasacalles por la Banda Municipal de Música, acompañada de dulzaineros del país, las fiestas comenzaron oficialmente con la celebración de la tradicional misa en la capilla del Santo Cristo de la Victoria. En días posteriores, entre otros actos, hubo una extraordinaria feria de ganado, partidos de fútbol, de tenis y de baloncesto, campeonato de bolos, tiradas de pichón y al plato, concurso de altares y de escaparates, carreras de rosca, carrera ciclista, corro de lucha leonesa, concurso de cucañas, carrera de sacos y danzas regionales protagonizadas por los grupos de Val de San Lorenzo, danzantes de Laguna de Negrillos y parejas de baile de la Sobarriba. No faltaron los gigantes y cabezudos por las calles acompañados de los clásicos dulzaineros. Y, por supuesto, conciertos y verbenas, que protagonizaran las líneas venideras.

Durante los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28, las plazas de Santo Domingo, de Regla [la Catedral], San Marcelo, Calvo Sotelo (hoy Inmaculada), la plaza Mayor, y la avenida de Ordoño II, fueron escenarios, en sesiones matutinas, de los conciertos ofrecidos por la Banda de Música del laureado Regimiento de Burgos 36 y por la Banda de Música de Aviación, «que ejecutará escogidas composiciones de su extenso repertorio». De las actuaciones de ambas agrupaciones musicales, la prensa de la época se hizo eco con elogiosos comentarios de este tenor: «han contribuido con magníficos y variados programas musicales al esplendor de las jornadas festivas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad […] felicitamos desde nuestras columnas a los directores de las citadas bandas militares».

Por su parte, la Banda Municipal de Música actuó también recorriendo las calles de la ciudad con la interpretación de alegres dianas y pasacalles y en dos conciertos de «música selecta» en las plazas de San Marcelo y de Santo Domingo. Y como complemento a todo ello, el día 27, a las once de la noche, en el desaparecido Teatro Alfageme, sito en la avenida de Ramón y Cajal nº 7, se llevó a cabo un gran festival artístico en el que tomó parte la Masa Coral de Educación y Descanso en colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Obra. «Se destacó, como solista, el señor Navidad. Luego actuaron conjuntamente los coros y la orquesta con las Cantigas de Alfonso el Sabio, en la que se destacó también como solista la señorita Lobato, que actuaba por primera vez en público […] La Orquesta y la Masa Coral cosecharon ayer un nuevo triunfo…». [Diario de León, 28.06.1945, p. 2].

Aquel mismo día, el Excmo. Ayuntamiento de León repartió libretas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad a los niños inscritos en la Gota de Leche, consultorio benéfico de atención asistencial y sanitaria, agregado al Laboratorio Municipal, puesto en escena en la Segunda República por el Consistorio leonés para luchar contra la excesiva mortalidad infantil. Promovido originariamente por Eduardo Pallarés Berjón, médico, farmacéutico y director del citado laboratorio, y José Eguiagaray Pallarés, médico también y alcalde de León en dos ocasiones, comenzó a funcionar en abril de 1934. Primero estuvo en la calle Arco de Ánimas y después en la plaza Mayor.

Indudablemente, las verbenas populares, amenizadas por «bandas de música, dulzaineros y pianillos», fueron polos de atracción para la sociedad leonesa. El predicho 28 de junio, en el patio de la Excma. Diputación Provincial se celebró una gran verbena a beneficio de la Cruz Roja Española. Y en la actual plaza de la Inmaculada, la quinta verbena popular.

En la celebración de ésta se incardinó un original concurso titulado: «¿Tiene usted las cien pesetas?». En estos términos lo reflejaba el programa de festejos: «A esta verbena acudirán tres caballeros llevando cada uno de ellos un billete de cien pesetas, y aquella persona que preguntando a los concurrentes: «¿Tiene usted las 100 pesetas?» acierte con el portador del billete, se le entregará el mismo a presencia de una Comisión nombrada al efecto. Se otorgarán también valiosos premios a las señoritas que, a juicio de la Comisión, exhiban mejores mantones de Manila o trajes regionales. Bandas de música y dulzaineros amenizarán esta verbena y se anunciará su comienzo con disparo de cohetes de colores y elevación de globos grotescos».

Aquel 28 de junio, a las doce de la mañana, la Corporación Municipal y la Junta de Gobierno del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, asistían a la colocación de la primera piedra del edificio «que esta Entidad construye en beneficio de tan loable Institución». Poco después, la representación edilicia leonesa, que costeaba la comida ofrecida a todas las personas más necesitadas en la Asociación Leonesa de Caridad, se personaba en la sede de esta asociación caritativa, sita en la plaza de Puerta Obispo. Previa bendición de los alimentos por parte de Fernando Álvarez Rodríguez, vicario general del Obispado de León, se sirvieron más de 500 comidas en varios turnos previamente establecidos, dada la limitada capacidad del comedor social de la citada institución asistencial. El menú consistió en paella, merluza, vinos y postre.

Las fiestas de 1945 concluyeron el día 29 de junio, festividad de San Pedro, con estos actos: concurso infantil de bicicletas engalanadas, gran carrera de cintas, concierto de la Banda de Música de Aviación, tirada al plato, «en el campo del Ejido, gran partido de fútbol, final del Torneo Copa Delegación Provincial, entre la Deportiva Bañezana y Deportivo Santa Ana», finalizando la jornada con una monumental verbena popular, a las once y media de la noche, en el actual Paseo de la Condesa de Sagasta, «con el concurso de tres Bandas de música, y los dulzaineros y pianillos, quemándose una maravillosa y variada colección de fuegos artificiales de la Casa Lecea, de Miranda de Ebro».

Hace ochenta años, nuestros antepasados celebraban de esta manera las fiestas de San Juan y de San Pedro. ¡Lo que va de ayer a hoy!, que diría, —son palabras de Crémer—, «aquel gran habilidoso, talentoso y finísimo gobernador de muchas de nuestras empresas leonesas, que se llamó don José Eguiagaray Pallarés».