Nuestra tradición: «la quema de la Tarasca», ¿por qué no?

Creado: Actualizado:

Hace unos cien años cuando llegaba el declive de junio, es decir «por San Juan», un cúmulo de asuntos se producían de manera precipitada y esperada cada año. De un lado, lo relativo a lo astrológico, al valor solsticial y su vínculo e influencia en tantos aspectos. Entre otros, la distribución del año, la lumínica diaria o el clima. Eventos capitales de la naturaleza anual que, en la antigüedad, condicionaron tal momento como significado para muchas civilizaciones. En lo que afecta a la tradición conocida de nuestro patrimonio cultural inmaterial, se trata de un momento primero romanizado y más tarde cristianizado. En este último caso, al vincular la celebración a la advocación de una figura de las importantes para ese credo, la de San Juan Bautista: primo, precursor de Jesucristo y encargado de su bautismo. Desde lo coloquial, este Santo también es conocido por algunas tierras leonesas como «San Juan el de las pellejas», a causa de la particular indumentaria de su programa iconográfíco.

La noche de su víspera —la más corta del año debido a la terráquea trayectoria circundante al astro rey— durante siglos se ha impregnado de tradiciones que unen religión, superchería, ritual y fiesta. Algo muy vivo todavía en muchos puntos de la provincia y de toda Europa. Una de sus expresiones ancestrales más populares es la tradicional «hoguera de San Juan». Característico evento por su tipismo, al ser atravesada o saltada y, de modo colectivo a su alrededor, danzada con un repertorio específico de cantos. Acompañaban estos rituales otras tradiciones, como la recogida de ciertas hierbas «del tiempo» con efecto talismán amoroso o curativo para todo el año de personas y animales. Asimismo, enramadas y otros elementos vegetales, se colocaban o colocan, en lugares concretos de la localidad o en puntos de la casa de las «enamoradas». Sin faltar en el acervo costumbrista baños rituales, nocturnos o al alba de gentes o animales, también realizados con fin casi druídico o protector y en lugares emblemáticos.

La fecha de San Juan o San Xuan constituía un relevante epicentro, capital para el regir de la vida campesina y ganadera provincial. A inicios del S. XX y verificado al menos desde el medievo, todavía este era un día en la capital leonesa de importantísima feria de ganado anual. Era momento también para cerrar todo tipo de tratos de labranza entre «amos» y aparceros, entre propietarios de rebaños y pastores, relativos a alquileres de pastos, puertos y tierras para su laboreo en la temporada siguiente. Todo sellado con la severidad certificada de la palabra y el simple apretón de manos. Ceremonial compromiso, para los leoneses de antaño, «mayor que el rubricado ante un notario». Tras ello, acaecía la pitanza con el pulpín, los callines y tantos productos «del país» típicos de feria; el comprar lo necesario o un capricho para el regalo; el degustar el duce o la golosina excepcional y sencilla – un típico prirulí, la roja manzana caramelizada o un merengue— y para el disfrute de niños y grandes, lúdicas y sencillas atracciones de entonces —las barcas, las cadenetas, o las casetas de animales y de fenómenos naturales o del cine más primitivo-. Este evento atraía «mucho personal», pues propiciaba conciertos y comedias en el teatro, toros —en los lugares habituales pues, no había plaza estable—, y en la tarde noche bailes de pandereta y verbenas, además de luminarias y fuegos de artificio. Vamos, una realidad tal vez hoy algo desconocida para muchos «ni de oídas» y, por suerte, bien descrita por varios textos costumbristas. Alguno hasta en la lengua leonesa de entonces, como los cuentos de Bardón.

Allá en los albores del XX, cuando «mi padre era pequeño», en la capital esta fecha no era fiesta local y menos patronal. Era simplemente una renombrada y concurridísima feria, de tal importancia por todo lo expuesto y por el clima, que atraía mucho visitante. Con el tiempo y lo dicho, San Juan unida a la popular fiesta del antiguo Barrio de San Pedro –«y entre ambas San Pelayo», que reza el refrán— llegó a suplir en lo popular a la celebración de la verdadera fiesta patronal: San Marcelo, allá «por los Santos». Por ello, en esta hoy fiesta —que ya no feria-, algunos han reparado en la inexistencia de procesión, al menos hasta este año. O también en ausencia de imagen devocional de santo que venerar con arraigo popular –salvo, las puntuales que hubiera en el entonces arrabal campesino y parroquia de San Juan de Renueva o en la parroquia antaño catedralicia de San Juan de Regla (este año protagonista del nuevo cortejo a implantar), ambas dedicadas a esta advocación-.

No obstante y como en tantos lugares hispanos, eran frecuentes las típicas hogueras en cualquier esquina o descampado de los barrios históricos y de los periféricos, repletos de prados en un entorno campestre que arropaba la capital. De modo paulatino, a mediados de los setenta las primeras desaparecieron por desuso, aunque en los noventa y como espectáculo asociado a los siempre llamativos fuegos artificiales, se retomó una única hoguera municipal enorme. Hasta hoy muy concurrida, lamentablemente. este intento no ha cumplido con su necesario carácter de «puesta en valor» de la local tradición patrimonial inmaterial y la ancestral costumbre de «quemar la tarasca». Proceder así recogido todavía en los programas festivos de los setenta. Una tradición al modo y simbología de tantos lugares mediterráneos que, tanto en ese día, como en hogueras de otros momentos del año se realizan. Aquí, el tradicional pelele «a quemar» fue siempre conocido como «la tarasca» pero, hoy, ha sido sustituido por una aculturada especie de pequeña falla. Eso sí, algo carente del intrínseco contenido satírico valenciano pues, estamos en León y, aquí, «choteos» crítico-satíricos «los justines».

Además de un logro, no sería nada complejo recuperar y poner en valor el nombre y el costumbrismo asociado a «la quema de la tarasca». Figura tan nuestra y tan vinculada al Corpus –próximo en fechas—, como a sus «gigantones». Máxime, tras haberse podido recuperar otras costumbres, como el altar y «la perra pa San Juan» y habiendo precedente de esta práctica tan rotunda de la tradición, documentada y viva hasta cuarenta años atrás. ¡Resulta paradójico! Por ello, este investigador se atreve a preguntar al Señor Regidor y munícipes: ¿sería tan difícil plantear que, por San Juan y con los «gigantones», se pueda volver a ver «la tarasca» —como en Granada en su Corpus—, cada año ataviada de un modo distinto por un diseñador local —y ¡ojo! que, antaño aquí, cada Corpus como en Granada, la gente también salía a ver «como iba» ella—? Así como, por otro lado, ¿podríamos presenciar en esa estupenda hoguera de San Juan — que sí se ha rehabilitado— y junto a su actual «falla» satírica, la quema para la ocasión o de una figura hermana de «la Tarasca», o de un pelele recordatorio de ésta? pues, la de verdad, hay que guardarla bien para acompañar a «los gigantones».