Dos presidentes de España

Estaba recordando mis viejos tiempos de «enfurcador-enrestrador» de «allos, cebolas e millos», feliz como aquel niño, y de pronto se me cruza en la cabeza el mejor presidente de España, José María Aznar, al que atacan despiadadamente, sin razón y con mentira. Lo hacen para defender lo indefendible. Así intentan justificar todas las corrupciones, las cuantiosas cesiones, donaciones y privilegios concedidos por este desnaturalizado y desmadrado Gobierno a los enemigos de España. Aznar no pactó con los terroristas. Como muestra de buena voluntad acercó a sus casas a unos 120 presos. En marzo de 1998 dijo: «Si los terroristas deciden dejar las armas, sabré ser generoso». Gobernaba con mayoría simple, habiendo pactado con CiU, PNV, y Coalición Canaria que le presionaban. Contaba con 156 escaños del PP, 16 de CiU, 5 del PNV, 4 de Coalición Canaria. El lunes, 30-3-1998 salió en el periódico El País el Manifiesto de 145 «intelectuales» exigiendo al Gobierno que negociara y acordara con los terroristas, cediendo por ambas partes. Entre los firmantes estaban Javier Sádaba, José Luis Sampedro, José Agustín Goytisolo, José Antonio Labordeta, Juan Serraller, Manuela Carmena. Estos 145 buenos samaritanos llevaron al Parlamento el citado Manifiesto.

Es de justicia recordar que el 19 abril de 1995, en plena precampaña electoral para las Generales de 1996, siendo Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno, sufrió un atentado con coche bomba, saliendo ileso gracias a que el coche estaba blindado. Hubo más de veinte heridos, entre ellos doña Margarita González Mansilla, de 69 años, que fallecería en el hospital el 22 de julio. En el 2001, gobernando ya con mayoría absoluta, atentaron contra él en otras tres ocasiones, una de ellas con un misil SAM-7 de fabricación rusa que no llegó a funcionar. A pesar de todos los pesares, Aznar ha sido el mejor presidente, se marchó voluntariamente después de dos mandatos, y cuando el Partido Popular llevaba todos los triunfos para lograr otra gran mayoría absoluta, entonces vinieron los crueles atentados del 11-M-2004 y todavía hoy no sabemos, a ciencia cierta, los nombres de los culpables, ni se ha contestado debidamente a la pregunta: «cui bono o cui prodest». Séneca dijo: «Aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido». Aznar, en 2004, dejó a España en una buena situación política, económica y social, con una deuda pública del 45% del PIB (hoy es el 103.5%) y una deuda per cápita de 9.005 euros (hoy es de 33.900). Entonces la población de España era de 42,92 millones, hoy está disparada hasta los 49 millones. ¿De dónde han venido estos seis millones de nuevos habitantes? Son, mayoritariamente, mano de obra sin cualificar, barata, con poca productividad y escasa aportación al PIB. Mienten los que dicen que sin ellos nuestra economía se vería perjudicada pues, esos «penosos» trabajos en el campo, en la hostelería, en la construcción, los harían los españoles desempleados si se redujera la jornada laboral y se aumentara el salario. El consiguiente aumento de costes de producción debería compensarse con una sustancial bajada de impuestos, eliminando el gasto público descontrolado, derrochador, y la burocracia que promueve la aparición de intermediarios, oenegés que, con cargo al erario, reciben 100, reparten 30 y se quedan con 70. Además, sería bueno prohibir todas las subcontratas, en especial en el sector público. No todos los extranjeros, que entran sin llamar y sin permiso, tienen capacidad de integración, muchos quieren imponer sus costumbres, y originan graves problemas de convivencia. ¿Todos los africanos caben en España y en Europa? ¿Dónde está el límite? Con Aznar, España tuvo prestigio, fue respetada y admirada. Hoy hacemos el ridículo, el mundo occidental civilizado se mofa de nosotros, y si no se modifica el rumbo acabaremos siendo en lo internacional un país gamberro, y en lo nacional e interior un guirigay, un desatino, una gran injusticia política y social que roba a las comunidades pobres para beneficiar y dar privilegios a las ricas separatistas. Nunca las desigualdades fueron tan grandes, y amenazan con ir en aumento. Así vemos que la N-122 de Zamora a Soria es tan peligrosa que se conoce como carretera de la muerte, 305 kilómetros que soportan gran cantidad de tráfico pesado pasando por el interior de los pueblos. Hoy, los hijos y nietos tienen peor futuro que tuvieron sus padres y abuelos, no se pueden emancipar, los pisos son imposibles en alquiler y en compra, los sueldos en las empresas privadas no alcanzan para que puedan vivir independientes. Marchan para Noruega muchas enfermeras bien formadas al mismo tiempo que nos invaden miles de ilegales y toma fuerza el refrán: «De fuera vendrán y de tu casa te echarán», con la ayuda del gobierno, de las oenegés, que viven de los altos impuestos que pagamos. Felipe González, a pesar de sus graves errores, también fue un buen presidente, trabajó por el bien de España, fue esencial para la democracia desde 1982 hasta 1996. Ahora arremeten contra él por pedir Elecciones Generales y decir que la mayor corrupción es la amnistía. No tiene razón el que diga: «El presidente que atribuyó a ETA los atentados del 11-M y metió España en la guerra de Irak, ahora habla con un cinismo que, si gobierna el PP, no podremos esperar nada bueno». Cualquier analista serio, independiente, bien formado e informado, sabe que los ocho años del gobierno de Aznar fueron los mejores, y la envidia que generó dentro y fuera de España fue la principal causa de los crueles atentados del 11-M. La derecha española ha perdido muchos votantes en Cataluña desde que defenestró a Vidal Cuadras para congraciarse con Jordi Pujol. Grave error entonces, y también nuevo error años después cuando Rajoy, con su gran mayoría absoluta del 20-11-2011, no investigó la corrupción, pasó página e incluso regaló medallas y cargos a los de la «ceja». Hoy, señores aplaudidores, «avanzamos tanto» que cada año se suicidan 4.000 españoles, hay 42.000 personas sin hogar, tirados por las calles, muchos cientos de miles de prostitutas-prostitutos, y 2,5 millones de españoles tan necesitados que se ven obligados a la humillación de malvivir con la limosna llamada Ingreso Mínimo Vital, que ustedes, ¡Santo Dios!, consideran un éxito social. Todos los datos económicos, empleo, progreso, y delincuencia están tan falseados que no se parecen en nada a la cruel realidad. Rotundo éxito de los 22 ministros españoles, ¡qué listos son!, tonta y pobre Alemania que sólo tiene 15. Felipe y Aznar, a pesar de sus fallos, han sido buenos presidentes. Es un disparate que arremetan contra ellos todos esos samaritanos inmaculados, generosos, tan intelectuales que al hacer la «o» con un canuto siempre les sale un cero. Con toda Burbialidad.