El consumo, la chispa invisible

Este verano decenas de incendios forestales arrasan miles de hectáreas en León y en toda España. Se han llevado vidas y pueblos enteros. Han hecho cenizas familias y recuerdos. Mi primer sentimiento es el de un fuerte abrazo a quienes han perdido todo y a sus familias. Aunque ahora es el momento de atajar y apagar los incendios, no paro de escuchar la búsqueda de culpables en todas las tertulias y en las barras de los bares. Unos culpan al cambio climático, otros a las instituciones y su falta de previsión. Algunos se aventuran con maquiavélicas conspiraciones.

Todas las instituciones deberán evaluar lo sucedido y depurar responsabilidades cuando proceda. Y sobre todo deberán tomar medidas para que no vuelva a producirse esta situación. La gravedad de los incendios debe hacernos pensar en qué parte de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Siempre ha habido incendios, y la causa en el 95% de las veces es a manos del hombre, sea intencionada o accidentalmente. Son sus devastadores efectos son los que han cambiado al volverse incontrolables, y en eso cada uno hemos sacado una cerilla. Antes estos incendios no encontraban combustible por doquier. Los montes se cuidaban, los campos se pastaban, las huertas que circundan los pueblos se labraban con cuidado. Los propios vecinos con ramos de chopo eran capaces de apagar rastrojos incendiados en tierras de cereal, viñas y prados. En el monte, los cortafuegos hacían su función porque el resto del monte estaba limpio. La sobreprotección del medio ambiente de los últimos años —mejor okupar una casa que cortar un árbol- ha impedido las sacas de leña que antaño se hacían en los pueblos con monte. El abandono casi total de la cría en extensivo y el pastoreo de montes, barbechos y rastrojos, nos ha llevado empujar fuera de nuestro medio rural a sus principales cuidadores. Pero la gravedad de estos terribles incendios, también es consecuencia de decisiones económicas y sociales que tomamos diariamente cada uno de nosotros, a menudo sin darnos cuenta. La despoblación rural, el abandono del campo, la falta de rentabilidad de la agricultura y la ganadería extensiva, o la escasa gestión forestal son las piezas que convierten una chispa en una catástrofe. Y detrás de esas piezas hay un actor silencioso: nuestro consumo. El paisaje en mosaico que mantenían generaciones de agricultores y ganaderos era un cortafuegos natural. Pastos, cultivos, rebaños, huertas, bosques aclarados, conseguían frenar el fuego. Pero cuando el consumo se dirige hacia productos importados más baratos, esas actividades dejan de ser sostenibles, los pueblos se vacían y el monte se densifica. Resultado: más matorral, más continuidad de combustible y, por tanto, más riesgo de incendios incontrolables. El día que decidimos ahorrar quince céntimos en un brick de leche producida en otra provincia, en vez de una marca leonesa o zamorana, debilitamos a los ganaderos que sostienen con su trabajo prados y pastos que actúan como cortafuegos. El día que decidimos ahorrar un euro en un filete de ternera producida en Alemania, en lugar de uno criado en cualquier lugar de León, renunciamos al pastoreo que limpia nuestros montes. El día que ahorramos veinte céntimos comprando unas cerezas de Turquía, en lugar de unas del Bierzo, dejamos morir huertos y frutales que daban vida a los valles. El día que compramos unos garbanzos de Argentina porque los producidos en León son más caros, contribuimos al abandono de secanos que podrían evitar que el monte se cerrara. El día que fuimos a Ikea y compramos un mueble sueco, en vez de apostar por madera local, dejamos que nuestros pinares se llenen de combustible sin aprovechar. Cada día que tomamos la decisión de comprar algo, tenemos en nuestras manos un mechero frente a un montón de yesca. No se trata de culpar únicamente al consumidor, sino de entender que cada elección tiene consecuencias. Importar barato muchas veces significa perder tejido productivo local. Sin aserraderos, sin ganaderos, sin agricultores, no hay quien cuide el monte. Y sin monte cuidado, hay incendio asegurado. La solución no pasa por un aislamiento autárquico, sino por un consumo responsable y con brújula: Elegir leche, carne, frutas y legumbres de proximidad, apostar por madera y biomasa local, no solo genera empleo, sino cuidado de los pueblos y reducción de combustible en los montes. La compra pública de productos, tan apremiante en la rebaja del precio, también debería tener en cuenta el impacto en nuestro entorno más próximo. Reivindicar que la compra pública —comedores escolares, hospitales, ayuntamientos— priorice producto leonés y nacional con criterios ambientales. Valorar no solo el precio inmediato, sino el valor añadido: paisaje cuidado, pueblos vivos, incendios evitados. Como ciudadanos, debemos concienciarnos en el «efecto mariposa» de cada euro que gastamos. Si lo gastamos lejos y sin criterio, abonamos el terreno para que el fuego arrase nuestra tierra. Si lo invertimos en lo nuestro, alimentamos un círculo virtuoso: economía rural, gestión forestal, reducción de riesgos y conservación de un patrimonio natural único. Los incendios se apagan en invierno con clareos, en primavera con pastoreo, en verano con cultivos activos y todo el año con consumo consciente. Por eso, la próxima vez que comparemos precios en el supermercado o compremos un mueble, deberíamos preguntarnos: ¿Qué paisaje estoy sosteniendo? ¿Uno lleno de combustible esperando la chispa, o uno vivo, limpio y resistente? El futuro de León y de España dependerá de nuestra respuesta. Y mi abuela siempre me decía: «Lo barato, a la larga, sale caro».