Dos leoneses de actualidad: Kiko y Zapatero

Bien es verdad que la actualidad es distinta en ambos. Pero podríamos decir que ninguno es profeta en su tierra.

Kiko Argüello, nacido en León en 1939, pero no demasiado conocido aquí, ya que su familia se fue a Madrid, cuanto él tenía pocos años. Estudió Bellas Artes y pasó por las etapas normales de un joven universitario y artista. Escarceos con las ideologías y el marxismo, que tanto encanta a muchos en esas edades. Pero sobre todo la pregunta por el sentido de la vida: ver la suya de joven burgués y la de otras personas cercanas que «no tenían tanta suerte». Pero claro, la vida cómoda y burguesa no le llena y decidió irse a las chabolas de Palomeras Altas a vivir como uno de tantos, de los que no tenían otro remedio que estar allí. Sólo le acompañaban la Biblia, que leía y se la leía a los vecinos que la querían escuchar, y una guitarra con la que componía canciones. De aquello han pasado más de 60 años, hasta el momento actual, que ya no tiene esa energía juvenil, pero es capaz de convocar en Roma a más de 100.000 jóvenes de todo el mundo. Su mensaje evangélico cala en miles de comunidades Neocatecumenales, como las que tenemos en León hace más de 50 años, además del Seminario Redemptoris Mater, uno de los muchos, que han proporcionado miles de vocaciones. También conocido por sus múltiples pinturas, que se están recopilando. Destacan los murales de la Almudena de Madrid, auténticas catequesis que hablan e invitan a la fe cristiana. Por otro lado José Luis Rodríguez Zapatero, un leonés nacido en Valladolid. De sobra conocido, ya que fue presidente del gobierno, a raíz del tristemente famoso 11-M. Muy conocido por el Plan E de estímulo a la economía en 2008. También por la UME, que buenos servicios presta y la prohibición del tabaco en bares y demás establecimientos, que hemos de agradecer. También el matrimonio homosexual, divorcio exprés, ley de igualdad y violencia machista… Ahora de nuevo en la palestra como mediador en Venezuela, para la vuelta de la democracia, con Junts para los temas de Cataluña, con Pekín para impulsar los intercambios con el gigante asiático… Dos leoneses, dos maneras de entender el futuro de la humanidad. Ambos relacionados con esta tierra y que no nos dejarán indiferentes. Cada uno con sus partidarios y detractores. Sus acciones pasadas y futuras les darán un lugar en la historia reciente de León, de España y del mundo.