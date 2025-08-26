Cultura no es lo mismo que civilización

Creado: Actualizado:

Hoy, lamentablemente, estamos en manos de gentes irresponsables que confunden «cultura» con «civilización», como si fueran iguales. Cultura puede ser prácticamente cualquier cosa, pero civilización es algo más, mucho más, es un estadio muy superior. Cultura puede ser tirar una cabra desde un campanario y que los mozos se diviertan. Cultura es la ablación del clítoris, pero no es civilización.

Defender la democracia, la libertad, la igualdad de derechos diciendo la verdad nunca puede considerarse discurso del odio, sin embargo sí lo es pedir la ilegalización de Vox (al mismo tiempo que se besa a golpistas y filoterroristas) diciendo que a estas alturas de la civilización es el ejemplo más manifiesto de incapacidad de integración. Demasiados profesores de universidad, periodistas, y políticos están permanentemente mintiendo y mandando mensajes de odio y de desprecio como todos hemos visto en las Cortes de Castilla y León cuando personas de izquierdas al recibir el acta de procuradores regionales no dieron la mano al presidente por ser de Vox. Discurso de odio lo protagonizó el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, un elemento que el lunes 28-7-2025 se dirigió al grupo de Vox pidiéndoles que tomaran nota de los nombres de los once concejales del PSOE para que cuando gobernaran pudieran fusilarlos. Discurso del odio es la mentira, la falsedad, el engaño, la hipocresía, el buscar el enfrentamiento de la gente normal y pacífica lanzando calumnias. Discurso de odio es la cara, la boca, los ojos, los gestos de María Jesús Montero e Irene Montero cuando vociferan e insultan. De Pablo Iglesias ya no hace falta decir nada. Hay un refrán que dice: «Allá donde fueres haz lo que vieres». Y si no quieres o no puedes, entonces lárgate, en especial cuando nadie te ha llamado y además tienes el morro de querer imponer tus arcaicas costumbres.. El odio es patrimonio de los resentidos, de los fracasados, de los envidiosos que, aunque sean millonarios y vivan rodeados de lujos, no pueden soportar la albarda del dogmatismo que tanto los aprisiona: son muy desgraciados e infelices. Desde niño he sido tan lector de libros y de periódicos que, en realidad, los estudiaba y analizaba. Los escritores y los periodistas eran mis ídolos, casi tanto como el Capitán Trueno y El Jabato, siempre contra el mal, en defensa de la verdad, la justicia, la libertad y las buenas personas. Creía que eran seres valerosos, excepcionales, héroes a los que podía acudir para que me orientaran. En 1986, Diario de León publicó mi artículo

Riaño, mon amour, cual Hiroshima, y desde entonces no he parado de «hacer el indio», cosa que se me da mucho mejor que hacer de yanqui exterminador como Custer. El 18-8-2005 publicaron en Bierzo 7 mi artículo: Periodismo y frustración, luego, en 2006, incluido en mi libro Picotazos Liberales, homenaje al buen periodismo, a su historia, un reconocimiento al gran periodista polaco Ryszard Kapuscinski, que había dicho: «El periodismo ya no busca la verdad». El periodista colombiano Javier Darío Restrepo, fallecido en 2019, nos dejó un decálogo con las cualidades que, a su entender, debe tener un buen periodista. Entre ellas, sólo pondré estas cuatro: Ser buena persona; estar orgulloso de ser periodista; ser un apasionado de la verdad; ser autocrítico. Coincido plenamente con el señor Restrepo y, además añado: «El buen periodista nunca debe confundir información con opinión». Nuestra cultura occidental, civilizada, es judeo-cristiana, base del capitalismo, de la democracia y la libertad. Con toda Burbialidad.