El Día Mundial de la Alfabetización

La escritura marca el ingreso de la humanidad en la Historia. En sus orígenes, el conocimiento se transmitía oralmente, lo que favorecía interpretaciones poco exactas o incluso contradictorias. Sócrates, de hecho, recelaba de la escritura y confiaba en la palabra hablada; sin embargo, es gracias a Platón y a su obra escrita, como Fedro, por lo que hoy podemos conocer sus enseñanzas. Aristóteles también consideraba la escritura secundaria respecto al lenguaje oral, es decir, una forma deficitaria de representación del pensamiento y la realidad. Antonio de Nebrija sin embargo, ya señalaba que las letras surgieron «primeramente para nuestra memoria y después para hablar con los ausentes y los que están por venir». La escritura, por lo tanto, es un patrimonio cultural que permite el diálogo entre generaciones y asegura la preservación de la memoria colectiva.

José Antonio Millán, en su obra Los trazos que hablan, plantea un recorrido amplio sobre la historia de las letras y del alfabeto: desde los jeroglíficos egipcios hasta los alfabetos, del papiro al papel, de las tablillas al códice, del rollo al libro impreso, del trabajo de los copistas a la linotipia, y de la máquina de escribir al procesador digital. Este itinerario muestra cómo cada avance técnico ha transformado la manera en que conservamos y transmitimos el conocimiento. El alfabeto, definido como el conjunto ordenado de caracteres gráficos que representan los sonidos de una lengua, es más que un simple inventario de signos: constituye un sistema simbólico que organiza el lenguaje, facilita la lectura y escritura, y estructura la búsqueda de información en instrumentos como códices, diccionarios o enciclopedias. Cada grafema, sin embargo, es inseparable del código y del soporte material en el que se expresa. Tal como ocurre en otras artes, la pintura, la fotografía o el cine, la escritura refleja la evolución de los materiales y las técnicas que la hacen posible y de la que los Alfabetos son una representación imprescindible. El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización, instaurado por la Unesco. En su mensaje conmemorativo, la directora general, Audrey Azoulay, subraya que la alfabetización es la piedra angular del potencial humano, imprescindible para el empoderamiento individual, la transformación social, la participación democrática y el desarrollo sostenible. En la actualidad, alfabetizar significa mucho más que enseñar a leer y escribir: exige incorporar la alfabetización mediática e informacional en los planes de estudio. La Unesco impulsa programas en este sentido, como Puertas de acceso al aprendizaje digital público, que permiten aprovechar las oportunidades de alfabetización en la era digital, especialmente para poblaciones vulnerables, al tiempo que plantean nuevos retos para los sistemas educativos. En este contexto, se presenta en La Bañeza la exposición

Alfabetos del Mundo, concebida como un homenaje tanto a la alfabetización como a la riqueza simbólica y cultural de los alfabetos que la sustentan. La muestra reúne alfabetos europeos, asiáticos, africanos y americanos, junto con sistemas alternativos como el braille o la lengua de signos. La pieza más valiosa es la B de Rafael Alberti, en color y en blanco y negro, con certificado de autenticidad debido a la filantropía de la Fundación CEPA de León. Alberti, fascinado por la magia del alfabeto, creó en 1972 durante su exilio en Roma la carpeta Il lirismo dell»alfabeto, compuesta por 24 láminas en color y en blanco y negro, que constituyen una colección artística de extraordinario valor. La exposición incluye, además, alfabetos históricos como el egipcio, el fenicio o el árabe; alfabetos contemporáneos como el inglés, francés, italiano, ruso, japonés (hiragana, katakana y kanji) o tailandés; así como alfabetos africanos de Turquía, Marruecos y Túnez, además de Alfabetos para ciegos y sordos. También se exhiben propuestas modernas y creativas, como el alfabeto de Gloria Fuertes, el de Calleja, el gimnástico, o los más recientes creados por artistas y músicos contemporáneos como Rosalía, L-Gante o C. Tangana, o recientemente, la propuesta de José Luis Puerto con sus Abcevarios. El acto inaugural, de la exposición de Alfabetos del Mundo previsto para el 1 de octubre, contará con una conferencia explicativa de la autora de estas líneas y con la presentación del Acto por el eminente poeta bañezano Antonio Colinas, constituyendo un espacio de conmemoración del día Mundial del Alfabeto, además de la reflexión y celebración sobre el papel de la alfabetización y de los Alfabetos como motores de memoria cultural, del patrimonio, de la identidad y de la proyección hacia el futuro.