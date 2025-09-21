El ciego impulso de la insistencia equivocada

Creado: Actualizado:

En este León que a veces borbotea inexactitudes y destemplanzas sin buena voluntad y poca reflexión, una lugareña se ha visto protagonista con unas declaraciones al aire en un contexto de irritación. Pero no más que otros. La vida es dura y la contención una prudente exigencia.

Los trágicos incendios que hemos sufrido en la región (sólo ha sido en la leonesa, pero han dado la tabarra con «Castilla y León») no pueden ser excusa para vomitar lo que no se sabe y se aproveche la ocasión para derramar el odio que se anida, que es tanto como la cordura y mesura que falta. Hay una obcecación enferma inoculada y asumida durante muchas generaciones de inducidos y queridos malos entendidos, y esa es la única razón por la que, quien comete barbaridad, no es culpable, sino víctima. Pero no lo sabe.

Leo en La Vanguardia de 1 de septiembre de este 2025 un artículo de Jordi Basté que titula No nos pueden ni ver. El título, y escrito desde Cataluña, me sugería lo acostumbrado: viejas y pertinaces fobias. Y acerté a relacionarlo. Lo que me sorprendió por completo fueron las primeras letras: «Una señora de León apareció indignada por la tele...», y me detuve a leerlo con más interés. La indignada señora reclamaba para nuestros desastrosos incendios «la misma ayuda que tienen los catalanes», es decir, se activó automáticamente el resorte que escupe lo archiconocido en la misma dirección de siempre. ¿Sabrá esta señora la ayuda que tienen los catalanes? ¿Sabrá la ayuda que tiene ella misma, de los catalanes, entre otros? ¿Su impulso estará relacionado con alguna herencia cultural ladeada incluso contra ella misma?

No he visto ese corte en la tele, pero tampoco creo que el articulista, habitual, mienta, y menos en un periódico de entidad. Tampoco alude a la sociedad leonesa, sino a «una señora», por lo que plantearlo como crítica al pueblo leonés en general no es cierta, aunque quien más y quien menos no desconocemos el paño en este asunto. Las causas que alimentan la opinión «de una señora» se las trata de explicar en el desarrollo del artículo. Y así empieza reflexionando si «será por la lengua, por hablar raro, por el deseo de querer que nos entiendan, será por la playa, por la fama de antipáticos, por el 1 de octubre, por haber reclamado el Estatut... Será por todo eso o por nada en particular».

No cae en la ingenuidad, sin embargo, y sigue escribiendo: «A los catalanes no nos pueden ni ver. Nos viene de siglos. Una corriente subterránea que atraviesa generaciones y gobiernos, dictaduras y democracias, monarquías y republicas. Cambian los discursos, los acentos, los gobiernos... pero la desconfianza hacia lo catalán es un hilo rojo que nunca se corta».

También desemboca en la impotencia: «No importa qué pensemos ni a quién votemos. El catalán de derechas, de izquierdas, indepe, unionista, culé o perico carga con el mismo sambenito: el de ser catalán... Por eso cuando alguien aquí se pregunta qué hemos hecho mal, la respuesta es sencilla: nacer catalanes».

La reflexión final la deposita en la «conllevanza», pero a la inversa, de la que hablaba Ortega y Gasset. Y así termina: «Han pasado siglos, guerras, constituciones y estatutos. Y seguimos igual. Así que quizá lo más sensato sea aceptarlo con cierta sorna: no nos pueden ni ver, pero tampoco pueden dejar de mirarnos. Y ahí seguimos, como el vecino que molesta en la escalera... hasta que alguien lo necesita para arreglar la luz. Lo sorprendente, en realidad, no es el rencor: es que sigamos aceptando vivir en ese edificio. O simplemente que la comunidad de vecinos aún no nos haya expulsado».

Estoy de acuerdo. La cuestión de fondo es la diferencia que mantienen unos y que otros han perdido sumándose a un tercero, a un totum, prácticamente ajeno a todos y artificial, cuya jerarquía, oligarquía y patrón de dirección no está bien visto que se discuta. Y en este caso hay demasiados inocentes y perjudicados. Se llama defecto de forma, una línea torcida que algunos creen ver derecha, incluso contra ellos mismos.

En general, el pensamiento del leonés en este sentido es el de una fijación con un punto de mira desviado. No hace sus propios deberes, pero critica los deberes que sí hacen los demás para sí mismos. Lejos de analizarse y ejercer el sano ejercicio de la autocrítica, vuelca sobre el ajeno lo que no es más que su propia frustración, una indisimulada herida que desearía esconder pero que no tapa y para cuya curación no se le ven arrestos. Hace falta ser valiente y audaz para asomarse al balcón del desafío y la autoexigencia. Pero hace mucho tiempo que León no sabe ir solo, que tiene vértigo a la personalidad, que ha devenido en niño después de haber sido hombre, y que hoy menos que nunca sabe estar de pie por sí mismo. Consentido en ser reducido, despatrimonializado, desfigurado y empobrecido, sólo el marco jurídico provincial le ha salvado de perder comarcas enteras huyendo de este árbol sin hojas, sin cobijo, sin atracción y sin liderazgo. ¡Cómo no van a sentir marcharse otras demarcaciones provinciales! Y en este contexto, ignorantes en sí mismos, algunos de sus hijos hablan de los demás y no de los propios, de los de fuera y no de los de dentro: su verdadero cáncer, los ineptos íntimos. Los políticos, los unos, los otros y los demás no merecen comentario. No traen esperanza; vamos juntos todos a la supervivencia cada vez más básica y subvencionada, y los que sobren se despacharán a la diáspora recurrente. No creo que esto sea culpa de los catalanes.

Voy a contar mi fábula para la ocasión. Yo la llamo Mi país y dice así: «En un tiempo lejano y convulso, sobre los lomos cantábricos nació una bella criatura llamada Circunstancia Feliz. Feliz casó con Argumento de Veras y tras asentar bien sus primeros dominios tuvieron varios hijos, de los que a su vez nacieron otros. Uno fue llamado Éxito, otra Alborada, Pionero otro, a uno lo pusieron Temerario, Lex fue nombrado otro y una más a la que bautizaron Alegría Responsable. Hubo muchos más. No todos tenían las mismas habilidades. No todos gobernaron igual el bello país. Tras varios siglos de hegemonía, de alguna desventura y de territorios desleales y levantiscos, el país hermoso de León que habían iniciado Circunstancia Feliz y Argumento de Veras fue desbaratado y malvendido por dos personas siniestras que se llamaban Conspiración y Traición. A partir de este momento que es el fin de la soberanía de nuestro bello, diverso y rico país, un nuevo orden que encabezaba un incógnito llamado Camino del Desplume y su compañera, Cómplice Necesaria, nos dejaron otros gobernantes como Servicial de Ojos Cerrados, Crédulo, Decadencia al Galope, Bobalicón Entregado y otros muchos, pero sobre todo uno que se llamó Torpe Obstinado, el más devastador. El último fue llamado Conclusión Triste, hijo precisamente de Torpe. Desde entonces el hermoso país que nació en las crestas cantábricas y llegó hasta donde la vista no llegaba, pena y arrastra su desdicha menguado, fragmentado y pobre por pecado de ingenuidad. La esperanza, sin embargo, es que algún día vuelva el rayo de luz a las cimas y al origen. Y colorín colorado...».

La moraleja es el valor de la introspección evaluable. Nada se gana desviando el enfoque. El problema está siempre enfrente de los mismos ojos. La solución también.