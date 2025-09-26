Creado: Actualizado:

El claustro de nuestro primer templo es el escenario donde se lleva a cabo el ceremonial del «Foro u Oferta», conocido popularmente como la «Fiesta de las Cantaderas». El acto en sí rememora el remotísimo «Tributo de las Cien Doncellas». Y alienta la evocación que conduce a tiempos de Ramiro I (842-850), en concreto, a la controvertible batalla de Clavijo librada el 22 de mayo de 844 en tierras riojanas por las tropas del citado monarca y las huestes del príncipe omeya Abd al-Rahmán II (833-852), así como a la aparición ecuestre del Apóstol Santiago en aquella contienda, inclinándose en favor del ejército cristiano. La creencia popular abona que el triunfo del soberano astur liberó a León del «nefando tributo», impuesto por el emirato cordobés, décadas atrás, al rey Mauregato (784-789), una inicua servidumbre consistente en la entrega al sarraceno de cincuenta doncellas provenientes de la nobleza y otras tantas procedentes del pueblo llano.

Se trata, pues, de una convocatoria henchida de valores históricos y legendarios, religiosos y tradicionales. Y su núcleo es la disensión verbal que tiene como protagonistas a las representaciones del Excmo. Ayuntamiento de León y del Cabildo de la S. I. Catedral, siendo testigo un abigarrado auditorio que acude a presenciar el debate que se suscita entre los dos representantes designados por las citadas instituciones. En esta tesitura, por su lado, el síndico municipal defiende con firmeza y convicción que la ofrenda tiene carácter libre y voluntario, y que, por ende, es expresión de buena voluntad. Por el suyo, el capitular aduce con seguridad y perseverancia que acepta la entrega porque se trata sin duda alguna de un foro, es decir, de una manifiesta obligación. Los argumentos de ambos son seculares. Después de tres intervenciones por parte de cada uno de los intervinientes, cargadas de ironía y agudeza, el acuerdo brilla por su ausencia. Luego, los dicentes requieren a sus respectivos escribanos para que levanten las correspondientes actas de lo acontecido, eso sí, con los motivos expuestos en sus respectivas tesis. Y la discrepancia queda aplazada hasta el año siguiente. Posteriormente, y una vez celebrada la Eucaristía, ante la Virgen Blanca, situada en el parteluz de la Puerta del Juicio Final, al son de la dulzaina y el tamboril, Sotadera y Cantaderas bailan la Cantiga X de Alfonso el Sabio, tal como han hecho al llegar y ante Nuestra Señora del Foro u Oferta. De este modo concluye la ceremonia propiamente dicha. La imagen de Nuestra Señora del Foro y Oferta de Regla, erigida en destacado relieve, se encuentra en el sepulcro protogótico del chantre Munio Ponzardi, fallecido el 19 de septiembre de 1240. Erigida en el ala sur de dicho recinto claustral, allí sitúa la Sotadera el arco floral que porta, y, allí, en una mesita próxima, depositan sus cestillos frutales las Cantaderas. En el capítulo XV de las «Políticas Ceremonias», fechadas en 1693, el Marqués de Fuente Oyuelo, «en hacimiento de gracias de tan singular victoria», fija la ofrenda en la entrega de la cuarta parte de uno de los toros lidiados en la corrida del día anterior, festividad de San Roque, y diferentes frutas. En 1816, dicha ofrenda se suplió con una aportación económica de 250 reales, que a lo largo del tiempo ha ido adaptándose a las circunstancias económicas imperantes. La «Fiesta de las Cantaderas» es una de las más tradicionales en los anales legionenses. El P. Atanasio Lobera, Deán de la S. I. Catedral de León, dejó constancia de este emotivo ceremonial en 1595, en su obra «Grandezas de la Iglesia y de la ciudad de León». Entonces, su celebración duraba cuatro días: 14, 15, 16 y 17 de agosto. Y las cuatro parroquias principales de la ciudad, esto es, San Marcelo, Nuestra Señora del Mercado, San Martín y Santa Ana, estaban obligadas «a sacar cada cual por sí una danza de niñas». Para ello, escogían cada una de ellas doce mocitas de diez a doce años «muy ricamente aderezadas con vestidos de brocados, ricas sedas, y sobrepuestos muchos aderezos de oro, plata, azabache y otros adornos de grande estima». Los atabales y el salterio partían de la parroquia de Nuestra Señora del Mercado. La Sotadera, representante enviada desde Córdoba para elegir a las «Cien Doncellas», en palabras de la Pícara Justina, «la cosa más vieja y mala que vi en toda mi vida», lo hacía de San Marcelo, donde pueden verse dos vidrieras alusivas a esta «Fiesta de las Cantaderas», que, por diversos motivos, se ha celebrado también el 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Señora, y el 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol. Desde 1978, se lleva a efecto la dominica más próxima a la festividad litúrgica de San Froilán. Este año, pues, el domingo 28 de septiembre, el Ayuntamiento de León «en forma de ciudad», acompañado por los maceros, la policía municipal de gala y la banda de música, desde el Palacio de la Poridad se desplazará hasta el primer templo de la diócesis. A este cortejo, organizado y tutelado por la misma municipalidad, se incorporan el carro chillón, entoldado con polícroma colcha, ramajes y flores, tirado por dos bueyes que lucen roscas de pan en sus astas, y las cantaderas, portando cestillos repletos de productos frutales del campo leonés que se convertirán, como he dicho anteriormente, en motivo de ofrenda. Una arteria urbana en nuestra ciudad, entre la calle del Cardenal Landázuri, antigua Canóniga Vieja, y la Carretera de los Cubos, lleva el nombre de «Las Cien Doncellas». Es un homenaje público y una constante remembranza de uno de los capítulos más emotivos de la intrahistoria legionense.