La cocina es una muestra extraordinaria en innovación. Siempre se ha caracterizado por buscar nuevas formas de agradar, tanto al paladar (gusto, olfato y textura), como a la vista. A medida que se ha ido convirtiendo en arte, ha ido evolucionando, tanto en la forma, los colores, la composición, los mensajes etc. Ya sabemos que el arte debe, ante todo, sorprender, fascinar, ilusionar, rescatar el recóndito sentido de lo sublime, de lo que subyace en la «mismidad» del ser, allí donde también se incuba y florece la poesía. ¿Pero qué es y en qué consiste la deconstrucción? Dejando aparte la profundidad filosófica del concepto, me voy a referir a la deconstrucción política española que no ha seguido de modo ortodoxo el análisis de los componentes de dicho concepto, sino más bien un desmontaje «tipo desguace a lo bestia» del propio significado civilizado que tiene la política.

En la cocina, partiendo de la patata, el huevo, el aceite, la cebolla etc., rescatando o realzando su esencia, se construye, tras la deconstrucción de esos ingredientes, una nueva forma de degustación de la popular y archiconocida «tortilla de patatas», servida ahora en una copa de champán y absorbida con una pajita. Siguiendo el mismo método, la croqueta de siempre se hace líquida y, de un bocado, estalla en la boca o bien se toma en un vasito y cucharita. Son dos ejemplos únicamente. Es cierto que los estados de la materia son limitados: sólido, líquido y gaseoso, pero con la imaginación se puede pasar de un estado a otro sin mucha dificultad y combinarlos al gusto. Uno, chapado a la antigua, fijado a las formas y texturas de los alimentos de su infancia (y ya no digamos a los de la «mamma»), puede tener una tendencia a tachar de esnobista sin mucho futuro los cambios culinarios, que es una moda pasajera sin más. Pero no se fíen, pues la ciencia avanza una barbaridad y acaba imponiéndose; y lo mismo que, por ejemplo, tomamos con toda naturalidad café sin cafeína, hamburguesas sin carne (las hay de garbanzos, aunque esto no se trate de una deconstrucción exactamente, más bien de una chapuza), acabaremos degustando el pan gaseoso, el vino seco o la cerveza azul turquesa sin alcohol con un toque de pimienta gaseada que recuerde al lúpulo de antaño. Hecha la introducción, pasemos a lo mollar, a la política actual del desgobierno de España. Ateniéndonos a los hechos constatados, podemos asegurar que, al deconstruir la política, se ha rescatado y reforzado un elemento primordial del propio concepto: el Poder. En principio, y por definición, en una democracia se trataría del poder del pueblo. Una vez descompuesto el concepto Pueblo, nos damos cuenta de que el poder está por encima del pueblo, incluso que ya existía mucho antes de que el pueblo se definiese como tal. Es decir que eso de que el poder emana del pueblo, o que «vox populi vox dei», es un aserto que discurre entre una falacia propia de los más avispados (o sinvergüenzas) o un desiderátum de los más optimistas o cándidos especímenes de la raza humana. Se trata, pues, de una interpretación interesada y así, al deconstruir el concepto político, se advierte del error y se rescata y potencia la esencia y su origen primigenio. A partir de ahí, la clase política en general, y la del desgobierno actual en particular, se ha apropiado del «poder del poder», lo ha hecho carne de su carne, se ha identificado y se ha hecho el amo y señor del concepto. Eso sí, vendiéndonos la moto de que el ejercicio del poder es por el bien del pueblo… Una vez «amarrado» el poder, se trata de priorizar las necesidades: lo primero, enriquecimiento personal y de los suyos y afines siguiendo el dicho de «quien parte y reparte se lleva la mejor parte». Eso en cuanto la pasta gansa, que tiene un tirón de mucho cuidado. El segundo principio de la política, para esta tropa, es el de Gobernar, en el sentido de dirigir con mando y autoridad al pueblo que los ha elegido, y que ha dejado en sus manos la decisión del cómo y del cuándo, e incluso para quién gobernar (según ellos). Dado que las promesas electorales están hechas, ya se sabe, para no cumplirlas, no se considera ni incumplimiento, ni juramento en falso cambiar de opinión sobre las mismas, siguiendo el dicho de «prometer, prometer hasta meter» (el voto en la urna) y luego, «una vez metido, nada de lo prometido». Se parte de la base de que los electores ya conocen de sobra el pelaje de los políticos, así que no deben hacer esparajismos y atenerse al ajo y agua durante la legislatura. Se rescata, pues, al deconstruir la política, el concepto primigenio de la «Sumisión voluntariamente forzosa del pueblo hacia sus líderes», pues para eso los han elegido, a sabiendas del percal de los mismos. Si seguimos deconstruyendo el Poder, observamos que existen, en el cómo, distintos ingredientes para ser efectivo, así está la fuerza de la razón y la razón de la fuerza, pero no necesariamente por ese orden ni mucho menos, más bien al contrario. En el ADN de este Gobierno no está la discusión o la dialéctica como forma pedagógica de posible entendimiento. Para qué discutir sobre lo obvio, es perder el tiempo. La manipulación no es una forma abyecta e inmoral del proceder, sino un sutil modo de convencer al pueblo de que el gobierno se desloma en su beneficio (en el de él, no en el del pueblo, siguiendo este último ojiplático, seducido o atontado). Los más «inocentes» invocarán la prevalencia de la Ley y la Constitución que estarían por encima del poder caprichoso de los políticos. Es entonces cuando se descomponen, de deconstruyen dichos conceptos y se adaptan a la realidad del momento. ¿Qué es la ley, se preguntan y responden al mismo tiempo, sino una norma temporal, supuestamente derivada de la denominada civilización y dejando de lado, o no habiendo tenido debidamente en cuenta a la ley de la naturaleza? Rescatemos y pongamos en valor el concepto profundo de la ley natural. Partamos del principio según el cual el ser humano está diseñado por la naturaleza para desarrollarse en una sociedad DIRIGIDA por los más fuertes (sin importar si ellos son buenos, regulares o unos auténticos hijos de puta). La ley puede y debe ser cambiada según las circunstancias con el propósito de adecuarla a las necesidades de la masa, y nadie mejor que el Gobierno para conocer las verdaderas necesidades de la misma. La Constitución tiene un valor relativo, pues dado que fue engendrada en el pasado ha de ser adaptada cara al futuro, y siendo obvio que la patente del progreso, lo que constituye el ADN del Partido es el progresismo, corresponde al Gobierno modificarla sin tener en cuenta lo que dice, sino más bien lo que debería decir. Y qué decir de la denominada división de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Vamos a ver, concluyen deconstruyendo, si, tomado como ejemplo, el poder que emana del Trio Misterioso es el mismo, qué problema hay para aplicar, en lo que a nuestro mandato se refiere, el mismo criterio; vamos, el de tres en uno. A partir de ahí, sigan ustedes mismos la deconstrucción…, aunque algún día habrá que construir, digo yo. Les dejo con una reflexión de El Roto: No te dejes manipular. Tú a lo tuyo. ¿Y qué es lo mío? Pues, hombre, lo que te manden…