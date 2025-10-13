Exhortación de León XIV: el amor a los pobres

Creado: Actualizado:

El Papa León XIV firmó el 4 de octubre su primer documento importante, una exhortación apostólica titulada Dilexi te (Te he amado), que mantiene un vínculo con la encíclica de Francisco, su predecesor, Dilexit nos (Él nos amó). Dilexi te se centra en el amor a los pobres y tiene carácter pastoral más que teológico. El Vaticano ha publicado este documento el día 9 de octubre, y destaca que León lo firmó en la festividad de San Francisco, recordando la aceptación de la pobreza por parte del santo de Asís.

Este documento puede considerarse complementario de Dilexit nos (Él nos amó), la cuarta y última encíclica del papa Francisco sobre «el amor humano y divino del corazón de Jesucristo», publicada el 24 de octubre de 2024. Si bien esa encíclica llamaba a los creyentes a centrarse en el amor de Jesús, el nuevo documento firmado por León es una llamada a los creyentes a amar a los pobres como Jesús los amó. Revela una continuidad con Francisco, en cuanto al énfasis que pone en los pobres y en la justicia social. Además, el hecho de que un primer borrador de la exhortación se hubiera preparado durante la última parte del pontificado de Francisco le abrió el camino a León para completarla. El Papa Francisco también completó un documento iniciado por su predecesor, Benedicto XVI: Lumen Fidei, publicado el 29 de junio de 2013. No es de extrañar que el Papa León dedicara su primer documento importante a los pobres. Desde su ordenación en 1982, ha dedicado casi la mitad de su vida sacerdotal, unos 20 años, a trabajar como misionero entre los pobres en Perú. También supone un desafío para la Iglesia y su compromiso con los más necesitados, no solo de palabra, sino con obras. El documento se basa en lo que dicen las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia sobre los pobres, destacando la necesidad de justicia en el mundo actual. Sus líneas maestras son: 1. El amor a los pobres. Que los cristianos reconozcan a Cristo en los pobres y sufrientes. «No estamos en tiempos de beneficencia, sino de la Revelación». 2. Inspiración franciscana. La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida… Y especialmente a la Iglesia. 3. En un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, también vemos crecer algunas élites de ricos que viven… casi casi en otro mundo. 4. La Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la Iglesia de las Bienaventuranzas, que camina pobre con los pobres. 5. «No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres». 6. Una llamada a la acción. Invita a los fieles a ser una Iglesia que actúa con gestos concretos. «La caridad no es una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto». 7. La Iglesia realiza su vocación más profunda amando al Señor allí donde Él está más desfigurado». 8. La dignidad de la persona humana debe ser respetada ahora, no mañana». Durante sus primeros cinco meses como Papa, León ha hablado con frecuencia sobre los pobres, la pobreza en el mundo, el impacto de la guerra y el cambio climático en muchos países del mundo. El Papa cree que la Iglesia debe ofrecer un enfoque diferente a la desigualdad. En la audiencia del Jubileo del 4 de octubre, fiesta de S. Francisco de Asís, el Papa recordó cómo el pobre de Asís abrazó la pobreza evangélica incluso a costa de romper con su familia. Y concluyó diciendo: «Oremos para que la Iglesia no sirva al dinero ni a sí misma, sino al Reino de Dios y a su justicia. En este Año Jubilar, dijo, «debemos elegir a quién serviremos: a la justicia o a la injusticia, a Dios o al dinero».