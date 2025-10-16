«Levántate y anda»

Creado: Actualizado:

Dicen los evangelios que con estas palabras resucitó Lázaro. Lo nuestro, sin embargo, va a ser algo más difícil. Aquella voz de Cristo, potente y clara, que ordenaba al muerto levantarse, fue un acto de poder divino, una victoria sobre la inercia de la muerte. Nosotros no esperamos milagros, sino justicia; no pedimos prodigios, sino memoria y decisión. Si León ha de resucitar, no será por un mandato celestial, sino por la voluntad de sus hijos. Nadie vendrá a despertarnos del letargo: ni un nuevo Cristo político, ni un redentor con traje y corbata. Si queremos volver a la vida, habrá que pronunciar nosotros mismos las palabras que nos devuelvan el aliento.

El decaimiento que venimos padeciendo desde hace más de tres décadas no comenzó de repente, sino que fue el fruto amargo de una decisión política arbitraria, ajena a nuestra voluntad y muy poco democrática. Se nos amputó, sin consulta ni consentimiento, la posibilidad de constituir una comunidad autónoma propia, tal como reconocía la Constitución. Se nos integró, casi a hurtadillas, en una entidad administrativa que no nos representa y que nos ha condenado a la irrelevancia. Lo que se nos vendió como modernización fue, en realidad, un despojo. León perdió su voz en el concierto político y desde entonces solo se nos escucha cuando callamos.

Durante años, quizá demasiados, aceptamos esa mutilación con una mezcla de resignación y esperanza ingenua. Pensamos que el tiempo pondría las cosas en su sitio, que la historia, tan generosa con nuestro pasado, también sabría serlo con nuestro porvenir. Pero el tiempo no arregla lo que la voluntad no corrige. Así, poco a poco, el silencio se convirtió en norma, y el conformismo en paisaje. León se fue apagando, como una lámpara a la que no se le cambia el aceite. Las industrias cerraban, los trenes se suprimían, los jóvenes se marchaban, los pueblos se vaciaban. Y cada pérdida era recibida con un encogimiento de hombros, como si fuera inevitable y no mereciera resistencia.

La pandemia del Covid-19 nos golpeó también. Pero más allá del drama humano y sanitario, dejó al descubierto algo que ya estaba ahí: la fragilidad de nuestro tejido económico, la falta de un proyecto político propio, la dependencia crónica de decisiones tomadas lejos. Hoy, cuando el recuerdo de aquel confinamiento empieza a difuminarse, cuando la mascarilla ha quedado en los cajones y la vida se ha normalizado, lo verdaderamente doloroso ha sido comprobar que seguimos igual. El virus se fue, pero el abandono permanece. Es como si hubiéramos sobrevivido a una peste para descubrir que el mal era anterior y más profundo.

Hace ya tiempo que denuncié la falta de poder político de León como causa principal de todos estos males. Porque sin poder político no hay capacidad de decisión, y sin decisión no hay destino. Las tierras que no deciden por sí mismas acaban siendo tratadas como simples colonias. Y eso somos hoy para muchos: un espacio que administrar, no una comunidad que respetar.

Pocos políticos leoneses se han atrevido a mirar de frente esa realidad. La mayoría se ha acomodado en la obediencia, satisfecha con las migajas del poder. Han preferido ser fieles a su partido antes que leales a su tierra. «Llámame gorrión y échame trigo» parece ser su lema, y trigo, desde luego, nunca les ha faltado, porque en Valladolid y en Madrid siempre se ha premiado la docilidad. Mientras tanto, los pueblos de León languidecen, las escuelas cierran por falta de niños, los hospitales reducen servicios, los trenes se alejan, y las promesas se repiten como letanías vacías.

Y, sin embargo, hubo un momento, hace no tanto, en que algo pareció despertar. El alcalde de la capital leonesa, en un acto de dignidad poco frecuente, se atrevió a poner el dedo en la llaga. Sus palabras, sencillas pero certeras, devolvieron a León al mapa político y mediático de España. El país volvió a mirar hacia nosotros. Se habló de autonomía, de justicia histórica, de identidad. Se habló, en definitiva, de León. Fue como una bocanada de aire fresco en una habitación cerrada durante décadas.

Pero ese impulso desde el primer día ha tratado de ser ninguneado y absorbido por el ruido general de la política y por la incomprensión de aquellos que tildan nuestro derecho a la autonomía de independentismo. Y no sabemos qué pesa más en los que así dicen, si la estulticia o la mala intención. Por eso. aunque el alcalde siga siendo nuestra mayor esperanza, los males persisten. Seguimos en el mismo pozo. Ni la pandemia, ni la crisis, ni la sucesión de gobiernos han modificado la raíz del problema. León continúa sin poder político, sin horizonte, sin esperanza. Y no hay vacuna contra eso. Si hablo de resurrección, no imagino un milagro repentino, sino un esfuerzo sostenido, un acto de fe civil. Como si desde una tumba se tratase, habría que levantarse primero, para poder luego caminar.

Caminar, sí. Y no solo como metáfora. Creo que ayudaría a nuestro propósito una marcha real, física, visible, de ciudadanos leoneses que recorran el camino hasta Madrid con un lema claro: Por la Constitución y la Autonomía. Porque nuestra reivindicación no es capricho ni romanticismo: es un derecho reconocido. El artículo 143 de la Constitución Española garantiza a las provincias con identidad histórica la posibilidad de constituirse en comunidad autónoma. León cumple ese requisito mejor que ninguna. Fue reino, fue corte, fue sede de las primeras Cortes parlamentarias de Europa en 1188. Pero se nos negó lo que por historia y por ley nos correspondía.

Esa marcha no debería ser protesta de un día, sino un acto de renacimiento. Debería recordar a toda España que aún existimos, que nuestra voz no se ha extinguido. Que hay un pueblo que, aunque lo hayan querido disolver en siglas ajenas, —empezando por una historiografía que no he dudado en denominar castispañola—, sigue teniendo conciencia de sí mismo.

Y si alguien piensa que caminar hasta Madrid es una quimera, que recuerde aquella otra marcha heroica de los mineros de Laciana, que hace ya más de tres décadas descendieron desde sus montañas hacia la capital, paso a paso, con el polvo del carbón aún en las manos y en el alma. Vinieron andando desde Villablino, atravesando media España, y su esfuerzo provocó la admiración de todo un país. No pedían limosna, sino dignidad; no exigían privilegios, sino justicia. Aquella marcha minera fue una lección moral: enseñó que cuando un pueblo se levanta y camina, no hay silencio que pueda contenerlo.

Eso es lo que necesitamos hoy: recuperar aquel espíritu. No se trata de nostalgia, sino de ejemplo. Ellos caminaron por el pan y por el trabajo; nosotros deberíamos hacerlo por la voz y por la libertad política. El gesto es el mismo: una afirmación de existencia.

Imagino esa nueva marcha, naciendo al amanecer en la Glorieta de Guzmán de León o en la Plaza de Santo Domingo, con el tañido de las campanas despidiendo a los primeros caminantes. Imagino cómo, pueblo a pueblo, se irían sumando gentes de la montaña y del llano, del Bierzo y de la Tierra de Campos, jóvenes y viejos, con una bandera sencilla y limpia, sin siglas partidistas, solo con las palabras Por la constitución y la Autonomía: León existe.

Imagino el rumor de los pasos en las carreteras secundarias, el silencio de los campos escuchando, el cansancio convertido en símbolo. Y al llegar a Madrid, frente al Congreso, no haría falta gritar. Bastaría el silencio de miles de hombres y mujeres de pie, mirando de frente, recordando al país que la Constitución no es un adorno, sino un compromiso.

No será fácil, claro está. Seguirán diciéndonos que es tarde, que ya no tiene sentido, que el mapa autonómico está cerrado. Nos llamarán sentimentales, reaccionarios, provincianos. Pero la historia no la escriben los resignados, sino los que se atreven a denunciar la injusticia. ¿Qué tiene de reaccionario reclamar el cumplimiento de una ley? ¿Qué hay de provinciano en querer gobernarse a sí mismo dentro de la Constitución? No pedimos separarnos de España, sino ser parte plena de ella. No exigimos privilegios, sino equidad.

Resucitar, en nuestro caso, será una tarea larga, pero posible. Habrá que reconstruir la confianza en nosotros mismos, rehacer el tejido social. Habrá que enseñar a las nuevas generaciones que León no es un nombre antiguo perdido en los manuales de historia, sino una realidad viva. Habrá que recordar que aquí se gestó el primer parlamentarismo del mundo, que en San Isidoro se reunieron hombres libres para decidir sobre sus propios asuntos, que el concepto mismo de representación política nació en esta tierra. Y que ese espíritu, aunque dormido, no está muerto.

Porque la muerte, cuando es lenta, puede confundirse con el sueño. Pero el sueño puede interrumpirse con un gesto, una palabra, un paso. Solo necesitamos eso: dar el primer paso. Y al hacerlo, cada uno deberá recordar que camina no solo por sí mismo, sino por los que ya no están, por los que se marcharon buscando futuro, por los que murieron esperando un renacer que no llegó, por los que nos iremos pronto. Caminar por los que construyeron con sus manos los pueblos, los canales, las minas, las escuelas. Caminar por los que no se rindieron.

Quizá entonces, cuando nuestros pasos resuenen otra vez en la carretera que conduce a Madrid, cuando seamos visibles y presentes, alguien en el Congreso se asome al balcón, mire hacia esa multitud callada y comprenda que el tiempo del olvido ha terminado. Y tal vez, solo tal vez, alguien se atreva a pronunciar las palabras que desde hace tanto tiempo estamos esperando oír: «¡Levántate y anda, León!»