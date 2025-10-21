Las dos exhumaciones de Priaranza del Bierzo

Creado: Actualizado:

Los octogenarios ojos de Francisco Cubero contemplan los restos óseos de doce personas que hasta ese momento habían estado ocultos en la fosa común de Priaranza del Bierzo. Es octubre de 2000. Sesenta y cuatro años antes, siendo un adolescente simpatizante de la República, fue obligado junto a otros dos chicos del pueblo a cavar aquellos once metros de largo y enterrar en ella catorce cadáveres que en la mañana del 17 de octubre de 1936 alguien descubrió en la cuneta donde los dejaron unos pistoleros falangistas que los habían asesinado la noche anterior.

Cavaron rodeados de curiosos que transitaban esa carretera camino de Ponferrada. El maestro de Villalibre de la Jurisdicción obligó a sus alumnos a presenciar su enterramiento. Dos días después de haber cubierto de tierra la fosa apareció por allí la familia de uno de los asesinados. Les describen a los improvisados enterradores su ropa y su aspecto físico y los muchachos señalaron a que altura de la fosa estaba ese cuerpo. Lo desenterraron de noche, clandestinamente, escondieron el cadáver camuflado en un carro y trasladaron a su pueblo, con el terror de ser descubiertos. Así se produjo la primera exhumación de la fosa común de Priaranza del Bierzo llevada a cabo por una familia que ha preferido permanecer en el anonimato pero que con la información y el arrojo necesarios cumplió con el deber milenario de enterrar en un entorno familiar a los seres queridos. Sesenta y cuatro años después Francisco Cubero observa esa cicatriz de la tierra en la que se pueden ver los huesos de doce hombres y el brazo que asoma en un extremo del décimo tercero. La familia de Emilio Silva Faba había hecho gestiones ante el Ministerio de Sanidad, la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial, el Juzgado de Primera Instancia de Ponferrada y la Guardia Civil. Finalmente averiguó que bastaba un permiso de Policía Sanitaria del ayuntamiento y otro del dueño de la parcela. El leonés Julio Vidal dirigió las tareas de exhumación llevadas a cabo por un grupo de arqueólogos, como él, y forenses. Era la primera vez que en España se exhumaba con técnicas científicas una fosa común de republicanos civiles asesinados por pistoleros falangistas. Vidal conocía bien ese lugar, llamado popularmente el Paseo del Corro, por el que en los veranos de su infancia pasaba corriendo con su pandilla porque sabían que allí había unos muertos en el suelo. Alrededor de la fosa se produjo una conversación sobre algo que todos los vecinos de Priaranza y Villalibre sabían y habían transmitido en voz baja en la cocina y con las ventanas bien cerradas. A la exhumación de Priaranza del Bierzo se acercaron algunas personas para buscar ayuda. Isabel González, de Palacios del Sil, quería enterrar dignamente a su hermano Eduardo. Aníbal Arroyo, que observó durante dos días en silencio los trabajos de exhumación hasta que alguien le preguntó y contó que su abuelo paterno estaba desaparecido en Toreno. En esos encuentros germinaron las semillas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y los familiares de los desaparecidos alzaron la voz ante el silencio de un país que había abierto juicios en su Audiencia Nacional para investigar crímenes similares de dictaduras lejanas, como Argentina, Chile o Guatemala, y jamás se había ocupado de hacerlo con las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista. En los años 70 hubo exhumaciones promovidas por familiares, en momentos políticos difíciles, que se detuvieron con el golpe de Estado de 1981. Quienes las reiniciaron en el 2000 añadieron las técnicas arqueológicas y forenses, comenzaron a ir a juzgados; en 2002 el juzgado de Villablino abrió diligencias en torno a una fosa exhumada en Piedrafita de Babia, viajaron hasta Ginebra para denunciar ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que en suelo español había miles de asesinados desaparecidos y ningún Gobierno ni poder del Estado había hecho nada por resolver esos crímenes. Así la memoria histórica llegó a los ayuntamientos, a los Parlamentos, a los juzgados, a las cunetas y fue debilitando el olvido y la ignorancia que había sido impuesto y diseñado por quienes con el regreso de la democracia querían esconder su pasado y convertirnos en un país que si no hablaba de las víctimas tampoco hablaba de los verdugos. De la fosa de Priaranza del Bierzo fueron exhumados los restos de mi abuelo, Emilio Silva Faba, que se convertiría en la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba del ADN. Nacido en Pereje y emigrado diez años a Argentina y Estados Unidos, era comerciante, dueño de La Preferida, una tienda de coloniales de Villafranca del Bierzo. Militaba en Izquierda Republicana, soñaba con la extinción del analfabetismo y con un país con derechos donde la avaricia y la explotación fueran sustituidas por la cultura y la justicia. El asesinato y la desaparición de mi abuelo obligó a mi padre de dejar la escuela con diez años recién cumplidos y no volver a pisarla nunca más. Los verdugos decidieron que no bastaba con quitarle la vida y había que saquear todos sus bienes. Así que mi padre, como mayor de seis hermanos, se puso a trabajar siendo un niño. Esta historia es la de miles de familias que no han visto juzgar esos crímenes, que no han sido reparadas por el Estado, que tuvieron que sobrevivir en un país gobernado durante décadas por los asesinos de sus seres queridos. Cuesta imaginar tanto terror, dolor y sufrimiento en un lugar en el que no existió ninguna guerra en 1936. La deuda con esas víctimas es inmensa. Los seis hijos de mi abuelo vivían en el año 2000 pero hoy no queda ninguno. Toda la injusticia que padecieron se ha convertido en un deseo de justicia. Los pasados mal resueltos se heredan de generación en generación manteniendo viva la llama de su memoria. Cuando la tierra mostró lo que escondía el silencio también enseñó lo que callaba.