Cita en el Registro Civil: la hipocresía sanchista con la política de inmigración

Creado: Actualizado:

Desde el pasado mes de julio de 2025 llevo intentando pedir cita en el Registro Civil de León, para un trámite relativo a la nacionalidad de un inmigrante. Pues bien, de inicio el teléfono de atención para pedir cita no funciona, vamos que llamas y no coge nadie. Después se te informa por las funcionarias que las citas se piden por internet en la página del Ministerio de Justicia, y cada 15 días determinan una fecha para acceder a las citas y el horario comienza a las 13:30 horas. Así las cosas lo intento el 17 de julio, 18 de septiembre y 16 de octubre, y la pagina da error, o vas pasando pantallas y finalmente se bloquea, así en las tres fechas señaladas y durante alrededor de una hora de intentos cada día.

Vuelves a ir en persona al Registro Civil y las funcionarias te dicen que ellas no pueden hacer más, que así está el sistema y que en nada más me pueden ayudar. Este es el actual panorama existente en todos los Registros Civiles de España, que según los últimos datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, deberían de atender a más de 7 millones de extranjeros residentes en España. Imagínense la impotencia que siente un asesor, ya no les digo un inmigrante, ante la imposibilidad manifiesta y real de poder llevar a cabo un acto administrativo al que tiene todo el derecho del mundo, y que incluso en ocasiones le supone perjuicios de imposible reparación al tener que cumplir con plazos de tiempo establecidos en la ley para realizar el trámite. Finalmente, y a mayor daño moral, corre el rumor de que las citas son captadas de forma masiva por organizaciones criminales que con «softwares» sofisticados acceden a la página de internet del Ministerio los días y horas señalados previamente, y colapsan el sistema reservando todas las citas, para su posterior venta por internet. Pues así las cosas, mientras tanto, al Gobierno «Sanchista» se le llena la boca al hablar de lo progresistas y solidarios que son con los inmigrantes, defendiendo a ultranza sus políticas migratorias, provocando un «efecto llamada» de imposible control interno y burocrático, para después abandonarlos a su suerte, dejándoles en la más absoluta de las indefensiones ante la «burrocracia establecida». No les digo nada de los «pobres funcionarios del Registro Civil» a los que abandonan traicioneramente, teniendo que dar la cara ante las continuas quejas de inmigrantes, abogados, asesores y demás personas perjudicadas, aparte de tener que atender a una cantidad ingente de personas y consultas durante su «estresante» jornada laboral.