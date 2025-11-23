El desolado asunto de una leonesidad en apuros

Creado: Actualizado:

Dos Tribunas de mucho interés publicadas en este periódico me impelen al garabateo de la mía propia. Empiezo por la última de ellas. La firma Juan Pedro Aparicio y la titula La autonomía más antigua del mundo (y quizá del universo), 12-11-2025. Un escrito sereno, impecable, diciendo la verdad y contraponiéndola a la mentira institucional de CastiLeón que nos pretende igualar nada menos que desde aquel infausto año 1230, fecha en la que estos intrigantes han decidido que nació este totum revolutum como sociedad. Pero no queriendo reconocer que obvian partes esenciales, como que otras tierras y ciudadanos que entonces eran también León o Castilla, hoy no están presentes. Un apaño ad hoc para blanquear su ignominia infumable.

Ya he repetido muchas veces que León, como territorio y por los pecados de sus hombres, ha cometido muchos errores muchas veces, algunos de ellos trágicos y de consecuencias en el tiempo que han devenido en dramáticas y devastadoras. Sumadas todas son el resultado de hoy: irrelevancia, desaparición, despoblación, diáspora, desatención en su desarrollo, territorio cada vez más endémico; un espacio asolado por falta de celo y en general errores propios. Siguiendo con el trágico año 1230, fue este un momento desgraciado y un antes y un después porque nada menos que se abandonaba la soberanía territorial (éramos Estado) por presiones de unos y de otros, no de todos, pero sí de los más influyentes, como el poderoso clero y la gente pija del momento, y se practicaba el soborno con unas pocas monedas vitalicias a las herederas legítimas, enclaustradas a continuación en el monasterio cisterciense de Villabona, en el Bierzo, del que no queda ni rastro, como del Reino. (Por cierto, si León fuera León levantaría allí mismo un recuerdo digno que se convertiría en lugar de peregrinación sentido y obligado. Se lo debemos. Nos lo debemos.) A otros cabecillas los compraron con tierras, alguna fortificación y, en general, dominancia: migajas que sólo satisfacían efímeramente a unos pocos y destruían para estos largos siglos al pueblo leonés entero. Nuestros gobernantes de hoy usan la misma táctica: salvan no más que su propio futuro político, es decir, económico. Aquel rodillazo empezó a desarmar a León de sí mismo, y unos y otros de buena parte del territorio fueron desprendiéndose del ideal de su propio tronco que hasta hacía nada era su nacional. Una corriente cambiante fue adquiriendo otras voluntades. ¿Mejores? Lo niego, y no lo dudo. El tiempo y el realismo nos confirman hoy que fue equivocación. Pero la equivocación que lo remata todo, en clave leonesa, es la adopción de un nuevo Estado en el que caemos de bruces y entregados y que ya está muy alejado de los intereses del que abandonamos lentamente. España es lo peor que nos ha sucedido y hay que decirlo así de claro. También así de sencillo. De ser nosotros mismos pasamos a ser peleles, cada vez menos importantes, más olvidados, menos reconocidos. Nuestras propias instituciones se fueron disolviendo como azucarillos, la personalidad leonesa se fue con ellas y el territorio y sus gentes quedaron desvalidos de sus antiguas propias pautas, a la vez que se instalaban nuevos órdenes que iban consumiendo lo poco que quedaba de la idiosincrasia leonesa. Todo ello ha sido una desbandada de leonesidad desembocando en la desgraciada percepción de leoneses de derecho considerando ahora su pertenencia a otro territorio que hasta entonces había sido antagónico, enemigo principal. Más acá en el tiempo todo es más conocido: un simple recuerdo nominal mínimo y sin funcionalidad ni personalidad autónoma. Lo regional leonés ya es difuso para algunos, ignoto para otros y el desafecto o desinterés nos debilita más. Y es en 1983 cuando se inicia otro camino, el que concreta nuestro declive y donde lo poco leonés que queda tratará de borrarlo el tiempo y las malas mañas de la institución autónoma enemiga. Castilla nunca fue la mejor compañera de nadie. Error tras error hasta este desastre que debería avergonzarnos. Y digo más: si la trayectoria no ha podido ser peor, entonces hay que quitarse los miedos, las vergüenzas y los complejos, también los equívocos, y empezar a hablar de volver a la casilla de salida. Reivindicar el reagrupamiento de los pueblos todos de la leonesidad del Viejo Reino, tejer complicidades entre los territorios que un día fuimos hermanos, iguales, y hablar claramente de aspiración soberana exclusiva de este cuadrante noroccidental peninsular que nos perteneció y tenemos derecho a recuperar. Con igual razón que unos hablan de «unión» (a veces patológica y siempre forzada) y ahí embuten todo, otros podemos hacerlo de ruptura y reparación para volver a encontrar nuestros viejos pasos. Imaginarnos hoy como antes de 1230 y haber llegado únicos hasta aquí no nos hubiera empeorado a ninguno, con la ventaja de no haber dejado de ser. La situación geográfica no puede ser mejor, la sobrevivencia asegurada, y el mar, el llano y la montaña es de una comunión y fertilidad tan bien avenidas y suficientes que daríamos envidia. El territorio está lleno de hermosas posibilidades, sólo hace falta abrazarlas. La historia nos contempla y no nos es ajena. La lengua es familiar a poco que se la impulse. Hace algo más de un año, el 02-08-2024 publiqué un artículo en este mismo medio que titulé

Portugal, la más lista, un reconocimiento a los que, a pesar de los pesares, supieron defenderse y no caer en el gregarismo y la irrelevancia que hoy vemos y sufrimos en nosotros mismos. Más acá de su independencia (1640, con trozo antes leonés incluido), el imperio enfermizo de Castilla (quizá no proceda decir España) vuelve a entrometerse en Portugal en lo que se ha conocido como la Guerra Fantástica (1762, de poca divulgación en España), y hasta en tres ocasiones, mayo, agosto y noviembre las tropas invasoras salen escaldadas y obligadas a firmar la paz después de unas 40.000 bajas. Es decir, otros nos han señalado nuestro déficit. Y ahí están. Y aquí estamos. Existiendo unos, desmoronados y cambiados otros. La segunda Tribuna de las dos que aludía al principio y a la que no podré dedicar más que unas líneas porque no me queda espacio, es para mí la más interesante y profunda por cuanto contiene la importancia de ser la base sobre la que todo se construye: las tradiciones, referencias, puntos de encuentro y familiaridad, la identidad que nos reconoce, lo que viene a constituir «pueblo», eso que se arracima en sociedad, la fortalece y no hay vientos ajenos o malintencionados que la muevan, tergiversen o corrompan. Sobre esa firmeza nacen progreso y respeto. Se tituló

Cuando se apagan las tradiciones, se apaga el pueblo, 09-11-2025. La firma Fernando Rodríguez Fernández, concejal de Santovenia de la Valdoncina. No conozco al edil, no sé su afiliación política pero esto no tiene ninguna importancia porque lo esencial no es la persona, es lo que la persona escribe reflejando su pensamiento, es decir, la voluntad espontánea salida de su interior. Un contenido de una sensibilidad, certeza y hondura que todavía permite creer en que un León olvidado y despreciado por el Estado al que se entregó, con abandono de sí mismo, aún sigue siendo posible porque todavía hay y se mantienen enhiestas gentes, no con la raíz confundida o maltrecha, sino sana y lógica, hundida en la tierra que les soporta. Estamos obligados a gritar esperanza. Y a movernos.