¿A quién creemos?

A fuerza de repetir una cosa, una idea, entendemos que vaya calando en la mente de mucha gente, de una mayoría. Y será verdad, a pesar de que hoy con los avances, con el auge de la robótica, desconfiamos demasiado. En especial, si no cuadra con nuestras ideas. En vano, podemos convencer a nadie si su mente se mantiene cerrada. Por eso, conviene airearse de vez en cuando y no acatar el ordeno y mando de algunos primeros espadas. Decir amén no parece la mejor religión posible. Y eso solo se soluciona —solventa— con ánimo abierto y reflexivo. Basta ya de acatar porque sí una ley.

Todo este vaivén de apertura y cierre dista mucho del talento natural. Quizás la verdad está al alcance de muy pocos y habrá que hacerse eco de sus atinadas aclaraciones. Busquemos consensos, de manera que este mundo camine por la senda de cierta igualdad. Sabemos que nunca alcanzaremos ese peldaño, pero ha de ser el faro que nos ilumine y acerque. Porque estamos para eso: para aminorar las desigualdades y hacer más viable esta vida. Y para este trámite es indispensable el consenso, la armonía. ¿Será posible? No valen los despilfarros en busca de unos logros. Solo la cordura y las voces de todos podrán facilitar los avances necesarios para alcanzar metas posibles. En estos casos las voces de los más doctos pueden dibujarnos el mapa a seguir. Aquí no valen ni izquierdas ni derechas, sino personas interesadas en el bien común. Hacemos lo que hay que hacer para que el resultado sea algo beneficioso para todos. Y esto se consigue cuando nos sentimos todos involucrados, perfectamente ensamblados. Si no, estaremos divididos y alejados y muy ajenos a las metas acordadas. Construir un mundo mejor es posible. Nadie lo duda. Pero no caigamos en el error contrario, en la utopía de equilibrar los recursos para una participación equiparada. Todos somos distintos y la capacidad de cada cual establece las diferencias. Lo mismo que hay genios hay holgazanes y eso no es discutible, es la pura realidad. Hay gente más necesaria que otra, lo mismo que hay quienes generan más recursos que otros. Pero la balanza del equilibrio debe prevalecer. Vamos a ver si somos todos generosos. El dinero, por suerte o desgracia, es la medida de todas las cosas y no hace falta que nos lo dijera Quevedo. Pero hasta cierto punto. Todos somos necesarios e imprescindibles a la par que perecederos. Nadie se va a quedar aquí para siempre. Entonces, pongámonos de acuerdo. El pastel es de todos. Repartámoslo mejor. La medida vendrá dada por un Estado honesto y equitativo. Si somos distintos, el baremo será distinto. Hacer política debería ser un deber sagrado, porque ante todo se debería agradar a todos, especialmente a los más desfavorecidos. Y eso es ingrato en grado sumo. Nadie accede a trabajar más en favor de los más débiles. Y debería ser así. Por eso el poder casa mal con el cometido diario. Según este método el político sobraría. Mientras poder y política se unan nada hay que hacer, estamos perdidos para siempre. El poder mueve muchas fichas, con frecuencia fuera del tablero de juego. Si no accede al ámbito político gente interesada en ayudar a los más débiles no lograremos nada, no aminoraremos la distancia entre unos y otros. No es una vía adecuada para acortar la distancia entre los más poderosos y los menos. Y sin embargo nadie va a luchar tanto que le salve de morir. Así de cruda es la vida, la realidad. Vivimos unas décimas de satisfacción y dolor y nos empeñamos en amasar cantidades ingentes de dinero y distinción. ¿Para qué? Ignoramos el día a día de muchos peregrinos, sin que eso nos sirva de consuelo. Nada sería más grato que aterrizar de verdad en la tierra y fomentar la levedad y el goce de todos. Y esto recae, básicamente, en el político, en el buen y honesto político. Lo demás sobra. Todos barren para su casa, su partido, porque en ello les va el seguir adelante. Lo crea o no. Qué más da. Total otro en mi lugar haría lo mismo. Y no, no es así como se alcanza el verdadero camino. Desde luego ese no es el talante de un buen político. Tal vez, muchos estarían dispuestos a trazar un plan equilibrado y más justo, pero o no se atreven a disentir o abandonan pronto. Es hora de que den un paso al frente personas competentes y decididas a implantar medidas más acordes con una sociedad más compensada. Ni lujos, ni pobreza. Este es el lema que debe reinar en el ánimo del buen político. Solo hay que atreverse.