Un nombre, un referente: «Nevenka»

Asistimos —y ojalá pudiera decir que con estupor, pero no es así— a una nueva demostración evidente de machismo por parte de la Junta de Castilla y León.

¿Por qué no unos premios con el nombre de Nevenka? La respuesta es sencilla: porque saben que ese nombre no solo recuerda a la víctima —que sigue siéndolo ante actitudes como las que demuestran los partidos de la derecha—, sino también al agresor, que era entonces alcalde de Ponferrada por el PP, es decir, un compañero de sus filas. Esta es la razón principal por la que el Partido Popular no acepta que estos premios se llamen Nevenka. Es algo habitual que un galardón adopte la identidad de una persona, y esto se acepta en esta y en cualquier otra área. Les invito, entonces, a que escriban a quienes organizan el Premio Cervantes y les expliquen que deberían cambiarlo, porque hay que pensar en los escritores y escritoras en general, ya que uno solo no les representa ni es el único que ha puesto esfuerzo al escribir. También los animo a dirigirse a los premios Forqué, Goya, Nadal y, por qué no, a atreverse en el ámbito internacional con los Nobel. No vaya a ser que cualquier profesional de las disciplinas que se reconocen se ofenda por no sentirse incluido de forma general. Dudo mucho que ninguna víctima de violencia machista se sienta agraviada si se nombra a Nevenka, es un argumento absurdo de quien no los tiene. Nevenka ha sido un punto de inflexión en esta lucha contra una violencia que no descansa, un punto de inflexión para demostrar que las víctimas no tienen un perfil ni un estrato social determinado, como tampoco lo tienen los agresores. Efectivamente, igual que Nevenka hay muchas víctimas que han sufrido mucho y han denunciado con todo en contra, pero ella, además, fue vilipendiada públicamente teniendo que irse de España para poder tener una vida normal. Con todo esto, es un ejemplo de valentía y resiliencia en el que muchas mujeres pueden verse reflejadas. Es un ejemplo de que se puede ganar la batalla a la violencia y también un ejemplo de que la lucha debe seguir cuando tenemos a personas como a los políticos del PP gobernando contra nosotras. El Partido Popular dice que «no sabe por qué no se piensa en todas las víctimas con carácter global». Quizá ese sea un consejo que deberían aplicarse ellos mismos y dedicar más tiempo a las víctimas, en lugar de a las cesiones que ya han hecho y las que harán a Vox si, en un futuro, pactan un hipotético gobierno, algo que ojalá no llegue a producirse. Sus pactos, sus cesiones, siempre van en contra de los derechos de nosotras las mujeres, siempre somos su moneda de cambio porque para ellos somos ciudadanas de segunda categoría. El PP y sus socios de inicio de legislatura, con quienes volverían a compartir un gobierno sin rubor, niegan la existencia de la violencia machista y por ese motivo no actúan para poner solución a esta lacra social. Intentan maquillar un interés que no tienen en este gran problema porque saben que marzo se acerca. Pero deben tener en cuenta que hasta el mejor maquillaje no hace desaparecer el rostro que hay debajo, sólo lo esconde. Piensen ustedes en esas 42 mujeres asesinadas en lo que va de año y en las 1.337 asesinadas desde el 2003 en que se empezaron a contabilizar. Son cifras escalofriantes y sólo es la punta del iceberg porque el asesinato es la más visible pero no la única forma de violencia machista que sufrimos las mujeres. Tengan en cuenta que si tocan a una nos tocan a todas, tengan en cuenta que todas somos una y una puede representarnos a todas. Solo espero que Nevenka pueda tener la buena vida que merece, solo puedo desear que podamos demostrar que el juicio social hacia ella es de reconocimiento por su valor y fuerza y no de escarnio público como lo fue anteriormente. También tengan en cuenta que quien no apoya a la víctima, está apoyando al agresor. Hay temas en los que simplemente no nos podemos poner de perfil porque ponerse de perfil cuesta vidas y convierte otras en una película de terror. Se podrían decir tantas cosas y es tan poco el espacio que solo me queda concluir con: Un deseo: que en el año que se acerca esta Junta que nos gobierna abandone el sello rancio que la acompaña, que el gobierno de esta Comunidad sea verdaderamente por y para nosotras, y que pronto puedan entregarse los premios Nevenka. Un consejo para el gobierno autonómico: sigan su propio consejo y piensen en las víctimas. Un compromiso: seguir luchando para erradicar esta lacra social. Un reconocimiento: Nevenka, hermana, eres sin duda un ejemplo. Te envío, desde aquí, mis mejores deseos. «Todas somos una».