¿Y si León tuviese el nivel de limpieza de las ciudades nórdicas?

Creado: Actualizado:

Ciudades como, por ejemplo, Copenhague (2 millones de habitantes), y en general otras urbes similares, sobresalen por su gestión de residuos, transporte sostenible y alta conciencia ciudadana, convirtiéndolas en referentes en limpieza urbana.

Igualmente, fui testigo directo en dicha ciudad de una amonestación pública de pasajera al conductor de autobús urbano que circulaba con 1 minuto de retraso sobre el horario previsto.

¿Puede ello ser la excepción a la regla?, claramente, no. He estado colaborando estrechamente con ellos durante un año para percibir su fuerte compromiso cívico-ambiental respecto a que todo funcione en base a sus impuestos.

Lo anterior no implica en absoluto sentido peyorativo alguno, para ninguna ciudad, pues igualmente podría significarse comparativamente a la inversa hacia otras localidades, y, no se trata del caso.

Más bien podría tratarse de la confluencia de otros supuestos que justifiquen el descontento de los ciudadanos:

1. Para una mejor comprensión un aspecto fundamental lo constituye de forma generalizada de unos años a esta parte, los tipos insuficientes de presupuestos para servicios urbanos, los cuales, se configurarse intramuros en los Consistorios, a la luz de tenues velas presupuestarias.

Es decir, salen a licitación con unas pretensiones de servicios muy superiores a la disponibilidad financiera para acometerlos, ya que razones presupuestarias obligan a reducir este capítulo a costa de la calidad del servicio.

2. Otro aspecto importante, es la competencia feroz entre las empresas especializadas, por resultar adjudicataria del contrato, motivada por la hambruna existente, que lleva a contemplar a aquellos que conocen el negocio, la excesiva influencia de las llamadas bajas rabiosas o desmesuradas por resultar adjudicatarios, y con apariencia de no detraer tiempo y/o actividades.

3. Según Aselin, el absentismo y las bajas en los servicios de limpieza urbana son un problema grave en España, con tasas que superan con creces la media nacional (alrededor del 10-13% frente al ~7%), impulsadas por la dureza física del trabajo, la desmotivación, el estrés y el abuso de bajas, causando cargas económicas y operativas significativas y dificultando la cobertura de puestos.

4. El respeto mutuo de los convenios entre empresa y trabajadores, son estrictamente necesarios para defensa de los mismos, además de toma en cuenta por propio conocimiento del Consistorio, ya que estos trabajos y su cierta dureza, son susceptibles de originar bajas y absentismos, otro motivo adicional de coste para las empresas a través de las correspondientes sustituciones, (si se llevan a cabo), encareciendo el importe de adjudicación por desequilibrio contractual, aceptándose su legalidad.

5. En cuantas ocasiones no hemos asistido a desavenencias entre concesionaria y empleados en capitales dando lugar a semanas de huelgas junto a la problemática de salubridad y otra.

6. Por último, imprescindible por parte del Consistorio contar con un profesional con experiencia en estas lides que cumpla y haga cumplir.