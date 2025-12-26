La digitalización arqueológica: las calzadas romanas

Creado: Actualizado:

¿Hay algún leonés que no haya oído hablar del Imperio Romano en nuestra tierra y más concretamente de las calzadas romanas? ¡No lo creemos! Sin embargo, es posible que no conozcan las últimas investigaciones que se han realizado y se siguen realizando sobre ellas. En todo el continente europeo y en publicaciones de todo tipo ya se han dado a conocer. A pesar de ello, queremos recordarlas porque se basan en la utilización de las más innovadoras técnicas actuales de la inteligencia humana que, han permitido digitalizarlas y crear un mapa bautizado como «Itiner-e». Los últimos estudios se han hecho por las Universidades de Aarhus (Dinamarca) y la Autónoma de Barcelona (Revista «Scientific Data»). Los profesores de la Universidad de León no están ausentes de estos nuevos trabajos, tal es el caso, de Javier Fernández Lozano, quien nos recuerda que, hasta hace pocos años había contabilizadas en Europa 188555 km. (alrededor de 1200 en León) y con los nuevos métodos en el Viejo Continente alcanzan la cifra de 29.9171 km.

Pero volvamos al pasado y hagamos una fugaz exposición de ello: Plinio, Dión y Paulo Orosio son los principales transmisores de noticias de la Hispania antigua. La «Septima Legio Gemina» fue creada por el emperador Augusto y se estableció en León, en forma de campamento militar, para luchar contra cántabros y astures. Su importancia surge a partir de Vespasiano. El recinto estuvo protegido por gruesas murallas con altas torres. Disponía de cuatro puertas de mármol con inscripciones en sus extremos de las que partían rectilíneas y anchas calzadas que, estructuralmente y en latín, sus niveles de inferior a superior fueron: statumen, ruderatio (o rudus), nucleus, pavimentum (o estratum) y crepido.

La última equivalente a lo que conocemos en nuestras carreteras como cuneta. La mayor parte de ellas fueron destruidas por Almanzor en el siglo X en sus luchas contra los cristianos. Paralelamente, Astorga que fue un convento jurídico de primer orden, fue creciendo convirtiéndose en un importante centro de la que partían cinco vías o calzadas: dos a Tarragona, dos a Braga (Portugal) y una a Burdeos (Francia).

El fundamental documento Itinerario de Antonino las mencionaba señalando en determinados momentos, las distancias entre los pueblos que, según el historiador C. Rosell en 1865, sus vestigios sin citarlos, en su mayoría, desaparecieron por las Guerras de Sucesión y de la Independencia. Con las buenas vías de comunicación, se potenciaban seguidamente las tierras, no sólo para la explotación minera (caso de El Bierzo) sino también para la agricultura y ganadería en la ribera de los ríos (Bernesga, Torio, Órbigo,.....), por eso no es de extrañar que, el vino y frutos hispanos a través de estos numerosos caminos que atravesaban nuestro suelo, estuvieran siempre presentes en la mesa de los emperadores y grandes patricios romanos.

El cristianismo, desde el punto de vista religioso, se debió extender por todo el Norte peninsular desde el siglo II, incluso posiblemente antes, a través de las calzadas romanas de ahí la importancia que adquirió el Camino de Santiago por el Occidente europeo que, atravesando los Pirineos comunicaba con Francia. El historiador Luis G. de Valdeavellano considera que, si los musulmanes ocuparon tan rápidamente la Península, se debió a que siguieron el itinerario de estas antiguas rutas imperiales. Su importancia a través de los siglos es tan relevante, que han servido de base para la construcción de carreteras (Vía de la Plata) y vías pecuarias con sus cañadas, cordeles o veredas (Mesta), de aquí que hoy se las considere un auténtico recurso cultural y la legislación actual las proteja sin exclusión alguna.

Pero no hay que olvidar tampoco su parte negativa pues, al ser lugares de tránsito muy concurridos por extranjeras (peregrinos especialmente), sirvieron para importar las pestes que se extendieron por el Imperio Bizantino y demás naciones europeas, infectados por las epidemias que llegaban a través de las rutas comerciales asiáticas.

Algunos historiadores han llegado a pensar, quizá sin lugar a equivocarse y salvando las posibles diferencias, que las provincias de León y limítrofes fueron para Roma, desde los aspectos agrícolas y mineros, lo que más tarde fue América para España por la extracción de metales preciosos y los nuevos cultivos importados (patata, etc.). Una obra publicada en el presente siglo es Vías romanas de las provincias de Zamora y León que se debe a Manuel Abilio Rabanal Alonso. Año 2006. Edit. Actas, 2 vols.