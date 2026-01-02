El reclamo del urogallo

Creado: Actualizado:

Se suele hablar del canto del urogallo más que de reclamo. Pero, no debemos perder de vista que su canto lo que encubre es un reclamo amoroso y territorial. Ave de belleza sin igual y canto sin igual también dadas sus connotaciones únicas.

En primavera tenemos las mayores posibilidades para escuchar esta singular música semejante, según algunos, a una bola de ruleta antes de detenerse en el número premiado. Singular sin duda e inconfundible. Una vez precisado lo mínimo respecto de este fenómeno de la naturaleza, debemos centrarnos en aquellas conductas que todos los años por las fechas navideñas se repiten. Aunque algunos afirman que con las generaciones mayores se terminará el espíritu navideño, de momento a casi todos nos embarga un, algo interior difícil de definir, que nos hace creer que queremos ser mejores y enmendar errores. Muchos hasta llegan a esbozar, eso sí, tímidamente, una sonrisa cosa que no conocen ni reconocen el resto del año. Algo pasa que nos transciende, porque si por voluntad propia fuera habría muchas menos sonrisas y abrazos que llegan a sumar una inflación que para los no acostumbrados representa un trabajo. Esta moda ocasional, pero reiterada a lo largo de los siglos ha creado marca y hasta a los más reacios y críticos los lleva a adoptar un falso asentimiento y aceptación condescendientes. Pues tal actitud se traslada al ámbito institucional. Nuestro rey, símbolo de la nación y del Estado, en su discurso, trasladó una firme voluntad de aunar voluntades, esfuerzos y sensibilidades en un proyecto futuro común. Hay que ver la cantidad de veces que citó palabras como diálogo y otras muchas que de forma indubitada nos invitan a salir de un individualismo demoledor. Al igual que el urogallo, perdón por la comparanza, su majestad entonó un canto de pasión por España, los españoles, desde el respeto a nuestra rica diversidad. Diversidad e imaginación que bien canalizadas pueden devolvernos a mejores tiempos en los que lo colectivo primaba sobre individualidades estériles. Una esterilidad que no para de crecer y cuyas consecuencias estamos sufriendo cada vez de forma más extensa. El que considere que si a él le va bien, el resto no importa, está profunda y gravemente equivocado. No es que yo sea profeta, es que la historia lo demuestra. Una querida amiga, me ha regalado un libro, conocido, muy conocido —

El hombre en busca de sentido— del autor Viktor Frankl. Narra su experiencia en un campo de concentración nazi y, entre otras realidades, cuenta como los nazis seleccionaban a judíos para que les ayudaran en su proceso de exterminio. Eran los conocidos como Kapos. Estos, para salvar sus vidas fueron más crueles que los propios nazis. Al final, todos muertos, salvo los que fueron rescatados por las tropas aliadas. Byung-Chul Han, autor de referencia en esta columna, nos invita a permanecer en nuestro último bastión, el hogar, frente a una sociedad cansada por la sobrexplotación que busca únicamente el rendimiento. No creo, con todo el respeto para el maestro, que sea la solución. Creo que a los intentos de fumigar nuestro sentido de lo colectivo se debe responder con el activismo social, no refugiándonos en nuestro castillo particular. ¿Qué pasará en el momento en que ya no haya castillo? La intimidad está desapareciendo y nosotros cada vez vivimos más aislados. Este camino no lleva a ninguna parte salvo al vacío. El urogallo en primavera canta para encontrar pareja, nosotros en Navidad elevamos la voz para ser más solidarios, para ser más humanos, gremiales que es lo que impone nuestro ADN. Nos parecemos mucho a esta magnífica ave, nuestras voces son recurrentes, en distintos momentos del año pero, con la misma finalidad.