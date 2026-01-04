Creado: Actualizado:

Políticos y científicos llevan años imbuyéndonos los dogmas inherentes al cambio climático, como la premura de no subir la temperatura más de 1,5º sobre la que, dicen, había en la época preindustrial, calculada, supongo, «a ojo de buen cubero». Preconizan sustituir el consumo de combustibles petrolíferos, emisores de CO2, por vegetales mediante tres procedimientos (entre otros fantasiosos).

Los planes de la UE por las energías «verdes» a partir de vegetales comenzaron con la aberración de subvencionar el cultivo de cereales para obtención de alcohol y mezclarlo con la gasolina, o de oleaginosas (colza, soja, girasol) para obtener biodiesel y añadirlo al gasóleo, llamando biocombustibles a ambos. Como estaba mal visto, reprimenda de la FAO, suprimieron la subvención pero establecieron un porcentaje obligatorio de ellos en los carburantes, que cuela mejor, a pesar de que la maquinaria empleada para producirlos consume gasóleo (tractores, cosechadoras) y la fabricación de muchos abonos, gas natural (metano). Consideremos además que somos importadores netos de ambos biocombustibles o de las materias de las que se obtienen. Con el procedimiento mantienen ocupadas las factorías subvencionadas antes. Aquí, el agua de los pantanos riega maíz con ese fin; en toda Europa, colza y girasol se detraen del mercado alimentario. La producción de biodiesel, encaminada en teoría a reducir la emisión de CO2, provoca su aumento por la deforestación de selvas captadoras del mismo, para cultivar soja en Brasil o palma en Indonesia y Malasia. Ahora pretenden producir biocombustibles de 2ª generación, costosos e insostenibles, e incluso de 3ª, utópicos. ¿Están locos o nos engañan? Pasemos a las centrales que queman restos agroforestales, biomasa, para producir energía eléctrica (perciben hasta un 75 % de la inversión inicial más la prima por kw). La eficiencia energética en estas centrales rondan el 25% (de Kuiper); es decir, se pierde un 75% de la energía de la biomasa a la eléctrica obtenida. ¿Por qué se empeñan en producir energía eléctrica con biomasa? Sería el caso de la de Briviesca, una «gloria» que quema la mitad de la paja de la Bureba, y la de Cubillos en León, biomasa forestal. La UE pasó de propugnar picar y enterrar la paja para mantener la materia orgánica del suelo a subvencionar su quema. ¡Vaya cambio! Cubillos paró temporalmente en 2024 porque no le llegaba la prima. Hace años su director general declaraba ufano que «eran pioneros en demostrar la rentabilidad de producir energía eléctrica sin subvención». Ya se ve. Llegó el dinero, «a tragalaperra» reanudó la quema porque la Junta se achantó y le adelantó ayuda para seguir. ¿Quiere la astilla regalada y subvención por los kw producidos? ¿Qué papel juega cada elemento del trío Acciona-Forestalia-Somacyl? En mi opinión está sobredimensionada, es un tragaldabas que consume miles de m

3 de astillas al día como si de un bocadillo se tratara. El Bierzo le queda pequeño. ¡Más madera! Una forma más eficiente de aprovechar la quema de biomasa es calentar el agua de una caldera en una central y distribuirla por red de tuberías. La consejería del «ramo» prevé la construcción de cinco puntos logísticos en la provincia para recoger biomasa procedente de los trabajos selvícolas en los montes, admitiendo árboles en rollo (¿de qué especie?), y surtir a futuras centrales de calor. La Bañeza, por su cercanía, sería la ubicación idónea de la central que consuma las astillas de Castrocontrigo, pero me temo que acaben en Cubillos o Puente Castro; las cosas, en grande. Tenía sentido el consumo de biogás (ahora lo llaman gas verde) en ésta procedente de los lodos de la depuradora de agua cercana, pero, ¿qué hace un ayuntamiento produciendo energía eléctrica para suministrar a REE y obteniendo Hidrógeno por hidrólisis del agua para surtir a no sé quién? ¡Viva la energía infinita del Hidrógeno! ¡Muera el petróleo! La pequeña planta pionera de Cuéllar quema astillas desde 1999 y surte de agua caliente calefactora y sanitaria a edificios públicos y privados cercanos, repito, cercanos, y además está en una comarca de abundantes pinares y más de veinte industrias de la madera como posibles suministradoras (aunque a veces las astillas le llegan de lejos, lejos…). La ceniza, rica en potasio y calcio antes se la llevaban gratis los agricultores como abono; ahora, ¡previamente la reciclan! ¿Qué le extraen? La tierra la reciclaba gratis; actualmente pagan por ello. Algunas especies a aprovechar han quedado diezmadas con los incendios; es el caso del pino resinero y el albar, así como la encina y el roble rebollo. De estas frondosas lo razonable sería aprovechar para astillas únicamente las ramas de diámetro inferior a 5-6 cm, de acopio y saca costosos, tanto empacadas como astilladas. Las de grosor superior y el tronco tienen un mercado como leña en trozos, con ahorro de combustibles fósiles respecto a las astillas y de mayor valor que éstas. Sería un derroche contaminante astillar lo grueso de estas especies. En el aprovechamiento de los pinos adultos para astillas, en teoría quedará alguno irregular, el raberón y ramas gruesas. De jóvenes, en las claras aprovecharán los pinos enteros suprimidos, con su carga de ramillas y acículas. Poca chicha. ¿Y del chopo? Astillarán el extremo superior y las ramas gruesas, como ahora, y quizá los residuos del cuasi monopolio de Valencia de Don Juan. Y las especies que Confederación descuaje en los cauces, si los limpia. El aprovechamiento de los residuos forestales debería ser sostenible ecológicamente porque ahorra emisiones de CO

2 y económicamente, sin subvención que lo enmascare. Excluyendo la tala, los usuarios deberían pagar los costes de la saca de la biomasa del monte, astillado, transporte y amortización y mantenimiento de la central de calor y su red. Intentan convencernos que con el aprovechamiento «astillero» la emisión de CO2 es neutra, pero claro eso se logra al cabo de 40-45 años de turno de la encina y el rebollo (más en los pinos) asimilando el gas, que emitimos en un instante en la quema. Trampa. Bien está que se aprovechen restos pero no para proyectos que favorecen solo a grandes empresas (queja reiterada por pequeños empresarios) o en multiproyectos que sirvan de banco de pruebas para energías inmaduras como en Puente Castro y, me temo, que con una red demasiado extensa y elevada pérdida de calor por las tuberías. Por cierto, para una menor pérdida de calor de la tierra circundante, es aconsejable mantener continuamente una temperatura de la red, aunque estén desconectadas las calefacciones. Considerando la baja densidad de las astillas, el coste del transporte es elevado. Únicamente es sostenible su aprovechamiento consumiéndolas en cercanía al origen, lo demás es artificio, sin ahorro de combustibles petrolíferos y de emisión de CO

2. Eso sí, se reduce combustible del monte y se creará algún empleo en el medio rural, que falta hace, aunque es difícil encontrar obreros por la dureza del trabajo y largas jornadas. Ahora, con la cuádruple factoría a construir en La Robla que consuma paja de maíz, no fácil de recolectar, intentan obtener la cuadratura del círculo energético. Mientras, el queroseno de los contaminantes aviones, incluidos los particulares, sin impuestos en la UE. Esto es coherencia energética.