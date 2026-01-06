La ilusión también se gestiona

Creado: Actualizado:

El año que acabamos estrenar será el marco temporal en el que Grupo Banco Sabadell celebre sus primeros 145 años de historia. Y subrayo lo de «primeros» porque la trayectoria que nos ha traído hasta aquí ha sido un acicate para hacernos mejores y también para superar embates que han puesto a prueba nuestras capacidades.

Hace pocas semanas, nuestro Consejero Delegado, César González-Bueno se mostró explícito al asegurar que «estamos preparados y en una posición envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas».

¿Por qué hemos de creer estas palabras? La razón es simple, pero sólida: les prometimos a nuestros accionistas y clientes defender sus intereses manteniendo la independencia del banco; y cumplimos. El Banco ha salido reforzado, de manera que 2026 supondrá el primer escalón para convertirnos en la mejor entidad española en servicio, cercanía y equipo humano.

El hecho de que internamente afrontemos el futuro con mucha ilusión, no nos distrae de lo que sucede fuera. La economía de España se mantendrá en el primer nivel internacional gracias a la robustez de sus empresas, y León lo tiene todo para seguir ese tren de futuro: paisaje y paisanaje; calidad de vida; industria consolidada y competitiva; turismo de calidad en crecimiento…

Alcanzar los retos del año que acaba de comenzar será posible si somos capaces de acercar aún más la literatura de la política a la realidad de los hechos y del trabajo del día a día. Los números o los presupuestos son meras quimeras si no se llevan a la práctica; y los objetivos se convierten en realidades cuando hacemos gestión y, si esta gestión es rigurosa, ágil y eficaz, podremos llegar aún más lejos y más alto.

Me refiero a la gestión que se deriva de la eficiencia, la optimización de recursos que tan bien conocemos las empresas. Una eficiencia que pasa por apostar por la calidad, la innovación y el esfuerzo frente al «buen pasar»; una gestión que no es sólo algo propio del mundo empresarial, sino que debe ser marca de calidad también de organizaciones e instituciones, sean éstas públicas o privadas.

Alguien dijo que «no todo lo nuevo es innovador»; por eso hay que afinar bien los proyectos y que estos tengan verdadero sentido, cuenten con una financiación suficiente y un liderazgo preparado y capaz; en este último punto es muy importante la formación para generar, retener e impulsar el talento, gracias a la labor de las empresas, la Universidad y los poderes públicos. Que todos ellos faciliten a los emprendedores la puesta en marcha de proyectos, que arriesguen con ellos, que se interrelacionen con otros emprendedores similares para compartir conocimientos e información; y que se sientan apoyados y arropados.

Y volvemos al «mantra» necesario: es imprescindible mejorar la gestión de las organizaciones y de las instituciones. En Banco Sabadell y en Sabadell Herrero pienso que hemos hecho «los deberes» en 2025 y, sin duda, trataremos de seguir mejorando en este 2026 para alcanzar el reto de ser el mejor Banco de España y de León.

Nuestro secreto no es otro que gestionar y hacerlo cuidando a nuestros profesionales y a nuestros clientes en un entorno en el que muchas cosas cambian y evolucionan, pero en el que lo importante: las personas, siguen en el centro de todo cuanto hacemos.

Estos primeros días del año animo a todo el que me encuentro a mirar al futuro con la ilusión que nos merecemos, porque León es una gran tierra y los leoneses son capaces de lo mejor, aunque no quiero dejar de recordar el título de estas breves líneas: la ilusión también se gestiona, y el futuro sólo lo ganaremos con gestión.

Pues manos a la obra.