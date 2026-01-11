El ocaso de la palabra

Creado: Actualizado:

Las palabras tienen sus limitaciones a la hora de abordar los problemas humanos, y los psicoanalistas lo conocemos muy bien, porque el cuerpo y su vertiente pulsional imponen una satisfacción demasiado alejada de lo verbal.

Hace muchos años el Sr. Freud se confrontaría con el límite que vehiculizan las palabras en la experiencia analítica, pero también con su claudicación e impotencia a la hora de abordar la problemática de la convivencia humana. No en vano la terrible confrontación bélica que asolaría Europa a comienzos del siglo XX, eclipsaría en su mente tantas esperanzas como promesas capitaneadas por el discurso de la razón y de la ciencia. Fue, precisamente, en ese momento, cuando modificaría su primer modelo pulsional (pulsiones del yo y pulsión sexual), para introducir el empuje de la pulsión de muerte en el devenir humano. Una reflexión que sería interpretada por algunos de sus discípulos más cercanos, como la tintura pesimista de un hombre confrontado con la guerra y el propio declive vital. Hoy, cuando los «tambores de guerra» vuelven a retumbar en nuestro alrededor, con fuerza y sin prudencia alguna, convendría no perder de vista el juicio de un investigador apesadumbrado por el mal pulsional y las guerras que asolan nuestra historia. Así que recomiendo releer el artículo que fue publicado en este mismo medio el año pasado, bajo el título

El retorno de ‘un Padre’, con el fin de situar el conflicto que se anunciaba y que ahora no ha hecho más que acercarnos a un escenario más confrontado con «Lo peor». En el texto se dibujaba la encrucijada sociocultural en la que nos encontramos (empuje de lo femenino, derechos de las minorías, defensa de las comunidades identitarias y de goce, mafias, drogas, inseguridad ciudadana, migraciones masivas, corrupción institucional, violencia a flor de piel, obscenidad sadeana, desvalorización de la familia tradicional…) y la necesidad que muchos sentían por imponer un nuevo «orden»; entre otros, el Sr. Trump. Y así, a diferencia de muchos de nuestros políticos, que se dedican a maquillar o manipular las palabras, construyendo múltiples frases que esconden siempre su verdadera intención; el Sr. Trump se caracteriza por manifestar sin benevolencia todo aquello que se le impone en la mente, ejecutando además sin reparo alguno, acciones relámpago que dejan «en vilo» a media humanidad. Y, desde luego, en tan corto espacio de gobernanza, ha llevado a cabo sin ningún pudor muchas de sus proclamas electorales, hasta anunciar a los «cuatro vientos» la idea de querer hacer de los Estados Unidos un país triunfador y cada vez más grande, sin importarle para nada todos los demás. Ahora bien, si hemos llegado a esta situación de desenfreno y mesianismo político, en diferentes espacios del planeta, es gracias a un sistema democrático tan frágil como incapaz, para resolver los múltiples asuntos que acechan en la hipermodernidad. Y, aunque hace tiempo que el sistema político de partidos, se encuentra en una crisis continua, sin embargo, ha habido un acontecimiento que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, vaticina el declive de las democracias, así como el cambio del acuerdo y la mediación de la palabra por el despotismo y la violencia en la resolución de los conflictos humanos. Me refiero, precisamente, al asalto del Capitolio. Porque fue allí, en ese instante, cuando por primera vez se puso en jaque el valor de la conversación parlamentaria, para ensalzar la ira pulsional en el marco de las instituciones democráticas. A partir de ese momento, como diría el afamado «Julio César» mientras atravesaba el Rubicón en su desafío contra el Senado de Roma: «La suerte está echada». Ahora bien, si esto fue así, y nadie supo o pudo encauzar más adelante lo que allí había acontecido —probablemente por falta de pericia o miedo a la confrontación civil-, entonces ¿qué se podía esperar más tarde cuando la impunidad y la victoria sonrieran al Sr. Trump, mientras se miraba con descaro en su particular espejo mágico? Creo sinceramente —y la historia, en este sentido, no hace más que repetir machaconamente escenas y confrontaciones de este tipo—, que son, en esos momentos, cuando se echa en falta el talante negociador y el pulso firme de un político, con autoridad, capaz de defender la convivencia pacífica y el uso de una razón amparada en el sentido común. Pero, ¿es esto verdaderamente posible? Nada que ver, por otra parte, con la actitud de todos estos personajes que, imbuidos en un mesianismo grandilocuente sin punto de capitón, se dejan llevar por el empuje mortífero pulsional, con el fin de saciar unas ansias de poder sin freno. Pero es, en ese momento, cuando el padre ya no se contenta solamente con devorar a sus propios hijos, sino también, y lo que es aún peor para todos, con destruir todo aquello que rezuma desorden en aras de lograr un orden inalcanzable ante la mirada atónita o cómplice de los demás. Desconozco lo que va a suceder, pero todo apunta a que existe un verdadero empeño por destapar una vieja «Era», en la que las autocracias se conviertan en el modo de resolver los conflictos humanos. Y, si esto es así, desde luego que no será sin tener que abrir nuevamente las puertas del infierno.