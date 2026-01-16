¿Qué panorama económico nos dejará Sánchez?

Creado: Actualizado:

Las últimas elecciones generales se desarrollaron el 23 de Julio de 2023. La ausencia de un gobierno estable hace pensar en la dificultad para acabar la legislatura a mediados del año que viene, sin haber presentado ni por tanto aprobado ningún Presupuesto General del Estado. Sus socios intentan ordeñar al gobierno todo lo que puedan pero el hedor empieza a ser insoportable hasta para los buitres. Sin embargo, hay que admitir la habilidad del presidente para moverse en aguas turbulentas y aunque la corrupción no es patrimonio exclusivo de ningún partido, sí parece que el trato cercano con proveedores y clientes del oficio más antiguo del mundo, así como el amparo a feministas de boquilla y demás lumpen le han proporcionado la experiencia que el doctorado que nunca hizo le hubiese aportado. Qué corto se quedó Albert Rivera cuando hablaba de la banda de Sánchez.

Las cifras económicas son buenas si nos referimos al PIB o Producto Interior Bruto, pero se trata, en mi opinión, de un espejismo. También alardeaba Felipe González en 1992, Olimpiadas en Barcelona y Expo en Sevilla al mismo tiempo. La peseta era considerada por el Financial Times «The Deutsche Mark of the Garlic Belt», haciendo un símil de su fortaleza como la moneda alemana del «cinturón del ajo», el Sur de Europa. Ya antes de acabar el año sufrió dos devaluaciones detonando una recesión económica que llevó el paro del 16% al 24% en solo 12 meses. También soñaba Zapatero que jugábamos en la Champions League. Despertado por un bofetón de Europa congeló las pensiones y redujo el sueldo a los funcionarios en 2011. Su política económica, ajena a la realidad, nos enfrentó indefensos a la crisis de las «subprime». Sin ánimo de análisis exhaustivo, señalaré lo que podría definirse como aluminosis en el sistema, que nos hace muy vulnerables en el futuro:

—Educación: Nuestra economía es incapaz de absorber un elevado número de graduados, lo que lleva a la mayor tasa de sobrecualificación de Europa, con el 35% trabajando en empleos por debajo de su supuesto nivel formativo, sueldos bajos e inevitable frustración. Nivel de idiomas, matemáticas, competencias digitales, comprensión lectora o pensamiento crítico, entre otras destrezas en las que presentamos debilidades, según el internacional informe PISA. Urge menos buenismo y más meritocracia en la educación obligatoria así como formación universitaria más rigurosa y pegada a la realidad empresarial, ya que en algunos casos más parecen preparar para oposiciones.

—Deuda pública: 103,2% del PIB, niveles históricos e insistiendo el gobierno que nuestra deuda está bajando, lo cual no es cierto. En la Universidad privada en la que estudió Sánchez seguro que aprendió que con un déficit más bajo que el crecimiento nominal de la economía, esto es, sin ajustar el IPC, la deuda se incrementa en términos absolutos aunque baje en relativos. Sube 350 mil millones desde los 1,35 billones de Euros de 2020 a los 1,7 actuales. No ayuda un desbocado sistema de Comunidades Autónomas, una pésima gestión de empresas públicas y gasto social financiado con deuda en vez de ingreso ordinario.

— El PIB: Nuestro Producto Interior Bruto crece más que la media europea desde 2020, hoy casi al 3%, pero hay que leer los datos en su contexto. Fuimos el país que más decreció en ese año, el 10,9%, luego era de esperar que el rebote fuese mayor. Hemos llegado a casi 50 millones de habitantes con la incorporación de tres millones de personas extranjeras que trabajan principalmente en un sector servicios de poco valor añadido, creciendo el PIB al tener más habitantes, no porque cada uno genere más. Además la generosidad Europea se acaba este año 2026, por lo que el impulso de sus transferencias desaparecerá. Hablamos de alrededor de 80 mil millones de Euros a fondo perdido, en muchos casos malgastados y que no han llegado como deberían a las empresas y sí a un ineficiente sector público, sin haber aprovechado la oportunidad para transformar nuestro sistema económico.

—Impuestos: Una subida desmedida, especialmente «en frío», sin deflactar la tarifa del IRPF, ha llevado a que con incrementos en el salario equivalentes al IPC, la subida neta sea menor perdiendo poder adquisitivo. Quien sea asalariado debería echar un vistazo a su nómina y ojear qué porcentaje le retenían en 2018 y comparar con el de hoy. Entenderá perfectamente quién paga esta fiesta más allá de comprobarlo en la cesta de la compra. Lo peor es que se han desperdiciado unos ingresos fiscales récord que deberían haber servido para eliminar el déficit público estructural o bien gastar en inversión productiva y no con el objetivo de crear una masa subsidiada. Se ha gastado mucho y se ha invertido poco.

—Pensiones: La factura de las pensiones iguala a todos los ingresos del sector turístico, 13,2% del PIB, cantidad todavía manejable. El problema es a futuro, debido a mayores prestaciones de las jubilaciones del baby boom que las que salen del sistema, aumentando el déficit de forma exponencial. Por ello, en el año 2025 el importe creció un 6,2%, al añadir la mayor subida de quien no cotizó lo suficiente. Baste decir que 1 de cada 4 Euros no se paga con las cuotas sociales sino con impuestos generales, 25%, que compara con el 6% en 2010. Las últimas reformas han ido en dirección contraria a Europa, sin tener en cuenta expectativa de vida y demografía para evitar el desequilibrio actuarial, por lo que llegaremos a un gasto superior al 16% del PIB, el país que más dedicará a estas rentas, detrayendo de otros capítulos. Los jóvenes ante una brecha generacional sin precedentes, acabarán cobrando menos que sus padres, quienes perciben mucho más de lo que cotizaron. Debe añadirse la irresponsabilidad de cargarse los Fondos de Pensiones Individuales y contar con unos testimoniales Fondos de Empleo, excepto en el exitoso sistema vasco.

—Mercado laboral: El paro en España es el más alto de Europa, el doble de la media, incluso sin tener en cuenta los fijos discontínuos, cuya cifra se niega el gobierno a facilitar. Falta por abordar el absentismo, en niveles nunca vistos, así como las prestaciones por desempleo y subsidios, que no incentivan la busqueda de empleo, siendo inconcebible que con este paro haya dificultad para contratar. Debe revisarse el modelo para que el pago de las prestaciones esté ligado de verdad a la búsqueda de trabajo monitorizada por el SEPE y al acceso a la formación necesaria si hiciere falta. Señalar que se asfixia a las empresas con burocracia y regulación al contar con exceso de microempresas con sueldos bajos y no se incentiva el aumento de tamaño. En cuanto el empleo público, en su máximo histórico, necesidad de una reforma radical en orden a la racionalización de funciones, actualización indispensable de destrezas, trato al administrado, exigencia y percepción de que las oposiciones son solo el modo de acceder al puesto, no de perpetuarse en el.

—Infrastructuras: Cualquiera puede percibir la falta de mantenimiento o adecuación de comunicaciones por carretera, ferrocarril, redes eléctricas, con los problemas para centros de datos de IA y promociones inmobiliarias o defensas frente a catástrofes naturales.

—Defensa: Con el gasto más bajo de Europa formamos parte de un club que sube la cuota. Nuestra soberanía nos permite hacer frente a ello o salirnos, opción esta última que no parece la más recomendable. Somos la frontera Sur del continente con dos ciudades más las Canarias en Africa, malas relaciones con EEUU y pérdida de relevancia en los centros de decisión internacionales.

—Vivienda: Una gravísima situación creada por sectarismo ideológico. Ante un problema de oferta se ha desprotegido al propietario corriendo a su cargo el escudo social, retirándose del mercado de alquiler miles de viviendas, con la consiguiente subida de precio de las rentas incluso en ciudades alejadas de los centros económicos y ejerciendo presión en los precios de compra. La solución obviamente es incrementar la oferta con mayores garantías al propietario y construyendo vivienda, pero no soportan que alguien pueda ganar dinero con esta actividad y el Estado carece de medios para vivienda pública como en Europa si no es con el dinero de la promoción privada y su colaboración con el sector público.

En conclusión, no se han abordado desequilibrios que nos lastrarán en el futuro y el único objetivo es aguantar hasta 2027 e incluso más, como se intuye del pactado aumento del 4,5% de los sueldos de los funcionarios para ese año. Deja el campo minado para quien venga y le deja casi sin margen de maniobra. Los vientos venezolanos y judiciales pueden hacer que ese momento llegue antes.