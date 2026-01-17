2026: El año en el que San Isidro debe ocupar el lugar que merece

Creado: Actualizado:

El año acaba de comenzar y con él se abre una oportunidad que la provincia de León no puede permitirse dejar pasar. La estación de esquí de San Isidro no es solo un espacio deportivo: es una joya natural, económica y social que, bien gestionada, puede convertirse en uno de los grandes motores del turismo de montaña del noroeste peninsular.

Las cifras de asistencia durante estas Navidades han sido históricas. La nieve ha llegado, el frío acompaña y el tiempo está respetando. La respuesta del público ha sido clara: San Isidro interesa, atrae y funciona cuando las condiciones se dan. Familias, esquiadores habituales y visitantes ocasionales han vuelto a llenar la estación, demostrando el enorme potencial que tiene cuando la meteorología acompaña. Pero este escenario positivo también deja al descubierto una realidad que llevamos años señalando: la falta de una red moderna y completa de producción de nieve artificial. En pleno 2026, la innivación no puede seguir siendo un complemento puntual, sino una infraestructura estratégica. Y no hablamos solo de reforzar algunas zonas, sino de una instalación que dé cobertura real a toda la estación, incluidos sectores clave como Salencias. Con una red de cañones moderna, eficiente y bien distribuida, esta misma temporada podría haber ofrecido muchos más kilómetros esquiables durante más días. Eso habría permitido consolidar a San Isidro como una estación fiable, capaz de planificar aperturas, fidelizar visitantes y competir en igualdad de condiciones con otras estaciones del norte. En el contexto climático actual, depender exclusivamente de la nieve natural ya no es una opción responsable. A esta inversión imprescindible se suma otra que lleva años sobre la mesa y que hoy resulta más necesaria que nunca: un plan serio de ampliación y conexión con Fuentes de Invierno. Desde San-Isidro.net se propuso hace ya casi tres años un estudio en esta línea, con una visión clara y de futuro. Hoy, ese planteamiento cobra plena vigencia. La unión de ambos dominios esquiables daría lugar a la mayor estación de esquí del noroeste de España. Un proyecto transformador, no solo para el deporte blanco, sino para todo el tejido económico de la montaña oriental leonesa y las comarcas vecinas. Hablamos de empleo, de actividad turística durante todo el invierno y de una oportunidad real para fijar población en la montaña. La nieve y San Isidro deben convertirse en uno de los grandes estandartes del turismo y del deporte en la provincia de León. No se trata de competir con otros modelos, sino de apostar con decisión por una fortaleza propia. La Diputación de León tiene en su mano liderar este proceso y demostrar que cree de verdad en el potencial de la estación. 2026 debe ser el año en el que se pase de las palabras a los hechos. El año en el que se entienda que San Isidro no es un gasto, sino una inversión estratégica para el futuro de la provincia. La estación ha demostrado que responde cuando se le dan herramientas. Ahora le toca a las administraciones estar a la altura. Esto no es un juego. Es el futuro de la montaña leonesa y una oportunidad que no puede volver a dejarse escapar.