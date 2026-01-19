Mis gallinitas están bien

Creado: Actualizado:

Sí, están bien mis cinco gallinitas ponedoras, así pues, señor Pepe Estrada, no te preocupes demasiado, sólo andan algo tristes, no ponen tanto, pero siguen dando el do de pecho a pesar de la cruel amenaza de esta gripe aviar tan piojosa. Ya sabes que no en balde son mañas, valientes, optimistas, y van a resistir y superar cualquier plaga, sea vírica, bacteriana, o política. De gallitos no quieren saber nada.

El otro día, al mediodía, en la calle, coincidí con Francisco Javier García Prieto Gómez, que también se interesó por Alexa, Berenice, Chiara, Daira, y Kora. Hablamos un rato, y dijo: «Cada día que pasa escribes mejor». Gracias, Javier, tienes razón, escribo muy bien, por eso no publicará mis libros inéditos el Instituto Leonés de Cultura, ni me presentaré al Premio Planeta. Escribo con tanto acierto que incluso Milei, presidente de Argentina, me ha felicitado por mi artículo

Milei habla claro, publicado en esta página de Diario de León el 14-10-25. Además, declaró: «Eres el mejor analista político, el que más entiende de economía real, sabías que también ganaría las Elecciones Legislativas del domingo 26-10-2025». Se mostró encantado, tanto que hasta quería enviarme algunos gallitos pamperos, libres de peste, fogosos, liberales, cariñosos, serviciales, muy psicólogos, buenos cumplidores que montan a caballo y bailan los tangos mejor que Gardel y Perón en sus buenos tiempos. Este detalle solidario, de Javi Salvador, pretendía alegrar un poco más la buena vida de mis cinco gallinitas que, evidentemente, ya son muy famosas (toma nota, Estrada, a tus fogosos gallitos baloncestistas del pueblo le van saliendo excelentes competidores, mis gallinitas lo saben, y siguen diciendo «nones»), mantienen, heroicamente, su libertad, su humildad, y ni siquiera aceptan entrevistas y reportajes en las televisiones. Tuve que rechazar la oferta gallinácea de Milei (que además quería que fuera yo uno de sus principales asesores económicos). Le dije, una vez más, algo que él ya sabe: soy partidario del mestizaje, y los hermanos hispanos pueden venir a España cuando quieran, serán bien recibidos, pero mis cinco gallinitas ponedoras son punto y aparte, de momento les va bien la endogamia, no están para encuentros amorosos peligrosos, son conservadoras, exigentes, nunca aceptaran pretendientes que no dominen a la perfección el cante y baile de briosas jotas de Aragón. Mis gallinitas lamentan la cruel y triste realidad, incluso Kora, que es tolerante y calladita, no para de exclamar: «¡Qué injusta es la vida, las palomas cagonas en libertad, y nuestras hermanas de los pueblos atormentadas, no hay derecho!». «¿Y el señor alcalde no te ha dicho nada, no vendrá a visitarnos?», me pregunta Berenice, bastante desilusionada. «Pues no, no parece», contesto. «¡Ya, ya, qué falta de sensibilidad!», cacarea ella, y añade: «Ni siquiera nos ha rebajado la tasa de basuras, y además pagamos 38 euros del 2024 por lo de Gersul, todo un lío, pero, claro, como no nos gusta protestar y reclamar y perder el tiempo». Alexa, a pesar del poco tiempo que lleva en mi terraza mirando a La Candamia, creo que, sin olvidar a su Aragón del alma, ya se me está haciendo algo leonesísta, le encanta la historia, y me dice: «Además de tener fe católica, los monarcas del Reino de León eran tan resolutivos y realistas que nunca se andaban con chiquitas. Ahora, con esto del Lexit, me he dado cuenta que el gallo de la torre de la Basílica de San Isidoro de León no tiene patas, ni hace el quiquiriquí, está lisiado, es un veleta, se le nota que no es gallaecio, ni legionense, ni cisastur, ¡pobre destino parece tener nuestro reino!». Chiara está muy afectada, creo que es la más intelectual, camina con cortos pasitos, meditabunda y triste por la barandilla de la terraza del alto pisito que dicen que es de mi propiedad cuando en realidad soy un inquilino, no un okupa, que paga un IBI (Impuesto Bien Injusto) astronómico, sideral, que me hace ver las estrellas. Chiara no soporta los programas de televisión, ni siquiera ese instante fugaz de El Tiempo, de Brasero, que tanto calienta la publicidad. A ninguna de mis cinco gallinitas le gusta Julia Otero, pero los miércoles, al mediodía, Chiara sí escucha Onda Cero, es admiradora de César García Álvarez, un sabio. Muy lista es Chiara, pues, temiendo que yo pueda tener celos, guiña un ojazo, sonríe seductora, y sentencia: «Es casi tan bueno como tú». Yo se lo agradezco, me vengo arriba (en el buen sentido de la expresión), le acaricio el pico, y digo: «Claro que sí, Chiarita, además conozco el mundo empresarial». Daira sabe de economía, de política, de un sin fin de cosas, pero no es politóloga. Anda entre dudas, sin decidirse todavía si apoyar a Ester Muñoz, tan despepitadita ella (con razón, dice Daira), que habla con aplomo y vocaliza bien, o votar a Pepa Millán Parro, de Cabra (Córdoba), portavoz de Vox, que es muy fina y seguro que conoce a su paisano, ya fallecido, el falangista camisa vieja José Solís Ruiz «la sonrisa del régimen», que habiendo dicho: «Menos latín y más deporte en las escuelas», le llevó la contraria su camarada Adolfo Muñoz Alonso, replicándole: «Gracias al latín, a los de su pueblo les llaman egabrenses y no cabrones». Podría seguir hablando de mis encantadoras cinco gallinitas, que sí saben latín y además son muy deportistas, famosas desde el 30-10-2023 gracias a Diario de León, pero ni ellas ni yo queremos que les salgan más ardientes pretendientes. Hay que ser prudentes, esperar que venga la primavera, desparezca la gripe aviar y pronto un futuro mucho mejor, menos putero, menos corrupto. Mis gallinitas están bien, y Feijóo mal, muy mal, por dejarse llevar a Cataluña por sus malos asesores, en el último fin de semana de noviembre de 2025. Se ha mostrado impotente y suplicante ante los empresarios que apoyan a Puigdemón y Junts (defensores de Pujol), burguesía de extrema derecha separatista que odia a los hispanos y siempre se opone a la reducción de la jornada laboral y al aumento de salarios. Los «populares», a veces tan incongruentes, han hecho el ridículo ante los españoles de bien y han regalado muchos votos a Vox por no saber esperar a que Sánchez, con su mariachi de partiditos, se queme, se abrase. Gallinitas españolas, pobrecitas, ya somos muchos los que os comprendemos y apoyamos. Con toda Burbialidad.