Degeneración democrática

Creado: Actualizado:

Algunos, o muchos, contemplamos pasmados cómo, en España, cada situación, cada evento, cada circunstancia, cada desgracia o decisión política del gobierno, son objeto de clara expresión degenerativa de nuestra democracia. La corrupción, la inmoralidad, la insolidaridad, el mal hacer permanente manifiestan lo que es, lo que hace y deshace, lo que roba y lo que pervierte este gobierno.

Cabe observar que el Gobierno y todas sus ramificaciones son simples copias o imitaciones de la estructura mental, la ética, la irrealidad, la mentira, las enseñanzas y las órdenes del jefe y su lacayo, sus secuaces y su círculo más próximo: su horda o ralea. Está todo en el ADN del uno y sus vasos comunicantes. ¿Estamos todo el pueblo, la ciudadanía, los estamentos jurídicos, las instituciones básicas y la prensa libre perdiendo perspectiva? ¡A ver si yo me aclaro con algunos ejemplillos! Se lo dedico a todos los PSOfanáticos (la E ha desaparecido desde que es Partido Sanchista Obsceno). —La instauración de la mentira y el ocultismo como bases de la acción política. —Socabada la justicia, la sanidad, la educación, la dignidad humana, la conciencia, el orden institucional, el bien común, etc. —Despreciar a la Iglesia, el cristianismo, todo lo espiritual y trascendente, en aras a promocionar lo woke progresista que desarrolla la perversión social. —El Estado centrado en amurallarse política, económica, conceptual y físicamente. —Las instituciones se degradan a velocidades imprevisibles. —Los servicios públicos degeneran cada día afectando especialmente a la juventud. El empleo, la vivienda, la cultura y la seguridad ¿para quién son? —Los pobres, los vulnerables, los necesitados cada día proliferan, se han multiplicado exponencialmente y siguen... Efecto directo del tipo de gobernanza. —Los menas y menos menas viven a sus anchas a costa de los españoles más agobiados y también a costa de sus propias habilidades contra-personas. —La burocracia aumenta en cantidad y proporcionalmente en lentitud a medida que se incrementa desproporcionadamente el número de funcionarios a quienes se asignan puestos sin ocupación, tarea o quehacer. —La prensa internacional tiene cada día bromas, chistes y comentarios jocosos a costa del sanchismo español, en especial por el lucimiento en casa y fuera de casa del Uno, a quien la calle España saluda ruidosa y silbadamente. —La moto de Sánchez, como va en falcon, vuela por los cielos de la economía impositiva. Una de las muchas razones por las que los inversores huyen aterrorizados, además de la inseguridad y el descrédito rampantes. «El colapso de la educación es el colapso de una nación», se lee a la entrada de una universidad sudafricana. Gran lección para nuestro Gobierno que deseduca desgobernando. Burlarse de España, de los españoles y de todo lo más noble, bello y sagrado de la patria es la tarea que mejor lleva a cabo el sanchismo degenerado. Surgen socialistas que empiezan a ver el desastre tras casi ocho años, ¡qué agudos son ellos! Han necesitado todo ese tiempo para empezar a ver; bueno, a ver o a temer por ellos y sus colegas que viven del sanchismo y con peligro de perder el pan. Que sepan que son tantos los paniaguados que les van a chulear. Termino haciendo referencia a La Gran Burla, la protagonizada hace muy poco tiempo al condecorar con la Gran Cruz... al cínico indeseable trilero ZP. ¡Nada menos que una Cruz! ¡Vaya profanación! Y de un santo, ¡más escarnio! ¿No tiene nada que decir la Iglesia española? Burla del condecorador y burla del condecorado. ¿Servirá esa cruz a Zapatero para esconderse? Los iraníes nos están dando un noble y valiente ejemplo de lo que un gobierno corrupto, anti-ciudadano y trilero, además de explotador, egoísta y anti-demócrata se merece y también ejemplo de cómo hacérselo saber.