La «Aparición», fiesta de raigambre tradicional

Una festividad litúrgica y tres fechas concretas sobresalen y se traslucen con tonalidad indeleble en el calendario de la parroquia de Nuestra Señora del Mercado y del Camino, la Antigua, de León. Sin que ello signifique preferencia alguna, a efectos indicativos comenzaré diciendo que la festividad litúrgica está relacionada con el quinto viernes de cuaresma, Viernes de Dolores o, si se prefiere, Viernes de Pasión, como se decía en tiempos pretéritos, cuando al atardecer, la Antigua del Camino, que es la advocación mariana más antigua del noroeste de la Península Ibérica, parte del santuario que se alza entre la calle de Herreros y la popular plaza del Grano, iniciándose así la Semana Santa de León.

Las tres fechas concretas se ciñen a tres días precisos. Uno de ellos se corresponde con el siete de octubre de 2023, festividad litúrgica de Nuestra Señora del Rosario, jornada en que la Virgen del Mercado fue coronada canónicamente por el actual prelado legionense, Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CFM, en la S. I. Catedral de León. El siguiente data del 15 de marzo de 2024, día en que la parroquia de Nuestra Señora del Mercado y del Camino, la Antigua, recibió la Medalla de Oro de la ciudad de León otorgada por el Ayuntamiento legionense con fecha 28 de diciembre de 2023, siendo la primera de esta capital del Viejo Reino distinguida con tan alta y honrosa distinción, porque, en palabras de José Antonio Diez Díaz, alcalde de León, «rinde homenaje a todos los miembros de una comunidad parroquial que hunde sus raíces en la historia de la ciudad, en el legado de las primeras comunidades cristianas y en una palabra, entendida dentro y fuera de la religión pero siempre vinculada a la bonhomía, que es solidaridad». Y otro, tan próximo ahora en el calendario, está referido a la fiesta de «La Aparición» de la Virgen a un pastor entre la asperidad de una zarza en el lugar donde se halla un crucero en la plaza citada anteriormente, manifestación acontecida, según la tradición, en tiempos del arrianismo, el nueve de febrero del año 560. Una calle titulada «Nueve de febrero», en el barrio de la Chantría, hace referencia a dicha «Aparición», que ocupará el protagonismo de los siguientes renglones. «La Aparición» fue siempre la primera fiesta que se celebraba en los barrios de nuestra ciudad. Y aunque la meteorología se hacía presente, bien, con extremas manifestaciones, o, bien, con un sol de baja intensidad, propio del invierno, no por eso se arredraba la comisión de festejos formada por los mozos del barrio, encargada de confeccionar el programa de actos, en cuyos epígrafes predominaban demostraciones públicas muy del gusto del común de la ciudadanía, y donde la masiva participación popular, sobre todo de los vecinos del barrio, adquiría carta de naturaleza. En aquellos programas de actividades lúdicas, la hoguera ocupaba un lugar preeminente, llevándose a cabo en la citada plaza del Grano, escenario después de la verbena que transcurría a los sones castizos de un organillo. El encendido de la hoguera representaba todo un reto para los organizadores de los eventos pertinentes. Y avivaba la osadía entre los mozos del barrio del San Martín. José Eguiagaray Pallarés lo tiene referido así: «Entre la chiquillería de San Martín y la del Mercado había sus luchas, que se ponían de manifiesto en estos días de las hogueras respectivas, en que los de una de las parroquias tenía el honor de prender fuego, antes de la hora señalada, a la hoguera de los contrarios […] ante tan grosera provocación, salían a relucir piedras y palos, y el Tío Mansilla, que podía con todos a bastonazos, nos hacía huir a la calleja de las Cercas, y allí se formalizaban las pedreas, y alguna vez una cabeza con los tegumentos rotos, era la cosecha final de la gran contienda; pero no habían prendido la hoguera los de San Martín a los del Mercado». [

Lo que va de ayer a hoy. Estampas anecdóticas del viejo León. 1955. p. 74]. El Tío Mansilla era uno de los porteros municipales, hoy diríamos agentes de la Policía Local, encargados de mantener el orden en la ciudad y de mantener a raya a la mocedad que exhibía comportamientos inadecuados, cívicamente hablando, como era el caso que se comenta en las líneas precedentes. Entonces, en la morfología urbana de la parroquia, la masiva instalación de cadenetas en calles y plazas así como el estampido de la cohetería resultaban signos reveladores de la festividad. Actualmente, un ramo leonés, semicircular, ornado con diversas frutas, situado exteriormente en la puerta del templo parroquial, anuncia al transeúnte la fiesta de «La Aparición», cuya conmemoración queda sustentada cardinalmente por los actos litúrgicos que se celebran dicho día. Expuesto el Santísimo durante toda la jornada, después del rezo del santo rosario, se lleva a término una solemne eucaristía, eso sí, con asistencia masiva de vecinos, devotos, y asociaciones con sus insignias adscritas a esta parroquia, en resumen, una ingente cantidad de fieles que acuden a postrarse a los pies de la «Morenica del Mercado», virgen de rogativas que ha llevado siempre al pueblo de León una luz de esperanza en momentos de aflicción y sufrimiento. Este año de la Encarnación de Nuestro Señor 2026, el día de la «Aparición», fiesta de raigambre tradicional, Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, prelado legionense, presidirá la señalada eucaristía a las 19:30 horas y procederá a la bendición de la primera piedra del nuevo Centro Parroquial «Enrique García Centeno», que honra la memoria del anterior párroco de esta feligresía, y, además, se inaugurará la nueva tarima del presbiterio del templo parroquial.