Miradas y visiones desde Laciana: en un mundo de incertidumbres

Estamos volviendo a expresar: lo que vemos y oímos con miras a poder dejar expresión de claridad con los acontecimientos que nos están rodeando, hoy, en un laberinto social descoyuntado. En nuestra tierra, tierra de amalgamas culturales, de personalidades multirregionales.

Asentadas en la Historia más antigua de la que tenemos fiel reflejo gráfico, se crea un aquelarre político que conlleva a una panfletaria situación, dentro de formaciones políticas que en apariencia habrían de ser apoyo y referencia de ideales reales en aras de reclamación de historicidad costumbrista y de raigambre social. He aquí, ante unas elecciones autonómicas, de una autonomía impuesta a hierro y fuego. Cuando más próxima a una posible ascensión al olimpo político de esta «Castilla y León», después de una serie de años de volver a renacer de las cenizas, como ave fénix: se revuelve la olla. Sí, la olla de la UPL. Es la revolvedera de la olla, que había fermentado. Mal caldo se fizo y de esta guisa, o la carne ya estaba mal oliente o las verduras se tiraron a acido. La cuestión es que con «dimes» y «diretes» saliéndose de madre, un día sí y otro también, en la prensa y en los medios radiofónicos, sin ningún atisbo de pudor, ni prudencia. Se viene a dar a conocer determinados avances informativos que por ética y buenas praxis, deberían haberse dado a conocer después de haber sido tomada la decisión por el órgano competente y no por los correveidiles transmisores del partido. Hay, por no decirse «debería haber», a quien en jugada breve de tablero de ajedrez se le ha dado jaque mate, sino al estilo pastor, a estilo de prolongada partida después de haberlo arrinconado sin enroque. Aquí no se aplicó la citación de las partes para ser oídas, algo que me ha sorprendido. Bajo silencio y postureo de acoso y derribo se hace manifiesto un desinterés por la «causa» hacia la persona. Que el juego de fuerzas por ley haya de recrearse y llevarse a cabo el sistema de «cremallera»: valga la expresión con mi disentir a las formas que resultaron llevadas a cabo. He observado que quien ha ejercido de secretario comarcal de la UPL en Cabrera, Vierzo y Laciana ha sido despachado sin previa audición por los correspondientes órganos. Que se han traído y llevado manejos y jugadas fuera de estatutos, consejos y congresos. Constitución de una lista de representación sin contar con la parte que corresponde al Vierzo. Esto es todo dicho y hecho a criterio y comparsa de personas o personajes con un criterio dictatorial de carácter sobradamente despótico. Ante el silencio que ha conllevado el escrito anterior remitido por mi persona a la máxima autoridad del partido, doy por hecho, que todo lo expuesto en él es de nulo interés para el bienestar de la formación política de la que es presidente. Así queda expuesto que este partido no es gobernado por órganos que se dilucidan en los estatutos, ni ordenamientos legales y si por «estatutos» a imagen y semejanza al capricho de personajes. Si alguien del partido cree que «ninguneando» a los ciudadanos que componemos las bases y aplicando formulas cohercitivas con coacciones y queriendo quebrar voluntades individuales, están creando una desintonía con la población electoral, de la que Ustedes quieren obtener pingues resultados en las próximas autonómicas. Personalmente, considerando propio, han ganado las elecciones por adelantado: en la papelera. Todas sus expectativas grandilocuentes, a raíz de lo vivido en los últimos quince días, dicen a voz en cuello: no sois de fiar. Espero y deseo que de aquí al día 15 de marzo, «Día D, sean jornadas en las que sus meninges y dendritas se reordenen y sean resultados victoriosos los que obtengan. Cabrera, Vierzo y Laciana, tres comarcas que saben muy bien expresarse van a tener presentes los favores que han regalado ustedes a sus ciudadanos.