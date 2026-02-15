Se buscan políticos competentes para la región leonesa

Creado: Actualizado:

A veces hay espoletas que deben ser aldabonazos que tienen que significar «hasta aquí hemos llegado». Lo digo por la preocupación que me suscita la Tribuna de José Pedro Pedreira en este medio el 25-01-2026 titulada La Ruta Quetzal insulta a León, sobre arrogaciones indebidas. A mí ya nada me es nuevo, nada por tanto me sorprende. Quizá lo que habría que saber es si las desgracias que nos suceden pueden provocar alguna reacción en la gente, si hay todavía suficiente grupo social capaz de ello, o si entre todos los que somos y estamos haríamos algo que mereciese seguir llamándonos leoneses.

La situación es trágica, lo que podemos esperar de los actuales representantes políticos, es igualmente trágico. En ellos importa más el cargo y su retribución que dignificarse y dignificar al pueblo. El entorno desfavorable nos rodea de tal manera que pudiera ser que llegáramos tarde a la reacción vital. Este robo de lo leonés en general es y ha sido una constante en nuestra historia. Si teníamos un héroe, nos lo convertían en traidor. Entre lo leonés y lo castellano siempre permitimos nuestra desventaja. Hemos vivido consentidamente condescendientes. La personalidad leonesa nunca le interesó a España, vía Castilla. La censura, el olvido, el desprestigio y la marginación nos han acompañado. Tendríamos derecho a escupir en una clara dirección, pero somos educados. Crecimos como Estado soberano pero al poco el zapato encuentra la china. La entonces minúscula Castilla que hoy se opone a los independentismos de este tiempo, fue la primera en darnos a beber esa dosis. Después un nuevo Estado donde nuestro recorrido sólo ha ido a menos. Si alguno lo quiere pintar de otra manera allá él, pero flaco favor le hace a León y por ende a sí mismo. Todos estamos aquí. Las tierras de León, no la hoy provincina, ni siquiera la región (territorio ya disminuido), sino el gran León cultural y hermanado sociológicamente en el cuadrante noroccidental peninsular, se nos fue «a cada uno de nosotros». Todo él ha quedado debilitado y desfigurado a causa de errores, miedos, presuntas grandezas, operaciones económicas o migajas heráldicas y reconocimientos que pretendían el beneficio a unos pocos y aseguraban el perjuicio de los más. Hoy aquel gran León ya sólo son astillas. Fue una vergonzosa y oscura operación transaccional que nunca ha merecido la pena. Y aunque en unos y en otros las consecuencias no hayan sido iguales, lo cierto y verdad es que nadie ha ganado. Ahora lo residual de lo perdido, la añoranza, hace que unos arañen lo poco que pueden del recuerdo que fueron. La debilidad nuestra es tan grande, las «diferencias» han crecido tanto que quedándonos apenas retales comunes en el recuerdo, algunos los hacen sólo suyos para su hoy también menguado. Pero eso lo hacen algunos, menos este León minúsculo y callado que ni reivindica, máxime por su incapacidad de no tener voz propia. A este León fragmentado e irreconocible le arrebatan sus huellas sus propios vástagos. ¡Qué pérdida, de todos! Es verdaderamente trágico, es la señal de haber llegado a la descomposición, es el síntoma último de la degradación y diáspora cultural de lo que fue una hermandad social y hoy sólo un «sálvese quien pueda», una cobarde desbandada de ingratos. León entero lleva mucho tiempo desorientado, mal aconsejado. Dudando también de sí mismo. Empezó por traicionarse o por dejarse seducir con nuevos ámbitos, y se fue yendo... dejando cada vez más extraños en su territorio. Hoy al León que queda se lo comen por todos sus costados con problemas como asistimiento, limítrofes, culturales, históricos, que no son más que la evidencia de su desarticulación y debilidad. La consecuencia de ser un despojo. La avaricia de los desmemoriados y desagradecidos. La España sobrevenida en el siglo XV nos llevó las fuerzas y desvió nuestros intereses. Al mismo tiempo el poder cambió de centro y quedamos apartados y dispersos. Dejar de ser soberanos nos fragmentó y distrajo. Nuestras líneas apenas divisorias de antes nos separaron más. Quebraron nuestra sintonía. Al mismo tiempo todos en conjunto entramos en una especie de remolino «neonacional» cuya succión nos fijó a su centro. Se sabe que el remolino es egocéntrico, succiona sin parar, te obliga a entrar y te impide salir. Luego uno acaba desapareciendo. Porque después España ni nos ha compensado ni nos ha reconocido. Si en su momento nos abandonamos propiciando en lugar ajeno la fuerza y riqueza que vemos y oímos, eso sin embargo no nos hizo aprender. Con el malhadado autonomismo nuestro caímos en otro centro, bajo otro interés. Ahora somos «un lado» cada vez más marginal y más alejado de la atencion. Ello nos condena a decaer en más dependencia, más sumisión y a estar más irreversiblemente desaparecidos. La no autonomía propia agrava la tragedia. No aprender tiene consecuencias. Las señas de identidad son raíces que se afirman en la tierra. La gente que la llena es la personalidad de la planta. Su mayor valor es lo que la caracteriza que es al mismo tiempo el argumento y la fuerza para reivindicarse, defender su propia existencia. La idea de España nos nubló la mente. Perdimos la connivencia y reacción empática que tiene toda sociedad afín: su propia respuesta de protección. No hemos aprendido. La desgracia autonómica de finales del siglo XX nos llevó al tropiezo sobre la misma piedra, pero esta vez en estado más débil. Ahora aquel gran León cultural está mucho más desamparado, aunque nunca demasiado lejos para olvidarlo. Al fin y al cabo si la realidad presente no merece el aprecio, y no lo merece, podemos apostar al futuro con las brasas del pasado. Hace tiempo que Castilla está sentada a la puerta esperando ver pasar definitivamente el cadáver de una parte de lo que fue el gran León. Su tronco principal. No tiene que hacer más. Todo lo hacemos nosotros. Y cuando eso ocurra ya nadie podrá hablar de la leonesidad general y cultural del cuadrante noroccidental peninsular. Unos habrán mutado a otra expresión moderna y minúscula, y este León residual reposará sus cenizas identitarias arropado ya de fuerte identidad castellana. Necesitamos con urgencia un revulsivo. Rogelio Blanco en su Tribuna «¿Democracia en León?», en este medio, 26-01-2026, escribe: «¡Seamos irredentos!, por la supervivencia de nuestra tierra preferimos ser rebeldes a domados». Correcto. Aunque culpa nuestra ha sido dejar avanzar el deterioro identitario, base de una sociedad fuerte y reconocida, y ahora además estar desintegrados. Por la desventura que arrastramos, por el vacío que nos contempla, creo que no deberíamos descuidar el retorno a la independencia política del viejo Reino/Estado. Sin duda nuestra mayor redención. Creo que debemos empezar a rectificar la mayor y más grave de nuestras equivocaciones: abandonarnos. Como dicen en Portugal:

De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento.