¿Dónde está el éxito?

Para algunos está en la independencia individual y para otros en asumir la responsabilidad. Para muchos en el desapego. Para una minoría en una buena meditación. Para un elenco no pequeño en aceptar el presente. Para unos pocos, en mirarse en los demás… Y así podríamos seguir sin que diéramos con la tecla ideal, final, porque cada cual ha de buscarse la vida desde muy pronto, antes de lo que suponemos.

No es fácil llegar a conclusiones claras y contundentes, a pesar de que los libros de autoayuda nos llevan por caminos más o menos certeros. Pero siempre debemos contar con los demás para que nuestras ideas cuajen, maduren. Es cierto que desde la niñez quedamos marcados, unos mejor que otros. Con frecuencia decimos qué suerte de haber nacido aquí o allí. El niño nace donde está su madre y a eso tiene que atenerse. Más adelante, las circunstancias —poder adquisitivo, país, etc.— ayudarán o no a conseguir cierto nivel de vida. Y las casualidades. La amistad está por encima de cualquier ideología. Desde luego si alguien supedita ser amigo de…, contando con afinidades personales no va por buen camino. Como tú piensas así o tienes dejes de izquierda no formas parte de mis amistades. Craso error. Hay que mirar por encima del hombro cualquier atisbo de ideología, sobre todo extremista. No pesa nada en la balanza auténtica. Lo que pesa es el afecto, la comprensión, la ayuda, el amor… Con estos ingredientes cualquier persona tiene que ser capaz de escuchar al otro y llegar a acuerdos. En definitiva, con cualquiera que no desvaríe se puede dialogar y entender. Y más. Y si damos el salto a la política, estaríamos en un nivel parecido. Para mí sobran todos los partidos tal como están concebidos. No queremos bandos ni bandas, sino expertos dispuestos a solucionar los problemas de los ciudadanos: sanidad, educación, trabajo, vivienda, justicia, etc. No queremos numerosos asesores y amigos que aplaudan los gestos y edictos del jefe. Esto no es un chiringuito. Esto no es un baile de exhibición. Y a partir de aquí podemos avanzar. Los partidos, ¡qué mala pinta! La misma palabra indica partición, separación. No puede haber tantos. Quizás hoy hablamos de 12 o más. Quizás, exagerando, podíamos hablar de tantos partidos como personas, cada cual representa un partido. Entonces, ¿no sería mejor medir a los grupos por sus directrices? Unos piensan tal cosa, otros, otra…Y unificar las mayorías en dos bloques, de manera que pueda gobernar un periodo tranquilamente. Y si lo hace mal, habrá cambio y amén. Es verdad que en esta votación excluyo a los grupos extremistas de cualquier tendencia. Eso, tal vez, nunca lleguen ostentar el poder, salvo excepciones. Los matices vendrán dados de manera natural, pero así lograríamos ser gobernados por personas sensatas y comedidas. Creo yo. Posiblemente hay que cambiar el nombramiento de candidatos al Congreso y al Senado, como pasa en otros países. Eso es lo que tienen que hacer los actuales nombrados, cosa que se me antoja casi imposible. Solo si hubiera una mayoría absoluta podría abordar este escollo no menor. Además, si rigiera una normativa más experta no saldrían tantas discrepancias innegociables. Baste que uno diga sí para que otro conteste con no. Y así una y otra vez y la casa sin barrer. Y así nunca podremos estar en el camino de las soluciones. A la vista está el desbarajuste habido con todas estas hecatombes sufridas últimamente. Mala suerte, es cierto, pero podíamos haber hecho algo más si hay concordancia, altura de miras, prontitud y experiencia. Ahora nos damos cuenta de que se podía haber hecho algo más, se podía haber evitado muchas muertes. Y eso ya no existe. Algo aprendimos. Sobre todo que hay momentos en los que sobra la política y empieza la coherencia. No podemos permitir más desbarajustes que acaben fatalmente. No podemos. Es cierto que la gente, el personal de a pie, está ahí para lo que haga falta. Ese no falla nunca. Falla el resto. ¿Por qué? Por favor, los que se decidan por la política que vayan con el ánimo de ayudar a los ciudadanos, que se olviden de ideologías, que se unan en los servicios, que luchen por el bienestar general, sobre todo de los menos favorecidos, que se adelanten a los posibles fallos… Y si no, que se queden en casa y se dediquen a sus labores. Para luego es tarde. No podemos ensimismarnos en dimes y diretes anodinos, donde, presumiblemente, prime el dinero y poco más. No estamos aquí para aferrarnos al poder y al consabido monedero. Nadie debería enriquecerse a costa del erario público. Estamos para administrar debidamente la tarta en pie. En manos de los políticos está que llegue para todos y que la desproporción no sea exagerada. No todos iguales, pero ni tanto. Este legado ha de caer en buenas y justas manos para que alcance para todos.