120 años contando León

Cumplir años y cumplir etapas siempre es algo que todos podemos y debemos celebrar. El Diario de León cumple 120 años y, más que soplar velas, toca mirar atrás con respeto y hacia delante con responsabilidad. Porque un periódico que ha atravesado tres siglos, nacido en 1906, no es solo un testigo del tiempo: es parte activa de la memoria colectiva de una tierra, nuestra tierra.

Durante 120 años, el Diario de León ha estado ahí. En los días grandes y en los pequeños, en los buenos y en los malos. En los momentos de euforia y en los de incertidumbre. Ha contado guerras, transiciones, crisis, pandemias y esperanzas; ha acompañado el devenir de la provincia, sus luchas, sus avances y también sus silencios. Página a página, párrafo a párrafo ha ido construyendo un archivo vivo de lo que somos. Los medios de comunicación se convierten en nuestra mirada, narran el día a día de un pueblo que en este caso tiene unas fuertes señas de identidad que todos estamos obligados a defender y conservar. Y la del Diario de León ha sido, durante más de un siglo, una mirada pegada al territorio, atenta a lo cercano, comprometida con la sociedad y con la vocación de servicio público. Informar, explicar, contextualizar y, también no lo olvidemos, incomodar. Porque el periodismo que importa no se limita a contar lo que pasa: ayuda a entender por qué pasa, no debe ceñirse a trasladar visiones, sino que debe buscar la verdad beneficie a quien beneficie. Celebrar estos 120 años es también reconocer a quienes lo han hecho posible. A generaciones de periodistas, fotógrafos, maquetadores, impresores, repartidores y trabajadores que, con nombres muchas veces invisibles, han sostenido cada edición. A quienes defienden con verdadera pasión la independencia que cualquier medio ha de tener, así como la obligación de contrastar en este mundo en el que la inmediatez de la noticia parece que premia a quien la da primero en vez de premiar al que la da con mayor certeza y verosimilitud. Y a quienes hoy siguen haciéndolo en un ecosistema informativo más veloz, más ruidoso y más exigente que nunca. Estamos en un momento clave en el que, fieles a la exigencia de un mundo cada vez más virtual, tenemos que exigirnos todos con mayor ahínco la independencia que siempre debe acompañar a un poder fáctico como la prensa, Hay que escapar de ese continuo intento de los poderes “propios” por intervenir en las líneas editoriales con el fin de crear opinión mediatizada, intentando influir cada vez más en la definición de las noticias. Hoy más que nunca el decano de la prensa leonesa debe ser ese faro, junto a todos los medios provinciales y nacionales, que defienda al menos poderoso garantizando la igualdad de oportunidades que todos nos merecemos, estemos en lo alto o en lo bajo de la pirámide. El Diario de León ha sabido transformarse sin perder su esencia. Del plomo al offset, del papel a la web, de la edición diaria al tiempo real. La tecnología ha cambiado, pero la misión permanece: ofrecer información rigurosa, cercana y útil a sus lectores. En un mundo saturado de titulares fugaces y opiniones estridentes, el valor de un medio con raíces profundas es mayor que nunca, la superación del bulo debe obligarnos cada vez más a contrastar lo que leemos, no sólo la prensa debe contrastar, también los lectores estamos obligados a realizar un ejercicio de comprobación con el fin de evitar la desinformación que es en estos momentos, uno de los riesgos más evidentes de nuestra sociedad. Permitirme destacar y reconocer la importancia también, del papel que en el desarrollo del periódico han desempeñado siempre esos corresponsales apegados a la gente, a los municipios y a nuestro mundo rural. En unos tiempos en los que es común encontrar digitales cada vez más enraizados al territorio, un papel que creíamos innovador, debemos recordar que esa labor ya se venía desarrollando por quienes en todos estos años han ejercido esa función dentro del Diario y de la prensa escrita. En Cistierna y en toda la provincia reconocemos la labor cercana de esos notarios de la actualidad que trasladan los acontecimientos más notables de nuestros pueblos y comarcas, trasmitiendo el día a día de nuestros pueblos y comarcas. Cumplir 120 años no es una meta; es un punto y seguido. El periodismo local tiene hoy un papel insustituible: defender lo próximo, dar voz a quienes no la tienen, vigilar y fiscalizar al poder reforzando el vínculo entre la sociedad y la información veraz. León necesita un Diario de León fuerte, independiente y ambicioso. Y el Diario de León necesita lectores críticos, exigentes y comprometidos. Hoy celebramos una historia larga y sólida. Pero, sobre todo, celebramos el futuro de un periódico que sigue teniendo mucho que contar e investigar con pasión y espíritu crítico. Porque mientras haya historias en León, habrá razones para seguir contándolas. Feliz 120 aniversario y mi deseo más sincero de un futuro provechoso y longevo