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Si algo dura 120 años, lo que nunca se le podrá negar es su credibilidad y su trabajo bien hecho. Menudo capital. Y todo, construido poco a poco, dia a dia, artículo tras artículo, editorial diario. Eso es lo que estamos celebrando los lectores del Diario de León. Se suele decir, con razón, que nada es más viejo que el periódico de ayer. Quiero añadir que nada es tan actual como leer cada mañana lo que ocurre cerca y lejos de nuestra vida.

No estoy seguro que se reconozca y se acepte la verdadera importancia de saber de la infinidad de noticias que se producen en este mundo. Un grupo de profesionales dan lo mejor de sí mismos para que, con el sencillo gesto de ir pasando páginas, tengamos ante nuestros ojos todo lo que puede interesar. Así, en el caso de Diario de León, durante 120 años. Los logros no son por casualidad y menos cuando se trata de conocer, de saber, de estar al día. Y de ser reconocido. De modo que quiero decir alto y claro que muchas gracias al Diario de León. Como todo el mundo sabe y acepta, la credibilidad es el mayor tesoro que tiene un medio de comunicación. Así de sencillo pero así de real. Y vosotros, Diario de León, cumplís nada menos que 120 años demostrándolo. Continuáis con el legado recibido de vuestros antecesores. Legado que beneficia al propio Diario, pero sobre todo a sus lectores. A nosotros. De igual forma que reprendemos cuando un trabajo no está bien hecho, es de ley, reconocer y divulgar la obra bien hecha. Eso es lo que hacéis diariamente y en silencio, vosotros. Un trabajo impecable que ha construido, a través de los años una empresa ejemplar. En un momento como el que está viviendo nuestro país, lleno de sin sentido, de mentiras, de corrupción de ir contra todo, es un verdadero oasis encontrarse con la labor inmensa de contar la verdad cueste lo que cueste y pese a quien pese. Sois muy reconocidos por los lectores y por los profesionales que forman vuestros equipos, y, eso, es un activo del que no puede presumir todo el mundo. Diario de León, sí. Ya sé que el mundo digital está moviéndose con fuerza. Pero, igual que la radio reaccionó cuando apareció la televisión, el papel utilizara su enorme prestigio e historial para aguantar el empujón. Creo a pies juntos en ello. El mundo de los medios de comunicación está atravesando unas turbulencias lógicas como consecuencia del progreso. Es el precio que se debe pagar por dar pasos adelante en el sector. Pero no debemos olvidar que el talento empleado en situar a muchos medios editados en papel a la cabeza de la información no se ha empleado en balde. La historia de los periodistas y escritores que han utilizado el periódico de papel para exponer y persuadir de sus ideas está llena de nombres con mayúscula que se han entregado a la importantísima labor de contar la verdad de lo que ocurre a nuestro alrededor o un poco más lejos. Esos nombres merecen un reconocimiento y en casos como el Diario de León con el orgullo de cumplir esos 120 años de los que ahora disfrutamos. Ese es el camino. Un país con una prensa que tenga credibilidad es un país que siempre será considerado y, aunque no se diga continuamente, será envidiado. Tenía ganas, como lector de mostrar mi reconocimiento a este, más que centenario, Diario. Con mi admiración, ¡Enhorabuena!