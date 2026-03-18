«Señora y reina de todas las instituciones de España», así firmó Urraca I

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Ante mí tengo, en la pantalla del ordenador, una noticia que dice: El PP comisiona a Inés Prada para unir administraciones y esfuerzos y convertir a la reina Urraca en una marca de prestigio para León. De tal modo comenzaba un escrito de opinión, que, al ver la noticia citada, empezaba a surgir de mi pensar siempre activo por lo leonés. Estábamos en septiembre de 2022. Al día siguiente, casi concluso, decidí guardar un tiempo lo escrito. Descubriré el porqué: esperar a ver lo que iban a «tolerar», los autonomistas que nos gobiernan, sobre lo que Inés Prada intentara. Al respecto todo fue silencio subsiguiente en los medios…

Veamos, en eso quedó, en ampulosa de la intención, pero de muy loable interés: convertir a la reina Urraca I en una marca de prestigio para León. Incluso para ponerla en órbita como los Decreta, y el parlamentarismo… David Fernández Menéndez, portavoz municipal del PP, el 21 de mayo de 2024, sin recordar para nada a Inés Prada, dice en los medios, «estar muy preocupado por lo histórico leonés, y que «para el noveno centenario de la muerte de la reina Urraca. Habría que empezar a trabajar ya»… Cuatro años después, en febrero de 2026, el Museo de San Isidoro, se ha marcado una exposición sobre Urraca I, privada, sencilla, armoniosa, moderna y con valores, pero de corta vida…, hasta el 30 de junio. En la presentación no he visto movimiento de personajes autonómicos, ni de convidados de piedra, ni en flagrante ¡aquí esto yo!, tal vez la proximidad de las pasadas elecciones les tenía obnubilados. Y la historia no da votos, cuando más tapa intenciones. Estamos en el 900 aniversario de la muerte de Urraca I de León. Solos mejor que mal acompañados. Capacidades…, tantas como ilusión por lo nuestro. Tres mujeres han destacado en la presentación, Raquel Jaén González, directora del Museo. Ángela Álvarez Bartolomé, Manager en HP SCDS empresa de tecnología en León, que, con un audiovisual, ha lucido una muestra de sus posibilidades tecnológicas dando vida digital a Urraca, digamos que a partir del empeño en ilustraciones de Ricardo Escobar. ¡Estupendo! Y destacando, si así se toma por oportuno, Isabel San Sebastián amadrinando la exposición. Bien conocida como periodista y escritora, y ahora en especial por su oportuna novela sobre la emperatriz leonesa:

La Temeraria. Sin ánimo de restarla méritos, la ha venido bien el madrinazgo de la Exposición dedicada a Urraca I en el Museo de San Isidoro de León. Mas, me permito añadir que ha aportado algo bien interesante, al menos para mis intenciones opinables, y de recuerdo: «un gran descubrimiento haber conocido a Urraca…» Para no olvidar que se estaba inaugurando la exposición en un espacio inseparable del templo, la autoridad religiosa se dejaba sentir y ver, por quien «jugaba en casa», y no va de irreverencia, el Abad de la Colegiata, Luis García Gutiérrez y la máxima autoridad, el obispo Luis Ángel de las Heras. Queda así en apunte, pues no es esta la crónica de uno hechos. En mi «borrador», que es volver al origen redactor, decía que conocí a Inés Prada como leonesista en tiempos de Morano, siendo concejala de Cultura en el consistorio legionense. Y de modo especial cuando montaron una exposición importante que nominaron

Los Reyes de León en septiembre/octubre de 1994 en «la Casa del Peregrino», aledaña a San Marcos, más adelante sede el Procurador del Común. Parecía evidente que su propuesta —Urraca I, marca de prestigio— sonaba a iniciativa de parte. Si bien, Inés Prada, en lo noticiable, hablaba de transversalidad con más empaque que un simple evento. Nunca supe quien se lo encomendaba, entendí que partía del PP provincial. Y como plausible, y por cierta veteranía en estos menesteres como ya apunté, puede que ella ofreciera la intención. Me inclino por esto último. He de reconocer, y así me coloco en la postura que aporta la última cita de Isabel San Sebastián, que hasta hace poco tiempo, no entré a valorar en profundidad a la reina Urraca, en su dimensión y valía. De modo que leída la noticia tomé el libro:

Urraca I de León primera reina y emperatriz de Europa, ahí es nada para empezar el título del libro, que es del doctor José María García-Osuna. Y a lo escrito me amarro y de lo leído con detenimiento deduzco, entre lo histórico del personaje que ofrece en sus páginas como materia bien investigada tratando de hacer justicia a la hora de volcar sapiencia sobre nuestra Urraca I. En el prólogo primigenio, nos dice el profesor Hermenegildo López: Urraca tuvo el honor de inaugurar la serie de reinas de los diferentes países de Europa. La que «ni siquiera tuvo un tratamiento positivo de la historia, así hay que constatarlo para nuestra desgracia, acorde con lo que ella merece». ¡No hay duda me había perdido mucho, nos la habían ocultado demasiado tiempo! Me resultaba como para Isabel San Sebastián «un gran descubrimiento».